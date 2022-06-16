Splashtop para Laboratorios Remotos se ha Mejorado para Simplificar la Gestión del Acceso Remoto a los Laboratorios de Computación de las Universidades y Escuelas
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Los recursos de computación en el campus están más disponibles y las inversiones en laboratorios de computación se optimizan durante la pandemia COVID-19
SAN JOSÉ, California, 11 de Agosto de 2020—Splashtop Inc., líder en soluciones de acceso y soporte remoto, ha anunciado hoy una actualización de su producto Splashtop para Laboratorios Remotos con el objetivo de ayudar a los estudiantes a volver a la escuela proporcionando una mayor flexibilidad y control sobre los recursos de los laboratorios informáticos de la educación. Ahora, los estudiantes, la facultad y el personal pueden utilizar más fácilmente cualquier dispositivo informático—incluyendo las económicas Chromebooks y tabletas—para acceder a computadoras y software cruciales en el campus, mientras que las capacidades de programación más robustas permitirán a las instituciones educativas maximizar sus inversiones en recursos de laboratorio informático.
"A medida que la pandemia de COVID-19 sigue limitando el acceso físico a muchas instalaciones educativas, la necesidad de opciones de aprendizaje remoto e híbrido está aumentando la demanda de un acceso remoto fácil y seguro a los laboratorios informáticos de los campus", afirma Mark Lee, director general de Splashtop. "Con nuestras mejoras de Splashtop for Remote Labs, las universidades, los colegios comunitarios y las escuelas K-12 pueden optimizar el uso de los recursos de sus laboratorios informáticos a la vez que permiten a más usuarios acceder remotamente a los ordenadores Mac y Windows de los laboratorios y al software utilizando cualquier dispositivo informático personal."
Los laboratorios de computación de hoy en día sirven para múltiples funciones, incluyendo:
Las universidades y colegios, en particular, utilizan laboratorios de computación para albergar costosas estaciones de trabajo con software especializado— por ejemplo, herramientas de diseño y modelado 3D como AutoCAD y Revit o herramientas de creación y edición multimedia de alta resolución como Adobe Premiere Pro e Illustrator.
Los colegios comunitarios y las escuelas secundarias también dedican recursos del laboratorio de computación a estas mismas aplicaciones de ingeniería y diseño. También utilizan otros programas de software en los programas de certificado de Educación Técnica y Profesional (CTE por sus siglas en inglés), que califican a los estudiantes para trabajos cualificados justo después de la escuela.
En las escuelas de K-12, los laboratorios de computación juegan un papel importante para ayudar a cerrar la brecha digital, proporcionando a todos los estudiantes acceso desde computadoras o tabletas Chromebook de bajo costo a estaciones de trabajo que ejecutan programas como Microsoft Office, aplicaciones CAD/CAM y Adobe Creative Suite.
Las Nuevas Características se Centran en la Programación, los Permisos y la Seguridad
El producto mejorado Splashtop para Laboratorios Remotos permite a los administradores de TI:
Programe el uso de computadoras o laboratorios específicos por parte de individuos o grupos de estudiantes, lo que aumenta el acceso a los recursos de laboratorio de computación y maximiza su uso.
Cree y gestione grupos de usuarios y equipos en lugar de asignar permisos de acceso a nivel de equipo individual.
Habilitar el uso de credenciales de Inicio de Sesión Único (SSO) para autentificar las cuentas Splashtop, lo que refuerza la seguridad.
Utilice una herramienta de implementación central para instalar y aprovisionar el software de Splashtop en todos los equipos de un laboratorio de campus a la vez, en lugar de uno a la vez.
Cuando la Facultad de Bellas Artes y Artes de la Comunicación de la Universidad Estatal de Wayne (CFPCA) cerró con la pandemia COVID-19, los estudiantes perdieron el acceso físico a las computadoras del laboratorio con el software específico que necesitaban para sus cursos", dijo Chris Gilbert, analista técnico de aplicaciones en CFPCA. "La solución Splashtop para Laboratorios Remotos, que instalamos como medida de emergencia en la primavera, permitió a los estudiantes completar su período de estudio. Esperamos implementar las nuevas características de Splashtop en el próximo año escolar, para desplegar y administrar el acceso al software del laboratorio de computación con mayor facilidad, incluso para más estudiantes".
Las universidades, colegios e institutos que utilicen Splashtop para Laboratorios Remotos pueden obtener importantes beneficios, entre ellos:
Splashtop para Laboratorios Remotos funciona con Chromebooks y tabletas baratas, por lo que más estudiantes de bajos ingresos pueden acceder a las computadoras de los laboratorios por una fracción del costo de proporcionar computadoras portátiles de mayor rendimiento.
Los estudiantes e investigadores obtienen acceso remoto 24 horas al día, 7 días a la semana, a programas que requieren hardware especializado, sin estar restringidos al horario de los laboratorios de computación o tener que ir al campus para utilizar los recursos de computación.
Las escuelas y universidades pueden aprovechar mejor el hardware y el software que ya tienen en lugar de tener que comprar recursos adicionales, porque cada estación de trabajo se utiliza más ampliamente.
La enseñanza a distancia y las estrategias de aprendizaje híbridas se convierten en prácticas y asequibles para más instituciones educativas.
Dado que las tarifas de Splashtop se basan en el número de usuarios concurrentes, y no en el número total de usuarios nombrados, es muy asequible para las escuelas y universidades proporcionar un acceso generalizado a los recursos de los laboratorios informáticos.
"Consideramos que Splashtop para Laboratorios Remotos es una herramienta importante en la democratización de la tecnología de la educación, como una forma de nivelar el campo de juego para todos los estudiantes", dijo Lee. "Cuando el acceso a los recursos de los laboratorios de computación es asequible y fácil de manejar, significa que todos tienen igual acceso al último y más grande hardware y software disponible".
Ya están disponibles las nuevas funciones de Splashtop for Remote Labs. Los clientes existentes de Splashtop para Laboratorios Remotos pueden ponerse en contacto con la empresa para discutir una ruta de actualización a las nuevas funciones.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota para profesionales de empresas, MSP, departamentos de TI y servicios de asistencia. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, y otro software de acceso remoto. Más de 30 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.