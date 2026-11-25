Según el Informe sobre Delitos en Internet de 2025 del FBI, los estadounidenses reportaron pérdidas de 20,9 mil millones de dólares por delitos en internet en 2025, un 26 % más que el año anterior. También fue el primer año en que el informe dedicó una sección propia a la inteligencia artificial.
El informe Deception in the AI Age 2026 del Thomson Reuters Institute ayuda a explicar por qué las cifras siguen aumentando. Basado en entrevistas con 13 investigadores de fraude de EE. UU., analistas de delitos financieros, exagentes federales y fundadores de empresas tecnológicas, el informe sostiene que la IA ha transformado las estafas, que han pasado de ser un trabajo manual y lento a operaciones automatizadas y de gran volumen. También advierte de que las defensas diseñadas para estafas operadas por personas se están quedando atrás.
A continuación, desglosamos cuatro de las conclusiones del informe, lo que significa cada una para las empresas y las personas, y dónde encaja la protección en el propio ordenador.
Lo que reveló el informe Deception in the AI Age
1. Las estafas triunfan porque la víctima dice que sí
El informe traza una línea clara entre el fraude y las estafas. El fraude es una actividad no autorizada, como cuando un delincuente usa credenciales robadas para mover dinero. En una estafa, se convence a la víctima para que realice la acción por sí misma, de modo que el pago, el inicio de sesión o la descarga parecen legítimos. Todas las comprobaciones se superan porque las realiza la persona adecuada.
Eso hace que las estafas sean difíciles de detectar con una seguridad que solo confirma la identidad. También hace que sean costosas: el fraude y las estafas facilitados por medios cibernéticos representaron el 85 % de las pérdidas reportadas al FBI en 2025. La protección tiene que intervenir en el momento en que alguien está a punto de actuar basándose en una mentira, antes de que la acción se complete.
2. La IA ha convertido las estafas en una cadena de montaje
Según el informe, la IA permite a los delincuentes probar miles de variantes de ingeniería social a la vez, conservar las que funcionan y descartar las que no. Los mensajes de phishing pulidos, las voces clonadas y los documentos falsos ahora requieren muy poca habilidad para producirse. El informe también describe complejos organizados de estafas, a menudo atendidos por trabajadores víctimas de trata, que llevan a cabo estas operaciones a escala industrial.
Los datos del FBI muestran el efecto inicial. IC3 recibió 22.364 denuncias que mencionaban la IA en 2025, vinculadas a unas pérdidas declaradas de aproximadamente 893 millones de dólares.
Para cualquiera que intente detectar una estafa, las señales de alerta habituales se están desvaneciendo. Las erratas, las frases torpes y una voz que suena ligeramente extraña ya no son señales fiables. La formación en concienciación sigue siendo importante, pero ya no puede ser lo único que se interponga entre un mensaje convincente y un error costoso.
3. La IA agéntica podría eliminar al estafador humano
La advertencia más prospectiva del informe es sobre la IA agéntica: sistemas autónomos que pueden contactar con una víctima, adaptarse a sus respuestas y dar curso a una estafa de principio a fin sin un operador humano. El Thomson Reuters Institute espera que este cambio se produzca pronto y afirma que las instituciones financieras tienen aproximadamente 12 meses para prepararse.
Cuando cada intento de estafa cuesta casi nada de ejecutar, el volumen aumenta y las mismas personas son objetivo con más frecuencia. Las defensas que dependen de que alguien detecte un problema necesitan un respaldo automatizado que funcione las 24 horas del día.
4. Cuando el dinero se mueve, la estafa ya se ha producido
Los bancos ven la transacción. Rara vez ven las semanas de contacto que llevaron a ella. Como dijo Trace Fooshee, de Datos Insights, en el informe, la institución financiera "solo ve los últimos metros" de una estafa. El primer contacto y la captación se producen en redes sociales, aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas.
Las mejores oportunidades para detener una estafa llegan antes, antes de que nadie autorice un pago. En muchas estafas, uno de esos momentos anteriores ocurre en el propio ordenador de la víctima.
Cómo llegan las estafas al ordenador de la víctima
El informe se centra en el pago, pero muchas estafas necesitan primero un paso que ocurre en el propio ordenador de la víctima. Hay tres vías que aparecen una y otra vez:
Sitios web falsos y páginas de inicio de sesión falsas. Un enlace de phishing lleva a una copia convincente de la página de inicio de sesión de un banco, correo electrónico o software que captura contraseñas o datos de pago. El phishing y la suplantación de identidad fueron el tipo de delito más denunciado a IC3 en 2025.
Archivos maliciosos y descargas falsas. Un archivo adjunto de correo electrónico, una factura falsa o una actualización de software falsa instala malware que roba datos o permite a los atacantes hacerse con un punto de apoyo en el ordenador.
