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Felices Fiestas 2018 y excelentes reseñas de Splashtop

Splashtop Team
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Recientemente enviamos nuestros saludos navideños de 2018 / año en revisión / lo que viene el próximo correo electrónico (a continuación) y recibimos excelentes respuestas de nuestros maravillosos clientes.

Aquí tiene algunas de nuestras respuestas favoritas al correo electrónico de vacaciones

"¡INCREÍBLE! Ustedes molan. Gracias por ser un producto y un valor mucho mejores que LogMeIn, GoToMyPC y más" - J

"¡Absolutamente me encanta tu producto! ¡¡¡Me alegro de haber cambiado de TeamViewer a su empresa!!!" - Steve

"Ustedes trabajaron duro, muchachos. Bien merecido." - José

"¡Buen trabajo y gran producto! Me quito el sombrero por el gran desarrollo del producto. Avergüenza a LogMeIn." - Paul

"Ustedes son los mejores. Tan lamentable que pagamos $ 500 por TeamViewer, ya que Splashtop es mucho mejor y es lo que usamos el 99% del tiempo. Estas nuevas características son asombrosas y no puedo esperar a la nueva versión. Probablemente incluso actualicemos nuestra cuenta". - franco

Y aquí hay una copia del correo electrónico de vacaciones, en caso de que aún no lo hayas visto...

Felices fiestas de parte de Splashtop y mira lo que viene

¡2018 ha sido un año muy emocionante!

Ha sido un año de innovación y crecimiento, ya que entregamos nuevas ediciones de productos, lanzamos las mejores funciones nuevas, que incluyen monitores múltiples a múltiples, y alcanzamos nuevos máximos en satisfacción y soporte del cliente.

Eche un vistazo a las 10 nuevas características principales de Splashtop agregadas este año

Gracias por ayudarnos a alcanzar estos hitos en 2018

85 millones de sesiones de acceso remoto

1 000 000 de nuevos usuarios

2000 reseñas de 5 estrellas

99/100 satisfacción del cliente (puntuación NPS)

¿Listo para más? Mira lo que viene en 2019

Incluye transferencia de archivos con arrastrar y soltar, grabación de sesiones, integración de antivirus y mucho más.

¡Saludos de todos los que formamos Splashtop!

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