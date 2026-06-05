Pruebe la mejor solución de acceso remoto gratis con Splashtop

Las soluciones de escritorio remoto altamente calificadas de Splashtop son utilizadas por más de 30 millones de personas. Puedes probarlo gratis ahora mismo y descubrir por qué tanta gente elige Splashtop.
Splashtop Remote Access se centra en el acceso remoto rápido, sencillo y seguro. ¡Puedes comenzar a utilizar esta galardonada solución de forma gratuita en cuestión de minutos registrándote para una prueba gratis ahora! Sin tarjeta de crédito y sin compromiso obligatorio.
Una vez registrado, tendrá acceso completo a la potente solución de escritorio remoto de Splashtop. Podrá acceder a sus computadoras Windows y Mac de forma remota desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.
¿Qué es el acceso remoto de Splashtop?
Splashtop Remote Access es una herramienta de software de escritorio remoto diseñada para conceder a los usuarios acceso a sus ordenadores mientras están en movimiento. Una vez configurada, puedes abrir la aplicación Splashtop Business en tu ordenador, tableta o dispositivo móvil y seleccionar tu ordenador remoto para conectarte a él instantáneamente.
Durante una sesión de acceso remoto, te sentirás como si tu ordenador remoto estuviera justo delante de ti, de modo que podrás tomar fácilmente el control de tu ordenador y trabajar con cualquiera de tus archivos o aplicaciones. Nunca más tendrás que preocuparte por no estar delante de tu ordenador. Podrás acceder a ella desde cualquier lugar y en cualquier momento con Splashtop.
Además de la plataforma de acceso remoto más rápida y confiable, Splashtop Remote Access viene equipada con herramientas y características que no se encuentran en otros productos, para que puedas hacer más en menos tiempo. Transfiere archivos, imprime documentos de forma remota, chatea, visualiza múltiples monitores a la vez y más.
Puedo acceder a mi escritorio de trabajo desde cualquier lugar y trabajar con confianza. Me da la flexibilidad que necesito para compaginar el trabajo y la vida personal. - Fondo Bobby, eléctrico integrado
¿Cómo empiezo gratis?
¡Puedes experimentar Splashtop Remote Access gratis en solo unos minutos! Para comenzar, ve a nuestra página de registro para la prueba gratis. Allí crearás tu cuenta Splashtop.
Instale la aplicación gratuita Splashtop Business
A continuación, puedes descargar la aplicación gratuita Splashtop Business en el dispositivo que remoto desde. Este es el dispositivo que utilizarás para acceder a tu ordenador remoto. La aplicación Splashtop Business está disponible para Windows, Mac, iOS, Android y más. También puedes ir a www.splashtop.com/app en tu ordenador o dispositivo móvil para descargar la aplicación.
Con Splashtop Remote Access, puedes descargar y usar la aplicación Splashtop Business en una cantidad ilimitada de dispositivos. No hay límite.
Coloque el Splashtop Streamer en las computadoras a las que desea acceder
Para configurar el equipo al que desea ingresar de forma remota, inicie sesión en su cuenta de Splashtop en https://my.splashtop.com y seleccione "Agregar ordenador" . Esto lo llevará a la página Paquete de implementación, donde obtendrá un enlace que podrá enviar a la computadora a la que desea conectarse de forma remota. Abra el enlace desde esa computadora y lo dirigirá a una página desde donde puede descargar el instalador y seguir simples instrucciones de configuración.
Después de eso, ¡estarás listo para el acceso remoto! Simplemente abra la aplicación Splashtop Business, seleccione su computadora de la lista y se conectará a ella instantáneamente para un acceso remoto rápido.
He estado probando varias opciones de acceso remoto durante el último mes y Splashtop ha sido, con diferencia, la mejor para nuestras necesidades. Felicidades al equipo de Splashtop por haber creado un paquete estupendo, con opciones útiles y prácticas. Necesito un producto y una empresa en los que pueda confiar... seguid así. - Darryl Collins
He trabajado con GoToMyPC y LogMeIn, y Splashtop es un producto mucho mejor. La facilidad de uso, la posibilidad de asignar determinados ordenadores a determinados usuarios, la posibilidad de iniciar sesión en un PC tanto desde tu teléfono o tableta como desde un ordenador. - Charles Spivey, Especialista Senior de Confianza, LLC