Falsas advertencias de soporte. Una ventana emergente o una llamada inesperada afirma que el ordenador tiene un problema y empuja a la víctima a llamar a una línea de ayuda falsa, donde le piden que pague por una solución o que dé a quien llama el control del ordenador. La guía de la FTC sobre las estafas de soporte técnico señala que las advertencias de seguridad reales nunca te piden que llames a un número de teléfono. Las estafas de soporte técnico y atención al cliente representaron 2,13 mil millones de dólares en pérdidas reportadas en 2025, según IC3.
En cada caso, la víctima da ese paso por sí misma al hacer clic en el enlace, abrir el archivo o realizar la llamada. Por eso, estos momentos deben interrumpirse en el ordenador, mucho antes de que nada llegue al banco.
Cómo debe ser ahora la prevención de estafas
El mensaje del informe para quienes se defienden es que la prevención tiene que anticiparse más en la estafa. Tanto para las empresas como para los hogares, eso se reduce a cuatro hábitos:
Haz una pausa. La defensa más simple del informe es esperar antes de actuar, aunque solo sea unos minutos. El FBI da el mismo consejo y recomienda a la gente "tomarse un momento" antes de enviar dinero o información personal.
Verifica por un canal distinto. Confirma cualquier solicitud de pago, cambio de cuenta o llamada de soporte contactando con la persona o empresa a través de un número de teléfono o una dirección en los que ya confías.
Protege el equipo, así como la cuenta. Bloquea los sitios de estafa y las herramientas de acceso remoto no autorizadas antes de que se carguen o se instalen, para que un señuelo convincente tenga menos oportunidades de funcionar.
Haz que sea fácil hablar cuando algo no va bien. Los empleados y los familiares deben saber exactamente a quién decírselo cuando algo no les cuadre, sin miedo a que se les culpe.
Para ver un conjunto completo de controles, consulta nuestra guía contra estafas para equipos de TI.
Cómo Splashtop Shield ayuda a detener las estafas en Windows y Mac
Splashtop Shield es una protección de endpoints para ordenadores Windows y Mac que añade protección antifraude y protección contra la toma de control del acceso remoto además del antivirus estándar. Está diseñado para los momentos en que una estafa llega al ordenador, como al hacer clic en un sitio falso o responder a una solicitud para instalar software de acceso remoto.
En pruebas independientes realizadas por West Coast Labs en abril de 2026, Splashtop Shield logró una tasa de protección del 100 % frente a las amenazas probadas. En noviembre de 2026, Splashtop se unió a la Microsoft Virus Initiative con Splashtop Shield. La iniciativa es el programa de Microsoft para proveedores de seguridad cuyos productos están certificados por laboratorios de pruebas independientes aprobados y cumplen los requisitos de Microsoft para una integración fiable con Windows.
Así es como Splashtop Shield ayuda a detener las estafas:
1. Bloquea sitios de estafas y phishing
Splashtop Shield bloquea sitios inseguros y de phishing conocidos, y usa detección asistida por IA para identificar estafas nuevas y emergentes. Cuando un mensaje escrito por IA lleva a alguien a una página de inicio de sesión falsa y convincente, Splashtop Shield puede bloquear la página antes de que introduzca nada.
2. Detiene archivos maliciosos
Splashtop Shield incluye protección antimalware en tiempo real y análisis en el acceso diseñados para detener archivos maliciosos y aplicaciones no seguras antes de que se ejecuten. Si una factura falsa o una actualización de software falsa llega al equipo, Splashtop Shield puede detenerla antes de que cause daños.
3. Detiene la toma de control del acceso remoto
Splashtop Shield detecta y bloquea los intentos de instalar las herramientas de acceso remoto en las que confían los estafadores, y envía una alerta cuando lo hace. Eso cubre el momento exacto en que un falso agente de soporte pide acceso, incluso si la persona que está en la llamada ya ha sido convencida.
Protección para el trabajo y el hogar
Splashtop Shield for Business está disponible como complemento para cualquier suscripción activa a un producto empresarial de Splashtop, incluidos Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop Enterprise y Splashtop AEM. Las alertas aparecen junto a los datos de los endpoints que los equipos de TI ya revisan, y TI puede pasar de una alerta directamente a una sesión remota para investigar.
Splashtop Shield for Home and Family protege ordenadores personales, con planes para 2, 5 o 10 ordenadores. Los planes familiares añaden alertas para un familiar de confianza y Remote Help para ofrecer soporte práctico cuando alguien lo necesita.
Protege los equipos a los que llegan primero los estafadores
El informe The Deception in the AI Age presenta un argumento sólido de que las estafas seguirán volviéndose más rápidas, más baratas y más convincentes. Cuando la propia aprobación de la víctima es el ataque, la protección tiene que actuar antes de que esa aprobación se convierta en una pérdida.
Para las empresas, Splashtop Shield for Business está disponible como complemento para los productos empresariales de Splashtop. Añade Splashtop Shield a tu suscripción para proteger los endpoints Windows y Mac de tu equipo.
Para ordenadores personales y familiares, comienza una prueba gratuita de 7 días de Splashtop Shield for Home and Family.