Hace unos años, la empresa de gestión de servicios de TI EasyVista compró Goverlan. Cuando se produjo esta adquisición, EasyVista suspendió las licencias perpetuas del producto Goverlan local original. Ese producto ahora se conoce como EV Reach.
EV Reach se encuentra actualmente en un modelo de licencia basado en suscripción. Esto significa que, si el equipo quiere agregar otro usuario a su plan, deberá pagar una tarifa mensual adicional.
La mejor alternativa a EV Reach On-Prem (antes Goverlan)
Si estás buscando una alternativa al producto EV Reach de EasyVista, plantéate la opción de Splashtop On-Prem.
Splashtop On-Prem ofrece funciones y capacidades potentes como:
Capacidades locales
Splashtop On-Prem tiene la capacidad de instalarse detrás de una DMZ o un firewall corporativo. Esto permite a las personas crear sesiones remotas a través de operaciones de igual a igual localmente a través de redes enrutables, o puentear a través de Splashtop On-Prem Gateway para un acceso entre redes.
>> Lectura relacionada: comparativa entre Splashtop On-Prem y Splashtop Enterprise
Modelos de licencias flexibles
Splashtop ofrece opciones de licencias de usuario nominales y simultáneas. Esto permite a nuestros clientes adquirir el tipo de licencia y los modelos que mejor se adaptan a sus necesidades. Al ofrecer esta opción, los usuarios pueden obtener lo que necesitan sin pagar de más por licencias adicionales, sino que solo pagan por lo que usan.
Soporte técnico activo
Nuestro equipo con sede en EE. UU. está listo para ayudar a nuestros clientes cuando lo necesiten. Garantizamos la accesibilidad de nuestro equipo a través de múltiples canales, ya sea teléfono, correo electrónico o chat en el sitio de soporte.
Nuestro equipo de soporte tiene representantes ubicados en todo el mundo para ofrecerte soporte cuando lo necesites. Si bien no podemos prever que tengas ningún problema con Splashtop On-Prem, estaremos allí para ayudarte si lo necesitas.
Amplio soporte de dispositivos
Splashtop tiene la capacidad de admitir una amplia gama de dispositivos diferentes, como dispositivos Windows, Mac, Linux, iOS y Android. Esto incluye teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos Android robustos.
Sabemos que los equipos suelen tener una amplia variedad de dispositivos que necesitan soporte, por lo que Splashtop se creó teniendo esa variedad en mente. No importa qué tipo de dispositivo o sistema operativo utilice tu equipo, Splashtop es compatible sí o sí.
Alto rendimiento para herramientas que requieren muchos recursos
La arquitectura de rendimiento avanzada de Splashtop On-Prem proporciona sesiones de audio y vídeo HD interactivas y de acceso remoto ultrarrápidas para velocidades de fotogramas de hasta 60 fps. Funciones como el modo de color 4:4:4, audio de alta fidelidad, redirección de dispositivos USB y lápiz óptico remoto ofrecen una experiencia inmersiva de acceso remoto para particulares como artistas o personas de la industria de los medios de comunicación.
Soporte remoto supervisado
Los usuarios finales pueden recibir soporte bajo demanda para dispositivos Windows, Mac, iOS y Android rápidamente simplemente confirmando un código de 9 dígitos con sus técnicos. Esto ayuda a reducir la cantidad de tiempo de inactividad que tienen los usuarios cuando llaman a soporte para que puedan volver a trabajar rápidamente.
Agrupación en clústeres de alta disponibilidad
Los técnicos pueden eliminar el tiempo de inactividad y optimizar el rendimiento con clústeres de servidores de alta disponibilidad y equilibrio de carga.
Seguridad y escalabilidad
Splashtop On-Prem proporciona a tu equipo controles de políticas detallados sobre permisos y reglas de acceso. Además, el equipo cumple con los principales estándares de seguridad, como ISO 27001, SOC-2 Compliance, RGPD, HIPAA, FERPA y más.
Splashtop Connector
Los equipos pueden conectar de forma segura conexiones RDP y VNC a ordenadores y servidores Windows a través del Splashtop Connector sin usar una VPN ni instalar ningún agente de acceso remoto. Esto facilita a los administradores de TI preconfigurar perfiles para que los usuarios puedan acceder a los recursos RDP y VNC directamente desde la aplicación Splashtop Business.
Integración con Active Directory y SSO
Splashtop On-Prem se integra perfectamente con muchos servicios LDAP o Active Directory existentes. Tu equipo también puede disfrutar de una autenticación segura y optimizada a través de SSO o SAML.
Splashtop es compatible con los principales socios de SSO como Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite y TrustLogin.
Pásate a Splashtop On-Prem
A medida que las industrias continúan cambiando y las fusiones cambian el panorama de la accesibilidad, es importante garantizar que sus sistemas de soporte sigan siendo coherentes y eficientes. Splashtop On-Prem proporciona a los usuarios una solución de acceso remoto autoalojada altamente segura y de alto rendimiento, un modelo de licencia flexible y una atención al cliente ejemplar.
Mientras que EV Reach se destaca por imponer estrictos controles de gestión de TI, Splashtop toma la delantera en capacidades de soporte fáciles de usar y adaptadas al lugar de trabajo digital en evolución. Al comparar las soluciones una al lado de la otra, Splashtop On-Prem simplemente marca más casillas en categorías críticas como soporte de plataforma, usabilidad, escalabilidad, flexibilidad de licencias, rendimiento y extensibilidad.
¿Te interesa ver cómo Splashtop On-Prem puede ayudar a tu equipo? Comienza ahora y hable con uno de nuestros representantes para ver cómo podemos ayudarte a optimizar tus procesos.
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