Los costes de la gestión de endpoints son fáciles de subestimar. La suscripción al software puede ser el gasto más visible, pero es solo una parte de lo que una organización invierte para mantener los dispositivos actualizados, seguros, visibles y operativos.
El total también puede incluir herramientas especializadas, mano de obra de TI, mantenimiento recurrente, generación de informes, resolución de problemas y el trabajo administrativo necesario para coordinar varios sistemas.
En una encuesta a 250 profesionales de TI y proveedores de servicios gestionados, el 72% de las organizaciones se encontraba en un estado intermedio. Tenían herramientas de gestión de endpoints implementadas, pero los flujos de trabajo fragmentados y la automatización inconsistente limitaron las mejoras operativas que lograron.
Esta guía explica cómo se fija el precio del software de gestión de endpoints, qué gastos contribuyen al coste total de propiedad, cómo calcular tu coste actual y dónde los equipos de TI pueden reducir el gasto innecesario y el esfuerzo manual.
También analiza cómo Splashtop AEM puede centralizar y automatizar flujos de trabajo comunes de gestión de endpoints. La calculadora de ROI de Splashtop AEM usa tu número de endpoints, los costes de mano de obra de TI y el gasto actual en herramientas para estimar el ahorro potencial con Splashtop AEM.
¿Cuánto cuesta la gestión de endpoints?
No existe un precio universal para la gestión de endpoints. El importe que paga una organización depende de factores como su número de endpoints o usuarios, las capacidades incluidas en la plataforma, los requisitos de servicio y soporte, y los productos adicionales necesarios para cubrir carencias de la solución principal.
Ayuda a separar el precio del software del coste total de la gestión de endpoints. El precio del software es la cantidad pagada al proveedor. El coste total incluye el software, las herramientas de apoyo, la mano de obra de TI y los gastos administrativos necesarios para gestionar el entorno.
Precio por endpoint
Con un precio por endpoint, la organización paga según el número de dispositivos gestionados. Este modelo es relativamente sencillo cuando el número de dispositivos refleja de cerca el alcance de la carga de trabajo de gestión.
Las tarifas por endpoint pueden variar según el volumen, la duración del contrato, el nivel de funciones o los tipos de dispositivos cubiertos. Las organizaciones también deben confirmar si todas las capacidades necesarias están incluidas o se venden por separado.
Precios por usuario
Algunas plataformas cobran según el número de usuarios. Esto puede simplificar las licencias cuando los empleados usan un número constante de dispositivos, pero la rentabilidad puede cambiar cuando cada empleado trabaja con un equipo de escritorio, portátil, máquina virtual u otro endpoint gestionado.
Evaluar el precio por usuario requiere mirar más allá del número de usuarios y comprender cuántos dispositivos necesitará realmente gestionar la plataforma.
Precios agrupados y basados en plataforma
Las capacidades de gestión de endpoints pueden incluirse en una plataforma más amplia de productividad, seguridad o gestión de TI. La agrupación puede reducir el número de suscripciones individuales que compra una organización, según la funcionalidad incluida y lo bien que responda a los requisitos operativos.
Una capacidad incluida puede seguir generando costes adicionales cuando los equipos necesitan otros productos para aplicar parches de terceros, tener visibilidad en tiempo real, soporte remoto, automatización, informes o remediación. El conjunto completo de herramientas y el trabajo necesario para gestionarlo determinan el coste real.
¿Qué compone el coste total de la gestión de endpoints?
Una evaluación práctica de costes debe tener en cuenta la plataforma de gestión de endpoints, las herramientas adicionales, la mano de obra de TI y la sobrecarga necesaria para coordinar el trabajo. Analizar estas categorías en conjunto ofrece una referencia más realista que las tarifas de licencia por sí solas.
Software y licencias de gestión de endpoints
Empieza con la suscripción principal. Según el proveedor y el modelo de precios, el coste puede basarse en dispositivos, usuarios, técnicos o una licencia de plataforma más amplia.
Después, ten en cuenta los niveles de funciones superiores, los complementos de pago, los paquetes de servicios, los costes de implementación y las tarifas de soporte que sean necesarios para tu entorno. Revisa también las condiciones de renovación y los umbrales por volumen, ya que pueden afectar al total anual a medida que la organización crece.
Herramientas adicionales para endpoints
Las pilas de gestión de endpoints suelen ampliarse de forma incremental. Los equipos de TI añaden productos cuando la plataforma actual no cubre un requisito de forma eficiente o cuando un flujo de trabajo especializado necesita una funcionalidad más profunda.
