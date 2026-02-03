Por qué el software de terceros es un objetivo principal
Cuando los atacantes buscan vulnerabilidades en un sistema o red, el software de terceros es a menudo el primer lugar donde miran. La mayoría de los ataques exitosos no necesitan depender de exploits avanzados de día cero o de hackeos de código complicados cuando pueden atacar vulnerabilidades conocidas en software común de terceros en su lugar.
Aplicaciones comunes como navegadores, herramientas de colaboración y lectores de documentos son frecuentemente objetivo de atacantes y utilizados como puntos de entrada, por lo que mantenerlas parcheadas y seguras es tan importante como cualquier otra actualización de seguridad. Sin embargo, demasiadas herramientas de parcheo solo se centran en los sistemas operativos y dispositivos, dejando estas aplicaciones vulnerables.
Con eso en mente, exploremos cómo los atacantes explotan el software de terceros sin parches y cómo los equipos de TI pueden detenerlos antes de que causen algún daño. Desde ahí, es una carrera para ver si los atacantes pueden aprovechar las vulnerabilidades antes de que se puedan implementar los parches.
Qué se considera software de terceros
En este contexto, nos referiremos a cualquier software que no sea del sistema operativo como software de terceros o aplicaciones. Esto incluye programas y aplicaciones tan comunes que la gente ni siquiera los considera como de “terceros”, por lo que, aunque herramientas de nicho ciertamente califiquen, no son los principales objetivos que buscan los atacantes.
Los objetivos comunes del software de terceros incluyen:
Navegadores y componentes de navegadores, como Chrome, Firefox y Safari.
Herramientas de colaboración y conferencias como Slack, Confluence y otras.
Lectores de PDF y visores de documentos, incluyendo Preview y Adobe Acrobat.
Herramientas de compresión y utilidades de archivo, como WinZip y WinRAR.
Entornos de ejecución y marcos de desarrollo, incluidos Java, .NET y Node.js.
Reproductores multimedia y plugins, como iTunes, Windows Media Player y VLC.
Por qué los atacantes prefieren el software de terceros
Entonces, ¿qué hace que estas aplicaciones de terceros sean objetivos tan tentadores? Hay varios factores que las convierten en vectores de ataque comunes, incluyendo:
1. Instalación generalizada
Estas aplicaciones de terceros son comunes y están instaladas en casi todos los puntos finales de una organización, en múltiples empresas. Si los atacantes explotan una vulnerabilidad de software, pueden acceder a una gran cantidad de dispositivos a través de múltiples organizaciones, proporcionando numerosos objetivos fáciles.
2. Adopción más lenta de parches
Las actualizaciones de software de terceros a menudo se retrasan o ignoran, especialmente en comparación con los parches del sistema operativo. Mientras las empresas pueden moverse rápidamente para parchear vulnerabilidades de día cero, las actualizaciones de parches más pequeñas se posponen con frecuencia, proporcionando a los atacantes más tiempo y oportunidades para explotar vulnerabilidades de software y atacar.
3. Propiedad inconsistente
¿Sabes quién es responsable de los parches de terceros en tu empresa? ¿Es el usuario? ¿El equipo de TI? ¿Existe siquiera una política de parcheo? Para muchas organizaciones, puede no estar claro quién es responsable del parcheo de terceras partes, lo que resulta en largos períodos de una aplicación sin parches.
Cómo los atacantes explotan el software de terceros no parcheado
Una vez que los atacantes encuentran una aplicación de terceros sin parchear, pueden atacarla y explotarla de varias maneras. Aunque el método y los detalles específicos variarán según el software y la vulnerabilidad, hay algunos métodos comunes que las empresas, los equipos de seguridad y los empleados deben conocer.
1. Explotación de Vulnerabilidades Conocidas
Cuando se identifica una vulnerabilidad y exposición común (CVE), los ciberdelincuentes la aprenderán tan rápido como los equipos de seguridad. Desde allí, se convierte en una carrera entre la implementación de parches y la explotación, y en muchos casos los atacantes tienen éxito simplemente porque los parches se retrasan, no porque las correcciones no estén disponibles.
2. Suplantación de identidad (phishing) y entrega de archivos maliciosos
El phishing y los archivos maliciosos son ataques comunes. Estos envían archivos adjuntos de correo electrónico infectados o enlaces a los empleados, y todo lo que se necesita es que un empleado descuidado abra uno para darle a los atacantes una entrada para acceder y comprometer toda una red. Los empleados deben saber cómo prevenir el phishing y ser capacitados en las mejores prácticas de ciberseguridad para evitar y reportar estos ataques.
3. Descargas automáticas y sitios web comprometidos
Los navegadores y plugins desactualizados pueden dejar los dispositivos vulnerables a ataques silenciosos desde sitios web comprometidos. En estos casos, se puede instalar software malicioso en el dispositivo de un empleado sin que se dé cuenta, proporcionando a los atacantes un punto de entrada.
