El parcheo es esencial para mantener la seguridad y mantener los sistemas actualizados, pero las actualizaciones mal programadas o mal gestionadas pueden interrumpir a los empleados y crear frustración en toda la empresa.
Afortunadamente, estas interrupciones se pueden mitigar. La interrupción del usuario no es causada solo por el parcheo, sino por implementaciones sin un plan. Con fases de implementación claras, programación, segmentación de dispositivos y visibilidad, es posible desplegar actualizaciones en toda una organización sin interrumpir el trabajo.
Con eso en mente, veamos cómo desplegar parches de manera que los endpoints estén seguros y actualizados sin interrumpir el trabajo, y cómo Splashtop AEM puede ayudar a los equipos a gestionar el parcheo de manera más eficiente a gran escala.
Por qué los despliegues de parches se vuelven disruptivos
La interrupción no es inherente al proceso de parcheo en sí; surge de una mala planificación y ejecución. Cuando se envían parches sin tener en cuenta cómo podrían impactar a los empleados, puede causar varias interrupciones, incluyendo:
Las actualizaciones se envían en malos momentos, como durante reuniones, sesiones de trabajo activas u otras horas críticas para el negocio.
Los reinicios son forzados antes de que los usuarios puedan guardar su trabajo o terminar lo que están haciendo, lo que les hace perder valioso progreso.
Los parches se programan sin tener en cuenta la carga de trabajo, lo que provoca que los dispositivos se ralenticen durante la instalación.
Las instalaciones fallidas o parciales generan problemas de seguimiento que TI tiene que resolver más tarde (o peor, pasan desapercibidos).
Los dispositivos remotos y fuera de la red se pierden la ventana de implementación, lo que resulta en niveles de parche inconsistentes y trabajo de limpieza mientras los deja vulnerables.
Los principios básicos del parcheo de baja disrupción
El parcheo con baja interrupción comienza con la mentalidad correcta. Antes de comenzar el proceso de implementación, ayuda entender los principios que hacen que el despliegue de parches sea más fluido tanto para los equipos de TI como para los usuarios finales. A un alto nivel, el parcheo exitoso no se trata solo de enviar actualizaciones rápidamente. Se trata de implementarlos de una manera que reduzca las interrupciones innecesarias manteniendo los sistemas seguros y actualizados.
1. El parcheo debe planificarse en torno al impacto en el usuario
Las decisiones de implementación de parches deben tener en cuenta cómo, cuándo y dónde la gente realmente trabaja. Las actualizaciones que se envían durante las horas de trabajo activas, reuniones importantes u otros períodos críticos de negocio son más propensas a interrumpir la productividad y frustrar a los empleados. Para reducir las interrupciones, los equipos de TI necesitan pensar más allá de la urgencia técnica y considerar el impacto real del momento de la implementación en las personas que usan esos dispositivos.
2. Las implementaciones deben ser controladas y no ser iguales para todos
No todos los dispositivos deben parchearse de la misma manera o en el mismo horario. Diferentes usuarios, dispositivos y tipos de parches tienen distintos niveles de impacto empresarial y urgencia. Un despliegue controlado ayuda a los equipos de TI a aplicar el momento adecuado, la secuenciación y las políticas a cada grupo en lugar de empujar cada actualización a cada endpoint de una vez. Ese enfoque reduce el riesgo de interrupciones generalizadas y facilita la gestión de parches de manera predecible.
3. La visibilidad y la remediación son tan importantes como el despliegue
La implementación de un parche es solo parte del trabajo. Los equipos de TI también necesitan saber qué actualizaciones se instalaron correctamente, qué dispositivos se omitieron y qué terminales aún necesitan seguimiento. Sin una visibilidad clara y una remediación rápida, incluso un despliegue bien planificado puede crear problemas después de su implementación. La capacidad de identificar problemas rápidamente y resolverlos antes de que se propaguen es una parte clave para mantener el parcheo eficiente y mínimamente disruptivo.
Cómo implementar parches sin interrumpir al usuario
Con estos principios básicos en mente, es hora de desplegar parches en tus puntos finales. Si quieres implementar actualizaciones de manera eficiente sin interrumpir a los usuarios, seguir estos siete pasos asegurará una implementación sin problemas:
Paso 1: Segmenta los puntos finales antes de desplegar
El parcheo comienza agrupando los dispositivos finales según la tolerancia a las interrupciones, el impacto en el negocio y la urgencia del parche. Empieza identificando un grupo piloto con una mezcla de tipos de dispositivos, luego forma segmentos más amplios como estaciones de trabajo compartidas, portátiles estándar para empleados, dispositivos ejecutivos y máquinas de alta sensibilidad. Estos grupos ayudan a los equipos de TI a priorizar las actualizaciones, aplicar el ritmo de implementación adecuado y programar el parcheo en los momentos menos disruptivos para cada tipo de endpoint.
