La Integración Freshdesk-Splashtop Permite a los Usuarios Ofrecer una Experiencia de Cliente Ganadora

La Experiencia del Cliente (CX) se está convirtiendo en el diferenciador clave de la marca en todas las industrias. Dependemos ampliamente de la TI como resultado de la transformación digital que ha dado forma a los negocios en la última década. Eso significa que hoy en día, una gran parte de la responsabilidad recae en el soporte de TI para ofrecer una buena experiencia al cliente.
Sin embargo, los equipos de soporte de TI enfrentan varios desafíos que les dificultan brindar experiencias satisfactorias a los clientes. Para hacer frente a estos desafíos, las empresas podrían implementar procesos y herramientas que permitan a los representantes ofrecer una experiencia de cliente perfecta.
Haga clic a continuación para leer un blog de Freshworks que habla más sobre esto.
Sobre la integración de Splashtop Remote Support con Freshdesk
La solución combinada de Splashtop Remote Support y Freshdesk ayuda a las empresas a ofrecer una experiencia de cliente perfecta y responder en cada punto de contacto durante el ciclo de vida del cliente. Los usuarios de Freshdesk no solo pueden tener toda la información relevante del cliente a su alcance, sino que también pueden iniciar una sesión de soporte remoto en el ordenador de su cliente, directamente desde un ticket, y solucionar el problema del cliente de inmediato. Obtén más información sobre la integración de Splashtop-Freshdesk.
Más información sobre Splashtop Remote Support
Alto rendimiento: Splashtop Remote Support utiliza el mismo motor de alto rendimiento que impulsa nuestros galardonados productos de consumo utilizados por millones de personas. Disfrute de calidad HD y conexiones rápidas.
Seguridad robusta: todas las sesiones remotas están protegidas por funciones de seguridad que incluyen cifrado TLS y AES de 256 bits, autenticación de dispositivos y verificación en dos pasos. Se registran las conexiones, las transferencias de archivos y los eventos de gestión. Obtén más información sobre el cumplimiento de las normas SOC 2, RGPD e HIPAA.
Mejor relación calidad-precio: Splashtop ofrece mejores funciones al mejor precio. Puedes ahorrar hasta un 90 % en comparación con otras soluciones de asistencia informática remota como TeamViewer, LogMeIn Rescue y BeyondTrust.
Personalización de identidad corporativa*: puedes personalizar la aplicación Remote Support (SOS) que descargan tus clientes con tu propio logotipo, color, instrucciones y nombre de tu empresa.
Acceso remoto a iOS y Android gratuito*: ve de forma remota los teléfonos y tabletas iOS (11 o posterior) y Android (5 o posterior) de tus clientes para resolver problemas rápidamente, controla de forma remota la mayoría de los dispositivos Android Samsung, LG y Lenovo.
Nuevos complementos*
IoT No Supervisada / Acceso y manejo de dispositivos robustos.
Autenticación a través de SSO/SAML.
*no disponible en la plataforma Freshworks