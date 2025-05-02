Felices Fiestas de Splashtop

Saludos de Navidad & Qué año ha pasado
En 2019 hemos introducido nuevas e interesantes funciones e integraciones en nuestras herramientas de acceso remoto, hemos ampliado nuestro equipo, nos hemos centrado en un servicio de primer nivel y hemos continuado nuestro rápido ritmo de crecimiento. ¡Gracias por participar!
Innumerables características nuevas
Este año hemos aportado cientos de nuevas funciones a nuestras soluciones de acceso remoto. Los favoritos de los clientes incluyen la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, grabación de sesiones, transferencia de archivos más rápida, compatibilidad con Linux, aplicación Android totalmente rediseñada, integraciones con ServiceNow, Freshdesk, Zendesk y más. También lanzamos una nueva edición local de Splashtop Enterprise Remote Support.
Principales novedades de 2019
Servicio y asistencia de primer nivel
En 2019 hemos añadido un nuevo equipo de éxito del cliente centrado en el éxito de nuestros clientes. Hemos ampliado nuestro equipo de asistencia en nuestra sede central de EE.UU. y a nivel internacional para poder ofrecer tiempos de respuesta más rápidos sin gastos de asistencia. Hemos añadido representantes de cuenta dedicados para ofrecer un servicio personalizado a nuestros grandes suscriptores. Y hemos rediseñado y actualizado nuestro sitio de asistencia.
Sitio de asistencia para empresas
Crecimiento y expansión
En todos los sentidos, ha sido un gran año. El año pasado, nuestro equipo casi ha doblado su tamaño. Hemos alcanzado un nuevo hito de 600 millones de sesiones de acceso remoto. Patrocinamos el triple de eventos y ferias comerciales. ¡Y ahora estamos cubriendo más países y más idiomas que nunca!
Más por venir en 2020
Tenemos grandes planes para el gran 2020. Estamos trabajando en nuevas características y mejoras del producto que muchos de ustedes han solicitado, incluyendo al función de uno-a-muchos y un nuevo panel de control en el Soporte Remoto Premium, inicio de sesión único, soporte adicional para la plataforma Linux y más integraciones. También continuaremos rápidamente nuestro crecimiento global comenzando por la región EMEA.
Ayude a difundir la palabra
Te estaríamos muy agradecidos si dedicaras unos minutos a recomendar Splashtop a tus amigos y compañeros. Y con el Programa de Recomendación de Splashtop puedes obtener una recompensa por ello. Cuando tus recomendados se suscriban, obtendrán una bonificación de 30 días añadidos al primer año de su nueva suscripción. Además, recibirás una tarjeta regalo de Amazon por cada recomendación que cumpla los requisitos. Haz clic para saber más y empezar.
Programa de recomendación Splashtop
Gracias de nuevo por ser parte de nuestro éxito en 2019. Les deseamos las más felices fiestas y todo lo mejor para un increíble 2020!