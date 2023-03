Lo que debes saber sobre las alternativas a Splashtop

Cuestiones de seguridad:

Las actualizaciones de la infraestructura VPN son principalmente manuales, no automáticas. Esto puede exponer los dispositivos remotos y las redes corporativas a amenazas laterales, como el ransomware. No siempre se incluyen otras funciones de seguridad críticas, como la autenticación de múltiples factores y la autenticación de dispositivos. Además, las VPN no están preparadas para el Acceso a la Red de Confianza Cero. Una Red de Acceso de Confianza Cero (ZTNA) es un conjunto de tecnologías que funciona según un modelo de confianza adaptable. El acceso a la información y a las redes sólo se concede según los permisos de usuario. En definitiva, ZTNA ofrece a los usuarios una conectividad sin fisuras, sin comprometer la seguridad ni la protección tanto de las personas como de sus datos. Debido a la forma en que funcionan las VPN tradicionales, no pueden soportar ZTNA. Por todas estas preocupaciones de seguridad, un informe de Gartner de 2019 predijo que, para 2023, el 60% de las empresas eliminarán gradualmente su VPN de acceso remoto en favor de soluciones más seguras.