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Sandman wearing sunglasses and a Santa hat with 'Happy Holidays from Splashtop' message

Felices Fiestas de Splashtop

Splashtop Team
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Saludos de Navidad & Qué año ha pasado

En 2019 hemos introducido nuevas e interesantes funciones e integraciones en nuestras herramientas de acceso remoto, hemos ampliado nuestro equipo, nos hemos centrado en un servicio de primer nivel y hemos continuado nuestro rápido ritmo de crecimiento. ¡Gracias por participar!

Innumerables características nuevas

Two tablets display a spreadsheet, connected by an arrow to a desktop monitor showing the same spreadsheet, with a blue Splashtop logo in the center, illustrating remote desktop sharing.

Este año hemos aportado cientos de nuevas funciones a nuestras soluciones de acceso remoto. Los favoritos de los clientes incluyen la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, grabación de sesiones, transferencia de archivos más rápida, compatibilidad con Linux, aplicación Android totalmente rediseñada, integraciones con ServiceNow, Freshdesk, Zendesk y más. También lanzamos una nueva edición local de Splashtop Enterprise Remote Support.
Principales novedades de 2019

Servicio y asistencia de primer nivel

A browser window displays the Splashtop Business Support page, featuring a smiling woman with a headset. A search bar and a blue “Help” button are visible in the foreground.

En 2019 hemos añadido un nuevo equipo de éxito del cliente centrado en el éxito de nuestros clientes. Hemos ampliado nuestro equipo de asistencia en nuestra sede central de EE.UU. y a nivel internacional para poder ofrecer tiempos de respuesta más rápidos sin gastos de asistencia. Hemos añadido representantes de cuenta dedicados para ofrecer un servicio personalizado a nuestros grandes suscriptores. Y hemos rediseñado y actualizado nuestro sitio de asistencia.

Sitio de asistencia para empresas

Crecimiento y expansión

A stylized world map with blue dots on each continent connected by lines, illustrating global connections or a network across different regions.

En todos los sentidos, ha sido un gran año. El año pasado, nuestro equipo casi ha doblado su tamaño. Hemos alcanzado un nuevo hito de 600 millones de sesiones de acceso remoto. Patrocinamos el triple de eventos y ferias comerciales. ¡Y ahora estamos cubriendo más países y más idiomas que nunca!

Más por venir en 2020

Minimalist illustration of a road leading toward brown hills under a blue sky with the sun partially visible in the top right corner, all within a circular frame.

Tenemos grandes planes para el gran 2020. Estamos trabajando en nuevas características y mejoras del producto que muchos de ustedes han solicitado, incluyendo al función de uno-a-muchos y un nuevo panel de control en el Soporte Remoto Premium, inicio de sesión único, soporte adicional para la plataforma Linux y más integraciones. También continuaremos rápidamente nuestro crecimiento global comenzando por la región EMEA.

Ayude a difundir la palabra

Two simple human figures with a speech bubble above them containing a blue splash symbol and a red heart, representing communication or sharing emotions.

Te estaríamos muy agradecidos si dedicaras unos minutos a recomendar Splashtop a tus amigos y compañeros. Y con el Programa de Recomendación de Splashtop puedes obtener una recompensa por ello. Cuando tus recomendados se suscriban, obtendrán una bonificación de 30 días añadidos al primer año de su nueva suscripción. Además, recibirás una tarjeta regalo de Amazon por cada recomendación que cumpla los requisitos. Haz clic para saber más y empezar.
Programa de recomendación Splashtop

Gracias de nuevo por ser parte de nuestro éxito en 2019. Les deseamos las más felices fiestas y todo lo mejor para un increíble 2020!

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