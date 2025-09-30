Cómo el software de acceso remoto puede habilitar la telemedicina

La pandemia ha condicionado el futuro de muchas industrias, ninguna más que la sanitaria. En los dos últimos años, la telemedicina ha cobrado más importancia que nunca, ya que los hospitales, supermasificados, trabajan para liberar espacio. Según The Economist, los expertos prevén que los hospitales dependerán en gran medida de la robótica y las tecnologías digitales en los próximos 25 años. Además, la telemedicina y la asistencia sanitaria a distancia se convertirán en una práctica habitual, disminuyendo la necesidad de las visitas en persona.
A medida que la pandemia disminuya y las visitas en persona se vuelvan más viables, el 50 % del público estadounidense planea usar la telemedicina en el futuro, según Gallup. La telemedicina ofrece soluciones para todo, desde atención médica rural hasta hospitales superpoblados. Sin embargo, para ofrecer una telemedicina eficiente, los hospitales necesitan disponer de un software fiable, seguro y compatible con la HIPAA.
Cumplimiento de la HIPAA
Hoy en día, todo el mundo conoce el término HIPAA y se preocupa por el cumplimiento de sus proveedores de salud, aunque no esté del todo seguro de lo que significa. Splashtop le asegura que cumpla con la HIPAA al no procesar, almacenar o acceder a cualquiera de sus datos.
Splashtop nunca almacena los flujos de captura de pantalla; solo se transmiten. Además, todas las sesiones se registran con marcas de tiempo e información sobre el usuario, el dispositivo y la sesión. Incluso si un médico se aleja del ordenador y deja un archivo del paciente, su información sigue estando a buen recaudo con Splashtop. Nuestra sesión remota incorporada ofrece características como la supresión de la pantalla remota para la privacidad y la notificación persistente cuando el equipo está siendo accedido de forma remota.
Otras medidas de seguridad de incluyen:
Contraseñas de usuario cifradas y almacenadas de forma segura
Autenticación del dispositivo habilitada de forma predeterminada (con la opción de activar la autenticación de 2 factores)
Integración de inicio de sesión único (SSO)
Para mantener tus datos seguros en cada paso del trayecto, los módulos de seguridad cloud de Splashtop supervisan e identifican actividades sospechosas en tiempo real de forma ininterrumpida. Es por eso que contamos con la confianza de las principales instituciones de atención médica, como Stanford Health Care, Harvard Medical School, Cleveland Hospital y NHS.
"Splashtop utiliza estrictos procedimientos de seguridad que mantienen nuestras sesiones y datos remotos seguros". - Jake Harrelson, orientador de pacientes, Home Farm Family Medicine
Accede de forma segura a tu sistema EHR desde cualquier lugar
Splashtop permite que tanto los empleados del hospital como los pacientes accedan de forma remota al sistema de registro de salud electrónico (EHR) desde cualquier lugar. Acceder al sistema EHR desde una tableta en lugar de un ordenador de sobremesa puede ahorrar tiempo y energía. Les ahorra a los empleados del hospital la molestia de usar voluminosas estaciones de ordenadores móviles y mejora la experiencia del paciente.
Los empleados pueden acceder a los registros, imágenes y archivos de los pacientes dentro de su sistema EHR mientras se trasladan de la sala de exploración a la oficina o incluso desde su casa. Los pacientes pueden evitar el papeleo y los errores humanos al ver y actualizar su información estándar del paciente y del seguro (almacenada en el sistema EHR) en una tableta o dispositivo móvil.
Home Farm Family Medicine en Brattleboro, Vermont, necesitaba una solución de acceso remoto que cumpliera con la HIPAA. Jake Harrelson, un navegador de pacientes de la práctica, supervisó la adopción de Splashtop para satisfacer esas necesidades.
"Los miembros del personal utilizan [Splashtop] fuera del horario laboral o los fines de semana. También disponemos de un puesto de trabajo habilitado exclusivamente para el acceso remoto en horario laboral. Esto se usa regularmente, ya que estamos en nuestra ubicación inicial, que no es tan grande como necesitamos en los días que estamos ocupados. También puedo acceder al servidor y a la mayoría de los ordenadores de nuestra oficina de forma remota y corregir cualquier problema que pueda ocurrir sin tener que conducir hasta la oficina en mi tiempo libre".
Minimiza el papeleo
Para los pacientes, el personal de oficina, los médicos y las enfermeras, el papeleo es necesario y frustrante. Llenar formularios en papel requiere más tiempo en la oficina y aumenta la posibilidad de errores humanos.
Con Splashtop, puedes pasar la documentación del paciente a una tableta o dispositivo móvil conectado a tu EHR. Esto le ahorra a tu personal de oficina un tiempo valioso, reduce el coste de los suministros de oficina y reduce la posibilidad de que se cometan errores durante la transferencia de información de la página al software.
Acceso seguro a investigaciones, datos de laboratorio y otras aplicaciones desde casa
Trabajar desde casa es algo más que acceder y actualizar los historiales de los pacientes. Tanto si trabaja en una pequeña consulta familiar como en un hospital universitario, en un centro de investigación o en un laboratorio, Splashtop le ofrece opciones para que puedas hacer tu mejor trabajo tanto dentro como fuera de casa.
Con el acceso remoto, puedes usar de forma remota sistemas de software médico especializados que se ejecutan en máquinas de alta gama, incluidos los microscopios. Esto te permite realizar tareas de manera eficiente, como analizar muestras de sangre y tejidos desde cualquier lugar.
Los hospitales universitarios también pueden ofrecer a los estudiantes la oportunidad de ver los procedimientos en tiempo real de forma remota. Esto reduce la necesidad de tener costosos quirófanos y permite a los estudiantes administrar su tiempo de manera más eficiente. Los estudiantes pueden incluso practicar técnicas de encuestas simulando cirugías con gráficos 3D.
Una solución de acceso remoto seguro para profesionales de la salud
Splashtop ofrece a los profesionales de la salud el software de vanguardia que necesitan para rendir al máximo.
"Como hemos visto con la pandemia mundial, el acceso remoto es fundamental para el éxito de cualquier empresa y nos complace asociarnos con Splashtop. Su fiabilidad, rendimiento y atención al cliente han sido excepcionales al ofrecernos a nosotros, a nuestros clientes y empleados las herramientas necesarias para que el trabajo importante avance, incluso de forma remota". – Joel Nichols, vicepresidente de sistemas de información, Quanterix.