Las incorporaciones más habituales incluyen:
Aplicación de parches del sistema operativo y de aplicaciones de terceros
acceso remoto y soporte remoto
Implementación de software
Scripting y automatización
Supervisión y alertas
Inventario de hardware y software
Visibilidad de vulnerabilidades
Mano de obra de TI
La mano de obra suele pasarse por alto porque aparece en el presupuesto general de TI en lugar de en una factura de gestión de endpoints. Sin embargo, el trabajo recurrente puede representar una parte significativa del coste total.
Ese trabajo puede incluir revisar el estado de los endpoints, identificar actualizaciones que faltan, desplegar parches, confirmar instalaciones correctas, hacer seguimiento de los fallos, investigar problemas, realizar mantenimiento, corregir incidencias y generar informes.
La tecnología por sí sola no elimina este esfuerzo. Los flujos de trabajo fragmentados y la automatización inconsistente pueden hacer que los equipos de TI realicen tareas manuales incluso después de haber implementado herramientas de gestión de endpoints.
Más carga administrativa y cambio de herramientas
Cada sistema adicional puede incorporar sus propias políticas, permisos, integraciones, informes, requisitos de formación y calendario de mantenimiento. Los administradores también pueden necesitar reconciliar información incoherente entre productos o cambiar de consola para completar un solo flujo de trabajo.
Estos costes indirectos son más difíciles de ver en una orden de compra, pero consumen tiempo y aumentan el esfuerzo necesario para gestionar cada endpoint. Comprender estas categorías de costes también proporciona la información necesaria para evaluar el ahorro potencial de la automatización y la consolidación de herramientas.
Cómo calcular tu coste actual de gestión de endpoints
Usa el siguiente proceso para establecer una base anual práctica.
Calcula el gasto anual en software de gestión de endpoints: Suma el coste anual de tu plataforma principal de gestión de endpoints y de los productos de pago que respaldan los mismos flujos de trabajo. Mantén el alcance centrado en las operaciones de endpoints en lugar de incluir infraestructura de TI no relacionada.
Calcula el trabajo de TI dedicado a la gestión de endpoints: Identifica actividades recurrentes como aplicación de parches, monitorización, mantenimiento de software, elaboración de informes, resolución de problemas, remediación y administración de políticas. Calcula las horas dedicadas a ellas cada mes, convierte esa cifra en un total anual y multiplícala por una estimación adecuada del coste laboral por hora.
Identifica los costes de herramientas superpuestos: Revisa dónde más de una plataforma ofrece parches, soporte remoto, inventario, scripts, monitorización, implementación de software o funciones similares. Cuenta solo el solapamiento real. Un producto especializado que siga cubriendo una necesidad específica debe permanecer en el cálculo.
Calcula el total anual: Combina los costes del software pertinente, las herramientas de apoyo y la mano de obra para crear una referencia base. Después, puedes dividir el total anual entre el número de endpoints gestionados para estimar tu coste anual de gestión por endpoint.
¿Quieres estimar la oportunidad más rápido?
Usa la calculadora de ROI de Splashtop AEM para estimar el posible impacto financiero en tu entorno usando datos como el número de endpoints, el coste de mano de obra de TI y el gasto anual actual en herramientas. La calculadora puede estimar el ahorro anual, las horas de TI ahorradas, el ahorro por endpoint, el periodo de amortización y el ROI del primer año.
Por qué los costes de la gestión de endpoints aumentan a medida que los entornos crecen
El crecimiento afecta a mucho más que la cantidad de licencias. A medida que los entornos se amplían, es posible que los equipos de TI tengan que gestionar:
Más endpoints que requieren actualizaciones, monitorización y mantenimiento
Más versiones de sistemas operativos y aplicaciones
Más eventos de aplicación de parches y remediación
Más tareas fallidas y excepciones que requieren seguimiento
Más grupos de dispositivos, configuraciones y políticas
Más requisitos de informes y verificación
Más coordinación entre herramientas y fuentes de datos separadas
Sin flujos de trabajo estandarizados, el esfuerzo administrativo puede aumentar rápidamente. Una automatización eficaz puede evitar que la mano de obra aumente al mismo ritmo que el número de endpoints, ya que aplica políticas coherentes y gestiona tareas repetitivas en grupos de dispositivos.
Esto permite a los equipos de TI existentes dedicar más tiempo a las excepciones, los problemas complejos y las iniciativas de mayor valor, en lugar de repetir los mismos pasos de mantenimiento en endpoints individuales.
¿Cómo pueden los equipos de TI reducir los costes de gestión de endpoints?
