Descubre el retorno de inversión de Splashtop AEM
Estima el ahorro anual, las horas ahorradas y el retorno de la automatización de parches y gestión de puntos finales con Splashtop AEM. No es necesario iniciar sesión para ver tu presupuesto.
Más de 30 millonesde usuarios confían en Splashtop en todo el mundo
El 85 %de las empresas Fortune 500 usan Splashtop
Más de 20 añosprotegiendo y prestando soporte a dispositivos
Mejor valoradopara la gestión de puntos finales en G2
Cómo calculamos tu estimación
Qué modela la calculadora:
La calculadora estima los posibles ahorros en dos áreas principales: tiempo y herramientas. Mide el valor del tiempo ahorrado automatizando tareas rutinarias de gestión de puntos finales, basándose en los costes laborales de TI, así como en los posibles ahorros al reducir o consolidar herramientas existentes. Las estimaciones utilizan referencias del sector para actividades comunes de gestión de puntos finales y las mejoras típicas de eficiencia derivadas de la automatización.
Lo que controlas:
Personaliza la calculadora usando algunas entradas clave sobre tu entorno y los costes actuales. Selecciona el enfoque que mejor refleje cómo operas hoy y luego elige un escenario, conservador, esperado o agresivo, para ajustar las suposiciones utilizadas en el cálculo. Puedes actualizar cualquier entrada o cambiar escenarios en cualquier momento para explorar diferentes supuestos, comparar posibles resultados y ver una variedad de ahorros estimados.
Las estimaciones utilizan los estándares estándar de gestión de puntos finales y el escenario que selecciones. Tus resultados reales variarán.
Preguntas Frecuentes
¿Qué estima la calculadora de ROI de Splashtop AEM?
¿Cómo funciona la calculadora?
¿Tengo que iniciar sesión, hablar con ventas o comprar algo para usarlo?
¿Qué tan precisas son las estimaciones?
¿Qué impulsa la estimación de ahorro?
¿Splashtop AEM reemplaza a mi RMM actual o a Microsoft Intune?
¿Cuánto cuesta Splashtop AEM?
¿Realmente puedo ahorrar un 50 % cambiando de otro RMM?
¿Qué es una evaluación personalizada del ROI y qué ocurre después?
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