Paso 2: Empezar con un grupo piloto
El primer segmento en recibir las actualizaciones debe ser el grupo piloto. Esta debería ser una pequeña selección de dispositivos que representen una variedad de tipos de endpoints, sistemas operativos y departamentos, para aumentar la probabilidad de detectar problemas temprano. Asegúrate de probar los dispositivos en este grupo para detectar problemas de compatibilidad, comportamiento al reiniciar, impacto en el rendimiento y cualquier efecto secundario inesperado, para que puedan solucionarse antes de expandir la implementación a grupos más amplios de dispositivos.
Paso 3: Programa ventanas de implementación teniendo en cuenta el impacto en los usuarios
El tiempo lo es todo. Asegúrate de programar despliegues basados en el uso del dispositivo, la ubicación y el horario comercial para minimizar interrupciones. Por ejemplo, querrás programar actualizaciones para los dispositivos de oficina después del horario laboral, o escalonar implementaciones para organizaciones distribuidas. Esto ayudará a minimizar el impacto mientras se despliegan eficientemente las actualizaciones.
Paso 4: Define las reglas de reinicio y las expectativas de la experiencia del usuario
Los dispositivos a menudo necesitan reiniciarse antes de que las actualizaciones estén completamente instaladas, por lo que el manejo de reinicios debe planificarse con antelación. Esto incluye definir cuándo se debe notificar a los usuarios, cuándo son aceptables los aplazamientos, cuándo son necesarios los plazos estrictos y cómo manejar las actualizaciones pendientes. Una política de reinicio clara ayuda a prevenir que los usuarios retrasen las actualizaciones indefinidamente, al tiempo que reduce las interrupciones innecesarias durante la jornada laboral.
Paso 5: Automatiza el proceso de implementación
El parcheo no tiene que ser un proceso manual. Con una solución de gestión de parches como Splashtop AEM, los equipos de TI pueden automatizar la detección de parches, la programación, el despliegue y el monitoreo continuo, facilitando la implementación de actualizaciones a gran escala en los dispositivos. Al usar herramientas de gestión de parches basadas en políticas, los equipos pueden reducir el esfuerzo manual y gestionar actualizaciones de manera más consistente sin necesidad de manejar cada implementación una por una.
Paso 6: Monitorea el estado de los parches durante el despliegue
Los equipos de TI necesitan saber cuándo se instalan correctamente los parches y si hay fallos o problemas. Esto requiere visibilidad en los endpoints y sus estados de parches para poder detectar y abordar fallos, instalaciones pendientes y otros problemas. El objetivo es obtener una visión y perspectiva en tiempo real, para que puedan manejar los parches mientras se implementan las actualizaciones, en lugar de descubrir que un parche falló después de hecho.
Paso 7: Solucionar excepciones sin crear una segunda ola de interrupciones
Casi todos los despliegues de parches involucrarán excepciones u otros problemas. Los equipos de TI necesitarán reintentar las instalaciones fallidas, solicitar reinicios y solucionar problemas para garantizar que los parches funcionen correctamente en todos los puntos finales sin causar nuevas interrupciones. Cuanto más rápido pueden los equipos solucionar problemas, especialmente a través de herramientas en segundo plano o acciones en múltiples puntos finales, menos probable es que la implementación de parches cree una segunda ola de interrupciones. Solo una vez que cada actualización se haya completado y validado, el trabajo está hecho.
Errores Comunes en el Despliegue de Parches Que Interrumpen a los Usuarios
La implementación de parches requiere planificación y preparación. Cuando las empresas tratan el parcheo como una idea de último momento, pueden cometer algunos errores comunes que interrumpen a los usuarios y ralentizan el trabajo. Sin embargo, con un poco de previsión, es fácil evitar estos errores.
Errores comunes incluyen:
Empujar la misma actualización a todos los endpoints al mismo tiempo, en lugar de usar despliegues escalonados para probar.
Tratar todos los dispositivos como si tuvieran el mismo perfil de riesgo e impacto empresarial, en lugar de priorizar los endpoints de alto riesgo y críticos para el negocio.
Ignorar la planificación del reinicio hasta después de que se haya implementado el parche provoca reinicios disruptivos en toda la empresa.
Saltar la validación piloto debido a la presión del tiempo, lo que puede llevar a errores no identificados y problemas técnicos.
Esperar demasiado tiempo para confirmar lo que tuvo éxito y lo que falló, causando más problemas y una prisa por abordar los fallos.
Usar herramientas o flujos de trabajo que generen visibilidad retrasada, lenta remediación, o demasiado seguimiento manual.
