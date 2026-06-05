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Utilizing remote access for on-the-go computer access and working from home

Pruebe la mejor solución de acceso remoto gratis con Splashtop

Splashtop Team
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Las soluciones de escritorio remoto altamente calificadas de Splashtop son utilizadas por más de 30 millones de personas. Puedes probarlo gratis ahora mismo y descubrir por qué tanta gente elige Splashtop.

Splashtop Remote Access se centra en el acceso remoto rápido, sencillo y seguro. ¡Puedes comenzar a utilizar esta galardonada solución de forma gratuita en cuestión de minutos registrándote para una prueba gratis ahora! Sin tarjeta de crédito y sin compromiso obligatorio.

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Una vez registrado, tendrá acceso completo a la potente solución de escritorio remoto de Splashtop. Podrá acceder a sus computadoras Windows y Mac de forma remota desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.

¿Qué es el acceso remoto de Splashtop?

Splashtop Remote Access es una herramienta de software de escritorio remoto diseñada para conceder a los usuarios acceso a sus ordenadores mientras están en movimiento. Una vez configurada, puedes abrir la aplicación Splashtop Business en tu ordenador, tableta o dispositivo móvil y seleccionar tu ordenador remoto para conectarte a él instantáneamente.

Durante una sesión de acceso remoto, te sentirás como si tu ordenador remoto estuviera justo delante de ti, de modo que podrás tomar fácilmente el control de tu ordenador y trabajar con cualquiera de tus archivos o aplicaciones. Nunca más tendrás que preocuparte por no estar delante de tu ordenador. Podrás acceder a ella desde cualquier lugar y en cualquier momento con Splashtop.

Además de la plataforma de acceso remoto más rápida y confiable, Splashtop Remote Access viene equipada con herramientas y características que no se encuentran en otros productos, para que puedas hacer más en menos tiempo. Transfiere archivos, imprime documentos de forma remota, chatea, visualiza múltiples monitores a la vez y más.

Puedo acceder a mi escritorio de trabajo desde cualquier lugar y trabajar con confianza. Me da la flexibilidad que necesito para compaginar el trabajo y la vida personal. - Fondo Bobby, eléctrico integrado

¿Cómo empiezo gratis?

¡Puedes experimentar Splashtop Remote Access gratis en solo unos minutos! Para comenzar, ve a nuestra página de registro para la prueba gratis. Allí crearás tu cuenta Splashtop.

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Instale la aplicación gratuita Splashtop Business

A continuación, puedes descargar la aplicación gratuita Splashtop Business en el dispositivo que remoto desde. Este es el dispositivo que utilizarás para acceder a tu ordenador remoto. La aplicación Splashtop Business está disponible para Windows, Mac, iOS, Android y más. También puedes ir a www.splashtop.com/app en tu ordenador o dispositivo móvil para descargar la aplicación.

Con Splashtop Remote Access, puedes descargar y usar la aplicación Splashtop Business en una cantidad ilimitada de dispositivos. No hay límite.

Coloque el Splashtop Streamer en las computadoras a las que desea acceder

Para configurar el equipo al que desea ingresar de forma remota, inicie sesión en su cuenta de Splashtop en https://my.splashtop.com y seleccione "Agregar ordenador" . Esto lo llevará a la página Paquete de implementación, donde obtendrá un enlace que podrá enviar a la computadora a la que desea conectarse de forma remota. Abra el enlace desde esa computadora y lo dirigirá a una página desde donde puede descargar el instalador y seguir simples instrucciones de configuración.

Después de eso, ¡estarás listo para el acceso remoto! Simplemente abra la aplicación Splashtop Business, seleccione su computadora de la lista y se conectará a ella instantáneamente para un acceso remoto rápido.

He estado probando varias opciones de acceso remoto durante el último mes y Splashtop ha sido, con diferencia, la mejor para nuestras necesidades. Felicidades al equipo de Splashtop por haber creado un paquete estupendo, con opciones útiles y prácticas. Necesito un producto y una empresa en los que pueda confiar... seguid así. - Darryl Collins

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He trabajado con GoToMyPC y LogMeIn, y Splashtop es un producto mucho mejor. La facilidad de uso, la posibilidad de asignar determinados ordenadores a determinados usuarios, la posibilidad de iniciar sesión en un PC tanto desde tu teléfono o tableta como desde un ordenador. - Charles Spivey, Especialista Senior de Confianza, LLC


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