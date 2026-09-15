Las redes hospitalarias cuentan con una multitud de dispositivos, incluidos hasta miles de endpoints distribuidos, como ordenadores de escritorio en puestos de enfermería, tablets de personal clínico y dispositivos médicos conectados.
Sin embargo, cada uno de estos endpoints es un posible punto de entrada para atacantes, lo que podría darles acceso a la información de salud protegida electrónica (ePHI).
Los equipos de TI de las empresas sanitarias deben equilibrar la facilidad de uso y la seguridad mientras mantienen el cumplimiento de HIPAA. Esto requiere una supervisión centralizada para proteger y gestionar correctamente cada endpoint; de lo contrario, perderán visibilidad sobre qué dispositivos están desactualizados o son vulnerables.
Con esto en mente, veamos cómo los equipos de TI pueden gestionar los endpoints de forma segura sin interrumpir a los usuarios ni afectar a la eficiencia. Examinaremos los desafíos a los que se enfrentan los equipos de TI del sector sanitario y las mejores prácticas para la gestión de endpoints.
Por qué los endpoints importan en los entornos clínicos
Las organizaciones sanitarias, incluidos los hospitales, las consultas médicas y demás, tienen una variedad de endpoints que gestionar. Esto incluye estaciones de trabajo, tablets de personal clínico e incluso dispositivos de Internet of Medical Things (IoMT), como bombas de infusión o dispositivos médicos wearables.
Cada uno de estos endpoints es importante para el tratamiento del paciente y puede contener información personal confidencial. Si un endpoint se ve comprometido, eso puede retrasar las decisiones de tratamiento, exponer los datos del paciente y causar múltiples interrupciones.
No es exagerado decir que la vida de las personas puede depender de que estos dispositivos funcionen correctamente y mantengan altos niveles de seguridad.
Los verdaderos desafíos de la gestión de endpoints en el sector sanitario
Entonces, ¿qué hace que gestionar endpoints en el sector sanitario sea difícil? Hay varios factores que pueden generar dificultades cuando los equipos de TI necesitan actualizar, gestionar o solucionar problemas en los endpoints, entre ellos:
Diversidad de dispositivos: La enorme variedad de tipos de endpoints, incluidos los dispositivos IoMT, puede dificultar la gestión eficaz de todo, especialmente desde un único lugar.
Sistemas heredados: Muchas instituciones dependen de dispositivos antiguos que se han convertido en partes fundamentales de su infraestructura tecnológica, pero que puede que ya no reciban actualizaciones ni soporte.
Shadow IT y dispositivos BYOD (tráete tu dispositivo): Bring-Your-Own-Device (BYOD) es genial para permitir que los empleados usen los dispositivos que prefieran, pero también puede dificultar la gestión de todo. Esto se vuelve aún más complicado si los empleados usan dispositivos no gestionados sin que TI lo sepa.
Personal de TI limitado: Cuando los dispositivos deben gestionarse y recibir soporte manualmente, a los pequeños equipos de TI puede costarles seguir el ritmo de todo. Sin una plataforma sólida de gestión de endpoints, pueden perder fácilmente el control de los dispositivos, pasar por alto actualizaciones esenciales o no darse cuenta de que un endpoint está comprometido.
Sin tiempo para inactividad: los hospitales y otros centros sanitarios no pueden permitirse procesos de actualización largos ni interrupciones. Esta tolerancia cero al tiempo de inactividad puede hacer que la resolución de problemas y la aplicación de parches en los dispositivos sea aún más difícil para los equipos de TI.
Cómo HIPAA determina los requisitos de seguridad de endpoints en la atención sanitaria
Los distintos sectores tienen directrices de seguridad específicas que deben seguir y, en el sector sanitario, eso significa mantener el cumplimiento de HIPAA.
HIPAA incluye múltiples normas de seguridad diseñadas para proteger la ePHI, entre ellas el análisis de riesgos, el control de acceso y el control de auditoría. Las organizaciones sanitarias y sus equipos de TI deben identificar y abordar continuamente los riesgos de los endpoints, mantener la seguridad de acceso con controles de acceso y autenticación sólidos, proteger los datos en tránsito, entre otras medidas.
Más recientemente, se introdujeron actualizaciones propuestas de las Reglas de Seguridad de HIPAA que convertirían la autenticación multifactor y el cifrado de medidas de seguridad recomendadas en requisitos obligatorios.
Sin una buena gestión de endpoints, es difícil demostrar el cumplimiento de HIPAA y mantener la seguridad.
Lo que revelan los datos recientes de aplicación de la OCR sobre el riesgo en los endpoints
Según el análisis del HIPAA Journal de los datos de la Office for Civil Rights del HHS, solo en abril de 2026 se produjeron 47 brechas de seguridad en el sector sanitario, y cada una afectó a entre cientos y miles de pacientes. Más de 1,3 millones de personas vieron expuesta su información sanitaria privada, lo que puso en riesgo datos confidenciales.
