Felices Fiestas 2018 y excelentes reseñas de Splashtop

Recientemente enviamos nuestros saludos navideños de 2018 / año en revisión / lo que viene el próximo correo electrónico (a continuación) y recibimos excelentes respuestas de nuestros maravillosos clientes.
Aquí tiene algunas de nuestras respuestas favoritas al correo electrónico de vacaciones
"¡INCREÍBLE! Ustedes molan. Gracias por ser un producto y un valor mucho mejores que LogMeIn, GoToMyPC y más" - J
"¡Absolutamente me encanta tu producto! ¡¡¡Me alegro de haber cambiado de TeamViewer a su empresa!!!" - Steve
"Ustedes trabajaron duro, muchachos. Bien merecido." - José
"¡Buen trabajo y gran producto! Me quito el sombrero por el gran desarrollo del producto. Avergüenza a LogMeIn." - Paul
"Ustedes son los mejores. Tan lamentable que pagamos $ 500 por TeamViewer, ya que Splashtop es mucho mejor y es lo que usamos el 99% del tiempo. Estas nuevas características son asombrosas y no puedo esperar a la nueva versión. Probablemente incluso actualicemos nuestra cuenta". - franco
Y aquí hay una copia del correo electrónico de vacaciones, en caso de que aún no lo hayas visto...
Felices fiestas de parte de Splashtop y mira lo que viene
¡2018 ha sido un año muy emocionante!
Ha sido un año de innovación y crecimiento, ya que entregamos nuevas ediciones de productos, lanzamos las mejores funciones nuevas, que incluyen monitores múltiples a múltiples, y alcanzamos nuevos máximos en satisfacción y soporte del cliente.
Eche un vistazo a las 10 nuevas características principales de Splashtop agregadas este año
Gracias por ayudarnos a alcanzar estos hitos en 2018
85 millones de sesiones de acceso remoto
1 000 000 de nuevos usuarios
2000 reseñas de 5 estrellas
99/100 satisfacción del cliente (puntuación NPS)
¿Listo para más? Mira lo que viene en 2019
Incluye transferencia de archivos con arrastrar y soltar, grabación de sesiones, integración de antivirus y mucho más.
¡Saludos de todos los que formamos Splashtop!
¡Prueba Splashtop ya mismo!
No se requiere tarjeta de crédito.
7 días de acceso remoto gratuito para las vacaciones.