Reducir los costes de gestión de endpoints requiere analizar tanto el gasto en software como el trabajo necesario para gestionar el entorno. Los equipos de TI deberían buscar oportunidades para:
Automatiza el trabajo repetitivo: Reduce el esfuerzo manual para aplicar parches, supervisar, realizar mantenimiento, ejecutar scripts y llevar a cabo correcciones rutinarias.
Consolida las herramientas solapadas: Elimina las capacidades redundantes y reduce la sobrecarga de mantener consolas, políticas, integraciones e informes por separado.
Estandariza políticas y flujos de trabajo: Usa grupos de dispositivos, políticas de parches, programaciones y procesos de corrección coherentes en lugar de gestionar los endpoints individualmente.
Mejora la visibilidad de los endpoints: Proporciona a los administradores la información necesaria para priorizar los dispositivos que requieren acción y evitar investigaciones innecesarias.
El enfoque adecuado depende de las herramientas y los requisitos existentes de la organización. Cualquier cambio debe preservar las capacidades necesarias y, al mismo tiempo, reducir el gasto redundante y el trabajo administrativo recurrente.
Cómo Splashtop AEM puede ayudar a reducir la sobrecarga de la gestión de endpoints
Splashtop AEM reúne actividades habituales de gestión de endpoints en el mismo entorno que se usa para el acceso remoto y soporte remoto de Splashtop. Los equipos de TI pueden usar visibilidad centralizada, gestión basada en políticas y automatización para reducir el trabajo recurrente en los endpoints gestionados.
1. Automatiza el parcheo del sistema operativo y de terceros
Splashtop AEM permite aplicar parches automáticamente al sistema operativo y a aplicaciones de terceros en endpoints Windows y macOS. Los administradores pueden definir políticas y programaciones, implementar actualizaciones y supervisar el estado de los parches sin tener que gestionar cada dispositivo de forma individual.
Esto puede reducir el tiempo dedicado a identificar actualizaciones que faltan, iniciar despliegues y comprobar si los parches se instalaron correctamente.
2. Gestiona las políticas de endpoints y las tareas recurrentes
Las políticas de endpoints, los scripts y las tareas, las alertas proactivas y la corrección automatizada ayudan a los equipos de TI a aplicar procesos repetibles en grupos de dispositivos. El trabajo rutinario puede ejecutarse en segundo plano mientras los administradores se centran en los endpoints que requieren atención directa.
Por ejemplo, los equipos pueden programar mantenimiento, ejecutar scripts en varios dispositivos, supervisar condiciones definidas y activar acciones cuando un endpoint cumple los criterios especificados.
3. Mejora la visibilidad de los endpoints
El inventario centralizado de hardware y software, el estado de los parches, la información del panel y la información sobre CVE impulsada por IA ayudan a los equipos de TI a entender el estado de los endpoints gestionados y decidir dónde hace falta actuar.
Una visibilidad más clara puede reducir el esfuerzo manual necesario para recopilar información de fuentes independientes antes de aplicar parches, solucionar problemas o generar informes.
4. Conecta los flujos de trabajo de gestión de endpoints y soporte remoto
Las organizaciones que usan Splashtop para soporte remoto pueden gestionar y solucionar problemas de endpoints dentro del entorno más amplio de Splashtop. Cuando un problema requiere intervención práctica, los técnicos pueden pasar de la información del endpoint al soporte remoto sin depender de flujos de trabajo desconectados.
El conjunto de herramientas adecuado sigue dependiendo de los requisitos de la organización. Splashtop AEM puede consolidar varios flujos de trabajo habituales de gestión de endpoints y complementar otras plataformas cuando aún se necesitan capacidades más amplias de gestión de dispositivos, seguridad o funciones especializadas.
Descubre lo que reducir los costes de gestión de endpoints podría significar para tu organización
El ahorro potencial depende de tu punto de partida. El número de endpoints, los costes de mano de obra de TI, el gasto actual en software y la cantidad de trabajo que realmente se puede automatizar o consolidar influyen en el retorno.
La calculadora de ROI de Splashtop AEM te permite aplicar esas variables a tu entorno y calcular el ahorro anual potencial, las horas de TI ahorradas, el ahorro por endpoint, el periodo de amortización y el ROI del primer año.
Los resultados son estimaciones y el ahorro real variará en función de tus herramientas, costes y flujos de trabajo. Aun así, pueden ofrecer un punto de partida útil para evaluar el impacto financiero de un enfoque más automatizado y centralizado para la gestión de endpoints.