4. Escalación de privilegios y movimiento lateral
Una vez que se compromete una aplicación de terceros, puede proporcionar a los atacantes un acceso más profundo a un dispositivo, cuenta y red de la empresa. Si los controles de acceso y los límites de privilegios son débiles o se aplican de manera inconsistente, los atacantes pueden usar credenciales comprometidas para moverse lateralmente a través de sistemas y aplicaciones.
Por qué estos ataques son tan efectivos
Aunque cualquier ciberataque puede ser dañino si logra atravesar, las aplicaciones de terceros sin parches a menudo son objetivos principales para los atacantes. Estos ataques pueden ser particularmente efectivos gracias a una variedad de factores que los hacen más fáciles para los atacantes y más arriesgados para las empresas.
Las razones de la efectividad de estos ataques incluyen:
Las vulnerabilidades ya son conocidas y documentadas, así que los atacantes ya saben qué buscar y cómo atacar.
Los exploits requieren poca sofisticación una vez publicados, así que los atacantes no necesitan idear nuevos métodos.
Muchos dispositivos finales permanecen sin parches durante semanas o meses, dando a los atacantes tiempo suficiente para atacar.
Las defensas tradicionales asumen que los parches ya se aplicaron, por lo que las empresas pueden dejar su software sin parches sin darse cuenta.
La detección a menudo ocurre después de que se ha hecho el daño, así que para cuando las empresas descubren que han sido atacadas, ya es demasiado tarde.
La brecha de visibilidad que los atacantes explotan
Cuando los atacantes golpean, buscan vulnerabilidades y brechas de seguridad que puedan explotar. Si pueden encontrar un objetivo con mínima supervisión y visibilidad, tienen más libertad para infiltrarse en una red, robar datos y causar daño a través de la empresa.
Si no tienes visibilidad sobre tu software de terceros, los hackers pueden infiltrarse en tu red a través de ellos con mucho menos probabilidad de detección temprana, a menudo retrasando la respuesta hasta que el daño ya ha ocurrido. Las brechas comunmente visibles incluyen:
1. Falta de inventario de software de terceros
Los equipos de TI no pueden proteger el software que no saben que existe. Cuando los empleados instalan software en sus dispositivos de trabajo sin el conocimiento de TI, pueden crear riesgos de seguridad al usar aplicaciones no protegidas y no monitoreadas. Los atacantes pueden explotar vulnerabilidades en ese software para comprometer un sistema mediante software que los equipos de TI ni siquiera saben que necesita protección.
2. No hay información en tiempo real sobre el estado de los parches
Muchas empresas dependen de escaneos puntuales para monitorear su software y redes. Sin embargo, esos escaneos solo proporcionan instantáneas de un solo momento, lo que hace fácil que pasen por alto ventanas de exposición o actividades sospechosas. Tener información en tiempo real sobre el inventario de software y el estado de los parches es esencial para reducir las ventanas de exposición y responder rápidamente una vez que se identifican los riesgos.
3. Los parches manuales no escalan
Confiar en el parcheo manual es poco fiable y propenso a errores humanos. Cuando los empleados o los agentes de TI tienen que instalar ellos mismos los parches de software, puede llevar mucho tiempo, o pueden accidentalmente omitir una actualización. Sin gestión de parches automática, es difícil asegurar que el software en todos los dispositivos esté correctamente parcheado, dejando los dispositivos vulnerables a ataques.
Cómo Splashtop AEM ayuda a prevenir la explotación de software de terceros
Afortunadamente, las vulnerabilidades de software de terceros se pueden prevenir con las herramientas y soluciones adecuadas. Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) es justamente esa solución, ofreciendo visibilidad, actualizaciones automáticas para sistemas operativos compatibles y aplicaciones de terceros, y conocimientos de vulnerabilidades basados en CVE a empresas de todos los tamaños.
Splashtop AEM empodera a los administradores y equipos de TI para monitorear y gestionar múltiples puntos de acceso en entornos remotos y proporciona múltiples funciones para proteger dispositivos remotos, incluyendo:
1. Visibilidad continua del software instalado
Splashtop AEM mantiene un inventario en tiempo real de aplicaciones de terceros, incluidas sus versiones y estados de actualización, lo que permite a los equipos de TI monitorear y actualizar fácilmente todo el software.
2. Conciencia sobre CVE y contexto de riesgos
Con las perspectivas basadas en CVE de Splashtop AEM, los equipos de TI pueden comprender mejor sus vulnerabilidades y riesgos, lo que les permite priorizar las amenazas más significativas y enfocar sus esfuerzos de seguridad donde más se necesiten.
3. Parcheo automatizado de terceros
La solución de gestión de parches automatizada de Splashtop AEM funciona a través de endpoints y cubre tanto los sistemas operativos como las aplicaciones de terceros, ayudando a cerrar ventanas de exposición rápida y eficientemente sin necesidad de mano de obra manual.
4. Informe y Verificación Centralizados
Splashtop AEM proporciona visibilidad de cada uno de tus endpoints, incluyendo la verificación del estado de los parches. Esto incluye informes centralizados en todos los endpoints, proporcionando informes claros para mostrar el estado de los parches y confirmar la remediación.