El hacking y otros incidentes de TI fueron la principal causa de estas brechas de seguridad. Los ciberdelincuentes suelen atacar vulnerabilidades conocidas que no se han corregido para comprometer dispositivos e infiltrarse en redes, obteniendo acceso a información protegida que pueden robar, vender o usar para exigir un rescate.
Al mismo tiempo, muchos de estos ataques podrían haberse evitado con una ciberseguridad adecuada y una gestión de parches. Los ciberataques suelen dirigirse a dispositivos sin parches que carecen de protección frente a amenazas existentes, ya que estos dispositivos proporcionan un punto de entrada fácil. Mantener los parches de seguridad actualizados y protegerse frente a todas las amenazas conocidas (nuevas y antiguas) es vital para prevenir ataques.
7 componentes de una gestión de endpoints eficaz para el sector sanitario
Entonces, ¿qué hace que la gestión de endpoints sea eficaz para las organizaciones sanitarias? Hemos desglosado los aspectos esenciales en siete componentes clave que pueden ayudar a los equipos de TI a gestionar endpoints distribuidos y contribuir a garantizar la seguridad:
Visibilidad centralizada: La visibilidad es vital para gestionar dispositivos, identificar posibles problemas y verificar que todo esté correctamente parcheado. Cuando los equipos de TI pueden ver y supervisar todos sus endpoints desde un solo lugar, es más fácil gestionar cada uno de forma eficaz.
Gestión automatizada de parches: mantener los dispositivos parcheados y actualizados es vital para la seguridad, pero aplicar parches manualmente puede llevar mucho tiempo y dar lugar a errores. La gestión automatizada de parches ayuda a mantener los dispositivos completamente parcheados al implementar actualizaciones sin necesidad de intervención manual.
Control de acceso basado en roles (RBAC): El control de acceso basado en roles ayuda a gestionar el acceso restringiéndolo según el rol y las responsabilidades del usuario. Esto ayuda a mejorar la seguridad y la responsabilidad al mantener alejados a los usuarios no autorizados y limitar el acceso a la información confidencial.
Cifrado y borrado remoto: gestionar y proteger los datos es vital para la seguridad. Esto significa usar cifrado de extremo a extremo, que codifica los datos en tránsito para que no puedan interceptarse, junto con la capacidad de borrar dispositivos de forma remota y eliminar todos los datos si se pierden o se retiran del servicio.
Detección y respuesta de endpoints (EDR): EDR supervisa los endpoints de una red para detectar posibles amenazas y ayuda a los equipos de seguridad a investigarlas y responder a ellas. Esta es una potente herramienta de ciberseguridad sanitaria, ya que ayuda a los equipos de TI a identificar amenazas en tiempo real en todos los dispositivos y abordarlas antes de que causen daños.
Autenticación multifactor (MFA): MFA ayuda a proteger las cuentas al añadir una capa secundaria de seguridad y verificación cuando los usuarios intentan iniciar sesión. Esto ayuda a proteger las cuentas frente a contraseñas robadas, ya que conocer solo la información de inicio de sesión de un usuario no basta para acceder a su cuenta.
Informes de cumplimiento y auditoría: Mantener la seguridad no es suficiente. Los equipos también deben poder demostrar que cumplen sus requisitos de cumplimiento de TI, lo que requiere registros e informes que demuestren el cumplimiento de sus políticas y herramientas de seguridad. Las buenas herramientas de informes pueden ayudar a superar auditorías y demostrar el cumplimiento al proporcionar datos y registros claros cuando sea necesario.
Mejores prácticas de gestión de endpoints para equipos de TI del sector sanitario
Los equipos de TI que gestionan dispositivos y redes para organizaciones sanitarias tienen mucho que gestionar. Por suerte, hemos recopilado prácticas recomendadas que pueden seguir para mantener los dispositivos correctamente actualizados y protegidos sin interrumpir los flujos de trabajo clínicos.
Entre las mejores prácticas se incluyen:
Programación: Las actualizaciones no deberían interrumpir los flujos de trabajo diarios. En su lugar, las ventanas de parcheo deben programarse en función de los turnos para que los dispositivos se actualicen cuando no se necesiten y las interrupciones se mantengan al mínimo.
Acceso con privilegios mínimos: Aplicar principios de privilegios mínimos al acceso ayuda a garantizar que los datos confidenciales sigan estando protegidos. Este enfoque limita el acceso de los usuarios solo a lo que necesitan para realizar su trabajo, lo que reduce el riesgo de accesos no autorizados y la posible superficie de ataque.
