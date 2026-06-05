Lo que debes saber sobre las alternativas a Splashtop

Cuando busques soluciones de acceso remoto a ordenadores para tu empresa, encontrarás varias soluciones similares a Splashtop. Aunque sería arrogante por nuestra parte descartar estas alternativas a Splashtop, queremos que pienses en los inconvenientes que algunas soluciones tienen. Para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu empresa, hemos recopilado a continuación todo lo que necesitas saber.
Alternativas populares a Splashtop
VPN tradicionales - Redes Privadas Virtuales
Una red privada virtual, o VPN, crea una conexión a Internet entre dos lugares para que sus usuarios puedan acceder a distancia a los ordenadores y archivos de esa red. Cuando una VPN se utiliza durante periodos cortos para realizar tareas específicas, funciona bastante bien. Sin embargo, cuando una VPN se utiliza durante mucho tiempo y por muchos usuarios a la vez, pueden surgir problemas.
Quizá tengas curiosidad por saber por qué. Una de las razones es que las VPN se diseñaron originalmente más para la excepción que para la regla. Cuando plantillas enteras permanecen conectadas a través de una VPN durante todo el día, se produce un backhauling del tráfico. Este backhauling del tráfico se produce incluso para tareas que no necesitan VPN, lo que provoca conexiones poco fiables y un rendimiento lento. Además, como el acceso a una VPN añade pasos adicionales entre tú e Internet, a la larga reducirá tu conexión, aunque seas el único de tu empresa que esté conectado a la VPN en ese momento. Este bajo rendimiento puede ser la peor pesadilla de un usuario, especialmente para los que pasan horas al día en videoconferencias.
Inconvenientes adicionales de las VPN para el acceso remoto
Preocupaciones de seguridad: las actualizaciones de la infraestructura VPN son, en su mayoría, manuales, no automáticas. Esto puede exponer a los dispositivos remotos y las redes corporativas a amenazas externas, como el ransomware. Otras funciones de seguridad críticas, como la autenticación multifactore y la autenticación de dispositivos, no siempre están incluidas. Además, las VPN no están preparadas para el acceso a la red Zero Trust o de confianza ccero. Un acceso a la red Zero Trust (ZTNA) es un conjunto de tecnologías que opera según un modelo de confianza adaptable. El acceso a la información y a las redes se otorga únicamente según los permisos del usuario. En última instancia, la ZTNA ofrece a los usuarios una conectividad perfecta sin comprometer la seguridad tanto de las personas como de sus datos. Debido a la forma en que funcionan las VPN tradicionales, no pueden admitir ZTNA. Por todas estas preocupaciones de seguridad, un informe de Gartner de 2019 predijo que para 2023, el 60 % de las empresas eliminarán gradualmente su acceso remoto VPN en favor de soluciones más seguras.
Escalabilidad: como una VPN no está diseñada para manejar un tráfico intenso y varios usuarios a la vez, es difícil implementarla a mayor escala para satisfacer las necesidades de una plantilla laboral totalmente remota o híbrida. Expandir una red VPN requiere actualizar la CPU/memoria de la VPN, lo que se traduce en un proceso largo y complicado para TI. Además, para que una VPN funcione en una configuración de oficina remota, cada empleado necesita un dispositivo proporcionado por la empresa. Como resultado, los dispositivos BYOD (tráete tu dispositivo) (como los dispositivos domésticos de los empleados) no se pueden aprovechar.
Flexibilidad: dado que una VPN solo ofrece acceso a todas las carpetas, aplicaciones y archivos compartidos en la red, no es ideal para una oficina remota o híbrida. Imagina que estás trabajando sobre el terreno y necesitas acceso a un archivo en el ordenador de tu oficina que no está compartido en la red VPN. No podrás acceder a él porque la VPN solo proporciona acceso a archivos en la red. Para garantizar que tengas acceso completo al ordenador de tu oficina, TI deberá compartir de manera preventiva todas las carpetas y archivos a los que puedas necesitar acceso estando sobre el terreno. Hacer esto para cada empleado puede ser una tarea desalentadora.
Conclusión sobre la alternativa VPN: Si utilizas una VPN para proporcionarte a ti o a tus empleados un acceso mínimo a una red de ordenadores, entonces la VPN puede funcionar. Sin embargo, puede que no sea lo ideal utilizarlo en un entorno de trabajo totalmente remoto o híbrido cuando varios usuarios utilizan con frecuencia la VPN.
Otros programas alternativos de acceso remoto
Hay otros que ofrecen soluciones de acceso remoto similares a Splashtop.
Puede que te estés preguntando, “¿qué es exactamente el acceso remoto?”
El acceso remoto permite acceder a un ordenador o dispositivo desde otro dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. A diferencia de una VPN, el software de acceso remoto está diseñado para gestionar un tráfico elevado y proporciona acceso completo a los archivos y aplicaciones de los ordenadores remotos, independientemente de la red. Esto la hace más adecuada que una VPN para un entorno remoto o híbrido. Además, el acceso remoto es fácil de implementar. Por último, el software de acceso remoto viene con funciones de seguridad integradas, como SSO (inicio de sesión único), MFA (autenticación multifactor), autenticación de dispositivos y actualizaciones automáticas de la infraestructura para mantenerse al día con las normas de seguridad.
Dado que hay muchas herramientas de software de acceso remoto en el mercado, puede que estés desconcertado acerca de las diferencias.