Qué herramientas y características necesitan los equipos de TI para minimizar la interrupción del usuario durante el parcheo
Para minimizar las interrupciones de manera efectiva, los equipos de TI necesitan herramientas y controles que proporcionen la programación, visibilidad y capacidades de seguimiento necesarias para implementar parches sin interrumpir el trabajo. Estos incluyen:
1. Programación flexible y control de implementación basado en políticas
Los equipos de TI deberían poder controlar cuándo se lanzan los parches, qué grupos los reciben primero y cómo se gestiona el tiempo en todos los dispositivos. Los controles basados en políticas ayudan a priorizar cada parche según la política de la empresa, mientras que la programación flexible garantiza que se implemente en un momento conveniente.
2. Visibilidad en tiempo real del estado de los parches
Si algo sale mal durante la implementación del parche, los equipos de TI deben saberlo de inmediato. La visibilidad retrasada empeora las interrupciones porque a menudo los problemas se descubren solo después de que los usuarios ya están afectados. El estado de parches en tiempo real ayuda a TI a identificar instalaciones fallidas, dispositivos perdidos y acciones pendientes temprano para que los problemas se puedan abordar antes de que causen interrupciones mayores.
3. Herramientas rápidas de remediación para fallos y dispositivos perdidos
Cuando el parcheo falla o se pasa por alto un dispositivo, los equipos de TI necesitan solucionarlo rápidamente. Eso incluye reintentar instalaciones, activar reinicios y tomar otras acciones correctivas sin depender de un largo proceso manual. Cuanto más rápido los equipos puedan resolver las excepciones, menos probable es que esos problemas se conviertan en una interrupción prolongada para los empleados.
4. Acciones de uno a muchos y secuencia de comandos para trabajos de seguimiento
Los equipos de TI necesitan gestionar una gran cantidad de dispositivos, por lo que poder tomar acciones en múltiples endpoints es valioso. Las acciones y la escritura de scripts 1 a muchos permiten a las organizaciones gestionar la limpieza, la remediación, los reinicios y otras tareas básicas sin gestionar manualmente cada dispositivo.
5. Capacidades de resolución de problemas en segundo plano
A veces, los equipos de TI necesitan resolver problemas y gestionar dispositivos mientras todavía están en uso. Esto es especialmente común en entornos remotos y híbridos, donde los empleados pueden estar trabajando desde diferentes ubicaciones y no pueden entregar un dispositivo al equipo de TI en persona. En esos casos, la capacidad de diagnosticar y resolver problemas relacionados con parches en segundo plano es valiosa porque ayuda a que el soporte de TI funcione en los puntos finales sin crear otra interrupción para el usuario.
Cómo Splashtop AEM Ayuda a Reducir la Disrupción del Usuario Durante el Despliegue de Parches
La gestión de parches con baja disrupción requiere las herramientas adecuadas. Ahí es donde Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) ayuda a los equipos a implementar parches con más consistencia, rapidez y control, mientras reduce interrupciones innecesarias para los empleados.
Splashtop AEM proporciona gestión de parches en tiempo real y automatización basada en políticas, ayudando a los equipos de TI a detectar, programar, desplegar y monitorear parches en todos los endpoints de acuerdo con las políticas de la empresa. Al mismo tiempo, les da a los equipos una visibilidad centralizada del estado de los parches en todos los dispositivos para que puedan identificar rápidamente qué ha tenido éxito, qué ha fallado y qué todavía necesita acción.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden automatizar los parches, obtener una visibilidad más clara del estado de los parches y responder rápidamente a los problemas con herramientas en segundo plano y acciones 1-a-muchos.
Para equipos que ya utilizan Microsoft Intune, Splashtop Autonomous Endpoint Management puede complementar y mejorar Intune con más parches en tiempo real, un seguimiento más rápido y un soporte de parches más amplio para sistemas operativos y aplicaciones de terceros.
Para equipos que usan un RMM tradicional, Splashtop AEM también puede ofrecer un enfoque más simplificado para el parcheo y las acciones en dispositivos cuando un flujo de trabajo más ligero es más adecuado.
Como resultado, los equipos de TI pueden mantener los dispositivos más actualizados con menos interrupciones para los empleados, menos tickets de soporte, una finalización de parches más rápida y menor riesgo por actualizaciones retrasadas o perdidas.
Implementa más rápido sin interrumpir el trabajo
No necesitas retrasar los parches para evitar interrupciones. Todo lo que se necesita es la segmentación adecuada, un tiempo inteligente y un seguimiento rápido de cualquier problema, para que puedas implementar los parches de manera eficiente sin interrumpir el trabajo.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden gestionar los parches de forma más eficiente en entornos de punto final distribuidos. Splashtop AEM ayuda a automatizar la implementación de parches en sistemas operativos y aplicaciones de terceros, facilitando mantener los endpoints actualizados sin agregar trabajo manual innecesario.
Eso significa que los empleados pueden concentrarse en su trabajo mientras TI mantiene los dispositivos actualizados con menos interrupciones.
¿Quieres ver Splashtop AEM en acción? Pruébalo gratis hoy y experimenta la diferencia que puede hacer la gestión de parches automatizada.