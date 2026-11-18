Splashtop se une a Microsoft Virus Initiative y refuerza la protección para los entornos de Microsoft
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Splashtop Shield añade protección antimalware en tiempo real con certificación independiente, con actualizaciones entregadas conforme a las prácticas de implementación segura de Splashtop.
SAN FRANCISCO, California, 18 de noviembre de 2026 – Splashtop anunció hoy que ha obtenido la membresía en la Microsoft Virus Initiative (MVI), un programa de Microsoft® para proveedores de seguridad cuyos productos cuentan con certificación de laboratorios de pruebas independientes aprobados y cumplen los requisitos de Microsoft para una integración fiable con Windows®. La membresía refuerza la alineación de Splashtop con Microsoft y hace avanzar su trabajo para fortalecer la protección y la resiliencia de las organizaciones centradas en Microsoft. Splashtop obtuvo la calificación para MVI con Splashtop Shield, que combina protección antimalware en tiempo real con defensas contra ataques de ingeniería social como el phishing, las estafas y el acceso remoto no autorizado. Shield fue certificado por el laboratorio de pruebas independiente West Coast Labs y pronto se integrará con Windows Security Center, registrándose en Windows como el proveedor de antivirus del dispositivo para que su estado de protección aparezca en Windows Security. Las actualizaciones de Shield también siguen las prácticas de implementación segura de Splashtop, cumpliendo los requisitos de fiabilidad y ayudando a las organizaciones a evitar interrupciones. "Los administradores de TI se enfrentan a un flujo constante de ataques y no tienen tiempo para apostar por herramientas de seguridad que quizá no encajen en el entorno que ya han creado", afirmó Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. “Shield cuenta con certificación independiente y está diseñado para funcionar con Windows, por lo que los administradores pueden añadir una capa de protección contra el phishing y las estafas sin dudar de cómo encaja.” La cartera de Splashtop amplía los entornos de Microsoft más allá del registro y las políticas, hasta abarcar operaciones continuas de endpoints:
Añade una segunda línea de defensa contra el phishing: Splashtop Shield inspecciona cada clic en busca de phishing y estafas, funciona con Microsoft Defender® Antivirus y se gestiona desde la misma consola que el soporte y la aplicación de parches.
Soluciona problemas en cualquier dispositivo: Splashtop Remote Support resuelve problemas en dispositivos supervisados o no supervisados, gestionados o BYOD (tráete tu dispositivo), incluso en distintos tenants.
Cierra antes las vulnerabilidades de tus apps: Agentic Packr usa IA para empaquetar apps de terceros y personalizadas, probarlas y escanearlas en busca de malware, y luego publicarlas en Microsoft Intune® con un solo clic.
Aplica parches sin esperar a los check-ins: Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) aplica parches a Windows, macOS y aplicaciones de terceros priorizadas según el riesgo de KEV y CVE, con registros que demuestran cada corrección.
Elimina las contraseñas compartidas de Wi-Fi: Foxpass ofrece acceso a Wi-Fi y VPN basado en certificados y sin contraseñas a través de Intune, en combinación con Microsoft Cloud PKI, y elimina los servidores RADIUS locales.
A través de MVI, Microsoft trabaja directamente con proveedores de seguridad cuyos productos protegen a los clientes de Windows. Para obtener más información, visita Splashtop, que estará presente en Microsoft Ignite®, del 17 al 20 de noviembre en el Moscone Center de San Francisco, en el stand 6269L. Para obtener más información, visita www.splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.
Microsoft, Microsoft Cloud PKI, Microsoft Defender, Microsoft Ignite, Microsoft Intune y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.
Resumen de noticias
Splashtop ha sido aceptada en Microsoft Virus Initiative (MVI), el programa de Microsoft para organizaciones que desarrollan tecnología antimalware para Windows.
Los miembros de MVI deben proporcionar protección en tiempo real certificada de forma independiente y cumplir los requisitos de Microsoft para una integración fiable con Windows.
La membresía se basa en el papel de Splashtop en Microsoft Intelligent Security Association (MISA) y en productos diseñados para ampliar lo que los equipos de TI pueden hacer en entornos Microsoft.