Te sugerimos que te hagas las siguientes preguntas:
¿Cómo es el montaje? ¿La solución ofrece la posibilidad de hacer clic y conectarse o requiere una configuración más complicada? (Consejo: si la solución en cuestión se diseñó originalmente para los consumidores, es probable que sea muy fácil de configurar y utilizar).
¿Admite BYOD (Trae tu propio dispositivo)? En el mundo actual, es bastante habitual que las personas quieran utilizar su dispositivo personal, como un teléfono. Querrás saber si la solución permite a los usuarios conectarse con el dispositivo de su elección o si se limita a los dispositivos proporcionados por la empresa. (Consejo: también querrás asegurarte de que la solución tiene paridad de funciones para ordenadores de sobremesa y MAC, ya que muchas están diseñadas principalmente para un entorno basado en Windows y no funcionan tan bien en MAC).
¿Está disponible la función de inicio de sesión único (SSO)? El SSO ayuda a garantizar que las contraseñas de los empleados cumplen los requisitos de seguridad y conformidad.
(Consejo: también querrás comprobar el cumplimiento general de la seguridad, incluida la autenticación multifactor y la autenticación de dispositivos).
Pregunta sobre las actualizaciones de software: ¿son automáticas o requieren actualizaciones manuales? Confiar en las actualizaciones manuales expone a riesgos de seguridad, ya que deben programarse y realizarse con regularidad, y es fácil olvidarse de hacerlo. (Consejo: pregunta también con qué frecuencia hay que hacer actualizaciones manuales, ya que podrían suponer tiempos de inactividad o problemas de compatibilidad).
¿A qué velocidad sirve los recursos a los que necesitan acceder tus usuarios? (Consejo: quieres una solución de alto rendimiento y baja latencia, que sea capaz de transmitir vídeo HD (Alta Definición) si es necesario, para que los usuarios nunca tengan que esperar a que se carguen los recursos o los programas).
¿Cómo se escala la solución? (Consejo: una escalabilidad rápida y sencilla para hasta miles de usuarios es clave).
¿Necesitas hardware en cada sede remota antes de desplegar la solución dada? (Consejo: Cualquier requisito de hardware adicional retrasará la capacidad de utilizar la solución inmediatamente y añadirá carga a la gestión de TI).
¿Puedes dar a TI el derecho a controlar las transferencias de archivos y las capacidades de impresión remota? (Consejo: Lo ideal sería que el departamento de informática pudiera desactivar o activar la transferencia de archivos o la capacidad de impresión remota).
¿Son las funciones fáciles de entender? (Consejo: en Splashtop decimos que los registros deben ser "legibles por humanos", es decir, que tengan sentido para el usuario típico o la persona de TI. Esto debería ser igual para la grabación, el seguimiento y la elaboración de informes de la sesión).
Si quieres cambiar de proveedor, ¿es fácil? (Consejo: aléjate de las empresas que te obligan a hablar con varias personas para cancelar tu cuenta o que te mantienen bloqueado con contratos). Querrás un
y un equipo de asistencia técnica fiable.
Otras cosas a tener en cuenta al evaluar a los proveedores de acceso remoto
Precio vs. Características:
Todos los proveedores de acceso remoto ofrecen distintas prestaciones a distintos precios. Algunos ofrecen un número mínimo de prestaciones por un precio determinado. Mientras que otros pueden ofrecer más prestaciones, pero a un precio más elevado. Según tu caso de uso, puede que necesites todas o sólo algunas de las funciones de acceso remoto que aparecen en la tabla siguiente. En definitiva, en comparación con Splashtop, todas estas alternativas ofrecen menos prestaciones a un precio más elevado.
Atención al cliente y satisfacción del usuario:
Al evaluar una solución de acceso remoto, es esencial valorar el nivel de atención al cliente que recibes. Hemos oído decir a muchos usuarios que cambiaron de otros proveedores a Splashtop que les resultó difícil conseguir que un representante de atención al cliente les ayudara por teléfono. En cambio, estos usuarios tenían que pasar por interminables tickets de soporte, y era casi imposible hablar con una persona en directo. Splashtop ofrece asistencia en directo 24 horas al día, 5 días a la semana.
Conclusión sobre software alternativo de acceso remoto: Si buscas un software de solución de acceso remoto con funciones estándar y no te importa el coste, ni recibir un soporte limitado, entonces una alternativa a Splashtop puede funcionar. Sin embargo, si buscas el software de acceso remoto con la mejor relación calidad-precio y un excelente servicio de atención al cliente, Splashtop es una opción mejor.
Por qué Splashtop es la mejor solución de acceso remoto
Splashtop es la mejor opción para ti cuando se trata de obtener el acceso remoto con la mejor relación calidad-precio y los mayores niveles de satisfacción y rendimiento de los usuarios.
En el informe de G2 sobre la red de escritorios remotos de invierno de 2021, en el que se analizan las opiniones generadas por los usuarios sobre más de 30 soluciones de escritorios remotos, Splashtop se situó en cabeza, con la puntuación NPS más alta, 93, y la puntuación más alta de "usuarios propensos a recomendar". Esto significa que es probable que el 93% de los usuarios recomienden Splashtop a un amigo o colega cuando se trate de software de escritorio remoto, debido a su superior servicio de atención al cliente, rendimiento y facilidad de uso.
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