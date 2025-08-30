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Man using a laptop in a cafe, possibly working remotely with Splashtop

Reporte: Cuatro Maneras Clave en que la Plataforma de Splashtop Brilla para los Trabajadores Remotos

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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El trabajo desde casa lleva con nosotros más de medio año. Cada semana que pasa vemos que más trabajadores remotos acuden a Splashtop en busca de una mejor solución de acceso remoto que les ayude a mejorar su experiencia de trabajo a distancia.

¿Por qué los trabajadores remotos se cambian a Splashtop? Al comparar Splashtop con otras herramientas de acceso remoto, Splashtop destaca como el software de acceso remoto preferido para el trabajo remoto.

De hecho, en un reciente muestreo de usuarios primerizos, Splashtop obtuvo altas calificaciones en áreas como:

  • Instalación rápida

  • Características deseadas del producto

  • Velocidad y rendimiento para el uso diario

  • Atención al cliente receptiva

Un reciente usuario de prueba dijo: "Su producto es genial—mucho más fácil de usar en comparación con RemotePC, TeamViewer y LogMeIn, todos los cuales he usado o estoy usando actualmente". Otro usuario de prueba ofreció esta nota de comparación: "Splashtop tiene una mejor tasa de rendimiento que Microsoft 10 Remote Desktop Connect".

Otros encuentran que están impresionados con las conexiones remotas de alto rendimiento de Splashtop. Un usuario dijo: "¡Esta solución mejoró enormemente la velocidad de mi conexión!" Con Splashtop, puede transmitir 4k/5k a 40 fps. ¡También puede acceder a sus videos, modelos, otros archivos y aplicaciones de ultra alta resolución en sus estaciones de trabajo como si estuviera sentado frente a ellos!

En cuanto al rendimiento para trabajar a distancia mientras se viaja, un nuevo usuario reciente vio la mejora de inmediato una vez que se cambió a Splashtop, "He estado usando Splashtop en mi portátil mientras viajaba por Portugal y España. No ha surgido ningún problema todavía. ¡Buen producto!".

El equipo de atención al cliente de Splashtop es otra ventaja que encanta a los nuevos usuarios. Aprecio mucho vuestros equipos de atención al cliente", dijo un usuario cuando se le preguntó qué opinaba de su experiencia general con Splashtop. Splashtop cuenta con un equipo de atención al cliente con sede en EE.UU. que está fácilmente disponible para ayudar a los usuarios siempre que lo necesiten.

Un usuario lo expresó así: "¡Fantástico servicio, gracias! Es un servicio mejor que el de sus rivales cercanos, y a un precio asequible".

Pruebe el Acceso Remoto Splashtop para Trabajar a Distancia de Forma Gratuita

Sabías que:

  • Splashtop cuenta con la confianza de 30 millones de empresas y usuarios profesionales.

  • Splashtop tiene muchas funciones que mejoran la productividad, como la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, la impresión remota, el chat, el despertar remoto, la grabación de sesiones y mucho más.

  • Splashtop funciona multiplataforma, lo que significa que puedes acceder a tus ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chrome OS.

Splashtop ha sido desplegado por individuos, pequeños equipos y organizaciones enteras para permitir el trabajo a distancia. Empieza ahora con una prueba gratuita para verlo por tí mismo.

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