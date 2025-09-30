Splashtop vs AWS WorkSpaces para el Acceso al Laboratorio Remoto de Computación

El software de escritorio remoto Splashtop cuesta menos y puede ofrecerle una infraestructura más segura. Splashtop se adapta mejor a los trabajadores remotos y al aprendizaje a distancia.
Con el trabajo desde el hogar y la educación a distancia convirtiéndose en la nueva realidad, las empresas y las instituciones educativas han estado buscando formas de conectar a sus usuarios remotos con los recursos informáticos que necesitan.
Y eso es porque no todos los usuarios remotos pueden trabajar simplemente desde sus propios dispositivos personales. Muchos profesionales y estudiantes necesitan acceder a aplicaciones de software que sólo pueden funcionar en escritorios de alta potencia, que las empresas y las escuelas proporcionan.
La infraestructura de escritorio virtual (VDI) y las herramientas de escritorio como servicio, como Amazon WorkSpaces, pueden utilizarse para dar a los usuarios acceso a escritorios virtuales. Sin embargo, una herramienta de software de escritorio remoto como Splashtop podría adaptarse mejor a las necesidades de su organización.
Por qué Splashtop es la mejor alternativa a AWS WorkSpaces
Usa las computadoras de escritorio que ya tienes
Si ya ha invertido en escritorios para sus trabajadores o en laboratorios de computación para sus estudiantes, no hay necesidad de proveer máquinas virtuales para sus usuarios.
En su lugar, utilice las computadoras que ya ha configurado y dé a sus usuarios acceso a ellas desde sus propios dispositivos con Splashtop. Sus usuarios pueden acceder y controlar remotamente computadoras Windows, Linux y Mac desde sus propios dispositivos Windows, Mac, iOS, Android o Chromebooks usando Splashtop (AWS WorkSpaces no ofrece acceso a computadoras Mac, o acceso desde Chromebooks).
Además, si sus equipos físicos están conectados a través de LAN cableadas a equipo científico o robótico en sitio, podría ser difícil conectarlos a instancias de equipos alojados en la nube con AWS WorkSpaces.
El poder usar sus recursos existentes también nos lleva al siguiente beneficio.
Ahorre en costos de licencias
Con AWS WorkSpaces, tendrás que comprar las licencias de todo el software que tus usuarios necesitan. Para las universidades que ofrecen una serie de aplicaciones que van desde Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, SketchUp y otras, que pueden resultar caras.
Más allá de las licencias adicionales, con AWS WorkSpaces estamos hablando de 25 $/mes por ordenador. Splashtop, por otro lado, cuesta menos de $6/mes por usuario para empresas con más de 10 usuarios. Además, dado que tus usuarios acceden a los ordenadores que ya tienes, no es necesario pagar licencias adicionales para tu software.
Mantenga los datos sensibles en su sitio
Cuando se accede a los ordenadores de forma remota con Splashtop, sus datos confidenciales o sensibles permanecen en los ordenadores físicos de su edificio. La computadora remota puede limitarse a ver la información y controlar la computadora del edificio sin transferir ningún archivo con datos.
Con AWS WorkSpaces los datos tendrían que ser cargados o procesados en la computadora alojada en la nube, fuera del edificio físico.
Es genial para el trabajo híbrido
Splashtop también es perfecto para situaciones híbridas en las que sus usuarios pasan parte del tiempo en el lugar y parte del tiempo trabajando a distancia. Es ideal para laboratorios de computación en universidades y escritorios en-sitio dentro de un negocio. Tienes los ordenadores físicos para usarlos cuando lo necesites, y acceso virtual a los mismos sistemas desde casa a través de Splashtop. Con AWS WorkSpaces, tienes una instancia diferente en la nube que el ordenador físico.
Pruebe Splashtop gratis
Splashtop Remote Access es rápido, seguro y fácil de configurar y mantener. Tus usuarios finales lo disfrutarán porque el rendimiento rápido (con calidad HD y transmisión 4K) les hará sentir como si estuvieran sentados frente a un ordenador remoto.
¡Comience su prueba gratuita ahora!