Paso a paso: Reducir el riesgo de software de terceros sin parchear
Para reducir los riesgos de seguridad que presenta el software sin parchear, mantener tus puntos finales y aplicaciones actualizados es sencillo. Sigue estos pasos y podrás mantener tus endpoints actualizados y protegidos:
Usando el inventario en tiempo real de Splashtop AEM, identifica el software de terceros instalado en tus dispositivos.
Identifica vulnerabilidades conocidas usando las ideas basadas en CVE de Splashtop AEM.
Define tus políticas de parcheo y priorización basándote en la explotabilidad, la exposición y el impacto en el negocio.
Configura la automatización de parches en tiempo real en Splashtop AEM para desplegar actualizaciones automáticamente.
Desde allí, querrás monitorear los estados de los parches para verificar que estén correctamente instalados y abordar las excepciones. Siempre puedes refinar tus políticas a medida que surjan nuevas vulnerabilidades para asegurar que tus dispositivos permanezcan protegidos.
Impacto en la seguridad y el cumplimiento
Una vez que asegures que tus aplicaciones de terceros estén correctamente parchadas y protegidas, empezarás a ver varios beneficios. No solo el parcheo adecuado mejora la ciberseguridad y ayuda a fortalecer tu postura general de seguridad, sino que también ayuda a apoyar la preparación para auditorías y los esfuerzos de cumplimiento continuo al mejorar la evidencia, la visibilidad y la repetibilidad.
Los efectos positivos de la actualización de software de terceros con Splashtop AEM incluyen:
Una superficie de ataque más pequeña y controlada, ya que la seguridad actualizada minimiza las vulnerabilidades que los atacantes pueden explotar.
Remediación más rápida de vulnerabilidades conocidas, ya que la gestión automatizada de parches puede desplegarlos rápidamente para abordarlas.
Menos compromisos exitosos basados en phishing, gracias a la mejora de seguridad en las aplicaciones.
Preparación más sólida para auditorías, gracias a la visibilidad e informes de Splashtop AEM.
Carga de trabajo reducida de respuesta a incidentes, ya que las aplicaciones parcheadas adecuadamente llevan a menos incidentes de seguridad.
Errores comunes a evitar
Dicho esto, por supuesto, hay algunos errores que la gente puede cometer al trabajar en sus políticas de parcheo. Estos pasos en falso pueden ser bien intencionados, pero aún así pueden resultar en vulnerabilidades incrementadas y seguridad debilitada.
Errores comunes incluyen:
Centrarse solo en el parcheo del sistema operativo deja las aplicaciones y el software desactualizados y vulnerables, convirtiéndolos en objetivos fáciles para los atacantes.
Considerar las actualizaciones de terceros como opcionales hace que las empresas pierdan actualizaciones de seguridad importantes, proporcionando a los atacantes puntos de entrada fáciles.
Confiar en los usuarios para actualizar el software es poco fiable y propenso a errores humanos, ya que los usuarios pueden retrasar las actualizaciones hasta que sea demasiado tarde.
Usar escaneos periódicos en lugar de una visibilidad continua crea ventanas de oportunidad para que los atacantes se aprovechen sin ser detectados, y los equipos de seguridad no podrán responder hasta que sea demasiado tarde.
Asumir que los escáneres de vulnerabilidades equivalen a remediación es un gran error; los escaneos identifican las vulnerabilidades, pero los equipos de TI todavía necesitan remediarlas.
Las vulnerabilidades conocidas son ataques prevenibles
Si sabes que existe una vulnerabilidad, no importa si afecta a tu sistema operativo, software u otras aplicaciones; debe ser abordada lo más rápido posible. La mayoría de las explotaciones de software de terceros tienen éxito debido a parches retrasados, por lo que dejar una vulnerabilidad expuesta es una invitación para los atacantes.
Afortunadamente, con la visibilidad adecuada, la priorización y la automatización, puedes detener los ciberataques antes de que comiencen. Splashtop AEM es una herramienta poderosa y práctica para detectar y abordar automáticamente vulnerabilidades con gestión de parches en tiempo real para sistemas operativos y aplicaciones de terceros, por lo que puedes proteger tus dispositivos sin invertir recursos de TI y tiempo en cada uno.
Splashtop AEM proporciona a los equipos de TI las herramientas y la tecnología que necesitan para monitorear endpoints, abordar proactivamente los problemas y reducir su carga de trabajo. Esto incluye:
Actualizaciones automatizadas para sistemas operativos, aplicaciones de terceros y aplicaciones personalizadas.
Información sobre vulnerabilidades basada en CVE asistida por inteligencia artificial.
Marcos de políticas personalizables que pueden imponerse en toda tu red.
Seguimiento y gestión de inventario de hardware y software en todos los puntos finales.
Alertas y remediación para resolver automáticamente los problemas antes de que se conviertan en problemas mayores.
Acciones de fondo para acceder a herramientas como administradores de tareas y administradores de dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
¿Listo para proteger tus endpoints y aplicaciones con gestión de parches en tiempo real? Empieza con Splashtop AEM hoy y descubre lo fácil que es: