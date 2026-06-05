De Vuelta a la escuela Seguro del COVID con Soluciones de Acceso Remoto

Prepárese para un inusual regreso a la escuela con las soluciones de acceso remoto Splashtop para la educación
En los informes trimestrales de ganancias de Wall Street del pasado mes de abril, el director general de Microsoft, Satya Nadella, dijo que hemos visto dos años de transformación digital en dos meses. Avanzando rápidamente hasta este agosto, esta transformación se ha acelerado diez veces, especialmente en las industrias académicas donde el cambio y la adaptación suelen ocurrir en un espacio lento. Casi de la noche a la mañana, se pidió a los líderes académicos de TI y operaciones que actualizaran sus pilas de tecnología escolar para ayudar a los profesores y estudiantes a acceder remotamente a los recursos críticos del campus desde sus casas.
Aunque hubo muchos desafíos, estos fueron los más grandes:
Acceder a la máquina de los laboratorios de computación y al software de alta gama
Proporcionar apoyo a los estudiantes y al personal académico
Adaptación a la nueva tecnología y BYOD
Urgencia y Costo
Escalabilidad y Seguridad
Podemos ayudarte. Como líder en acceso remoto para instituciones educativas, Splashtop tiene un historial de ayuda a los centros académicos en la preparación y el cambio al aprendizaje remoto. Entre ellas se incluyen escuelas K-12, institutos y universidades como Stanford, Harvard Law, Laney College, Wayne State University, Cornell y muchas más.
¿Cómo? Con las Soluciones de Acceso Remoto de Splashtop para la Educación >La solución de acceso remoto, soporte remoto y colaboración segura y asequible para las instituciones educativas modernas.
Soluciones de acceso remoto Splashtop para ofertas educativas:
Acceso remoto asequible y seguro a los laboratorios de computación. Esto incluye el acceso remoto tanto a Windows como a Mac, así como a software de alta gama como CAD y Adobe Creative Cloud
Acceso remoto escalable a las computadoras de la oficina para el personal académico
Herramientas de soporte remoto rápidas y eficientes para ayudar al personal y a los estudiantes
Herramientas de colaboración que aprovechan BYOD o las Chromebooks académicas para sesiones de clase interactivas y productivas
Y, todas estas características vienen con una seguridad robusta, una incorporación fácil y tarifas a menudo un 70% más bajas que otras soluciones.
Más allá de la tecnología, las soluciones remotas Splashtop fueron diseñadas con una misión y un propósito superior.
Como dijo el Evangelista Jefe de Splashtop, Mark Lee, en un comunicado reciente, consideramos que Splashtop "es una herramienta importante en la democratización de la tecnología de la educación, y una forma de nivelar el campo de juego para todos los estudiantes, porque cuando el acceso a la enseñanza a distancia es asequible y fácil de manejar, significa que todos tienen igual acceso al último y más grande hardware y software disponible". El aprendizaje a distancia está aquí para quedarse, y Splashtop tiene la misión de hacerlo remotamente accesible a todos.
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