Gestión de parches: Usar una solución de gestión de parches permite a los equipos de TI implementar actualizaciones en todos los dispositivos sin tener que actualizar manualmente cada uno. Esto reduce los errores humanos y mejora la eficiencia, manteniendo los dispositivos seguros y conformes.
Protección contra la pérdida de datos y recuperación: Los datos confidenciales de los pacientes deben protegerse. Esto incluye usar cifrado de datos para protegerlos en tránsito, junto con copias de seguridad y redundancias para restaurarlos en caso de desastre.
Protecciones de red: La seguridad de la red es vital. Esto incluye herramientas de seguridad esenciales como la autenticación multifactor, los controles de acceso a la red, la segmentación de la red y el aislamiento de endpoints de alto riesgo.
Supervisión y respuesta: Usar la detección y respuesta de endpoints u otras herramientas de monitorización de red ayuda a identificar comportamientos sospechosos y posibles amenazas, con alertas en tiempo real para que los equipos de TI puedan reaccionar rápidamente.
Lista de comprobación de preparación de endpoints para el sector sanitario
Cuando gestionas endpoints, hay mucho que controlar y muchos pasos que pueden pasarse por alto fácilmente. Para ayudarte con eso, hemos creado una práctica lista de verificación. Ten en cuenta estos puntos y podrás proteger mejor los endpoints en toda tu organización sanitaria:
Gestión de endpoints: Todos los endpoints, incluidos los dispositivos móviles y médicos, están integrados en tu plataforma de gestión de endpoints.
Cifrado de datos: Los datos permanecen protegidos durante la transmisión con cifrado de extremo a extremo.
Gestión de parches: Todos los endpoints tienen los parches aplicados y verificados, y hay una gestión automatizada de parches para actualizar los dispositivos cuando haya nuevos parches disponibles.
Autenticación: Se aplica la autenticación multifactor en todos los dispositivos y usuarios para verificar la identidad.
Visibilidad del inventario: Todos los endpoints son visibles desde un único lugar, incluidas las alertas de seguridad, el estado de los parches, las versiones del SO y las aplicaciones.
Alineación de políticas: Tus políticas se alinean con HIPAA y otras normativas relevantes.
Aplicación de políticas: Las políticas de cumplimiento se aplican activamente en todos los endpoints, incluido EDR y el parcheo.
Formación para personal clínico: El personal clínico y otros empleados reciben formación sobre las mejores prácticas para proteger y asegurar sus dispositivos, incluido cómo prevenir el phishing.
El papel de la IA en la gestión de endpoints sanitarios
El crecimiento de la inteligencia artificial (IA) ha introducido nuevas amenazas, ya que los ciberdelincuentes pueden usar la IA para crear rápidamente exploits para nuevas vulnerabilidades. Al mismo tiempo, también ha impulsado nuevas formas de detectar y responder a los ataques.
La información de CVE impulsada por IA puede analizar los datos de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) para identificar y priorizar las vulnerabilidades más importantes, e incluso marcar automáticamente problemas básicos para su corrección. Los equipos de TI pueden establecer reglas de priorización, alertas y escalado, para que la herramienta impulsada por IA pueda abordar las amenazas de acuerdo con la política de la empresa.
Como resultado, la IA puede ayudar a mejorar la velocidad, la precisión y la eficiencia de la detección y respuesta ante amenazas, lo que ayuda a proteger de forma proactiva los endpoints frente a las amenazas en cuanto surgen.
Gestiona de forma proactiva los endpoints sanitarios desde una consola automatizada
Cuando necesitas gestionar múltiples endpoints distribuidos, incluidos dispositivos de personal clínico, BYOD (tráete tu dispositivo) e IoMT, necesitas una solución sólida de gestión de endpoints como Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints).
Splashtop AEM proporciona a los equipos de TI visibilidad, gestión automatizada de parches, informes de cumplimiento normativo y mucho más, todo en una sola consola. Los equipos de TI del sector sanitario pueden usarlo para gestionar endpoints en todo su entorno, independientemente de la ubicación, el sistema operativo o el tipo de dispositivo.
Con Splashtop AEM, es fácil supervisar el estado de los endpoints y de las vulnerabilidades en toda la red gracias a su información de CVE impulsada por IA. También utiliza automatización de parches basada en políticas para detectar, probar, implementar y verificar actualizaciones en los endpoints, todo priorizado y programado de acuerdo con la política de la empresa.
Además, Splashtop AEM ofrece aplicación de políticas en todos los dispositivos y puede crear informes rápidamente para demostrar el cumplimiento de TI durante las auditorías. Esto facilita demostrar el cumplimiento de HIPAA y mostrar que los controles de endpoints están implementados.
¿Listo para obtener aplicación automatizada de parches, supervisión en tiempo real e informes de cumplimiento en una sola consola fácil de usar? Comienza hoy mismo una prueba gratuita de Splashtop AEM.