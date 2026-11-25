Conclusiones clave
AEM y RMM coinciden en supervisión, gestión de parches, scripting, inventario y acceso remoto. La principal diferencia es cuánto trabajo rutinario se realiza sin un técnico.
Los flujos de trabajo de RMM suelen estar dirigidos por técnicos, mientras que AEM realiza correcciones rutinarias según políticas dentro de límites definidos, como anillos de actualización, aprobaciones y ventanas de mantenimiento.
Muchos equipos pueden sustituir un RMM por gestión autónoma de endpoints, pero los equipos que dependen de PSA, billing, network discovery o backup suelen usar ambos en paralelo.
Splashtop AEM combina capacidades básicas de RMM con aplicación de parches y remediación basadas en políticas para endpoints Windows y macOS en una sola consola.
La mayoría de los equipos de TI gestionan más endpoints, más aplicaciones y más parches que hace unos años, a menudo con la misma plantilla. Las herramientas de supervisión y gestión remotas (RMM) han sido durante mucho tiempo la forma estándar de mantener esos dispositivos en funcionamiento. La gestión autónoma de endpoints (AEM) es un enfoque más reciente que utiliza automatización basada en políticas para encargarse del trabajo rutinario de los endpoints con menos esfuerzo manual.
Ambos se solapan más de lo que sugieren sus nombres, lo que hace que la decisión entre AEM y RMM sea más difícil de lo que parece. Esta guía explica en qué comparten capacidades la gestión autónoma de endpoints y RMM, en qué se diferencian, cómo saber si tu RMM actual ya funciona de forma autónoma y cuándo tiene sentido sustituir un RMM o utilizar ambos.
¿Cuál es la diferencia entre RMM y AEM?
¿Qué es RMM?
El software RMM permite a los equipos de TI y a los proveedores de servicios gestionados (MSPs) supervisar endpoints, recibir alertas, conectarse de forma remota, ejecutar scripts y desplegar parches desde una consola central. La mayoría de los flujos de trabajo de RMM están dirigidos por técnicos. Una alerta, una programación o un ticket inicia el trabajo, y un técnico decide qué sucede después.
Muchas plataformas RMM actuales también automatizan la gestión de parches, la creación de scripts y parte de la corrección, por lo que la línea entre RMM y AEM puede ser difusa.
¿Qué es la gestión autónoma de endpoints?
La gestión autónoma de endpoints utiliza políticas y datos de endpoints en tiempo real para detectar problemas, priorizarlos y llevar a cabo correcciones rutinarias, como el despliegue de parches y las correcciones de configuración. TI define las reglas, incluidas las aprobaciones, los anillos de actualización y las ventanas de mantenimiento, y la plataforma las aplica en todos los dispositivos gestionados. Cualquier cosa que quede fuera de esas reglas se deriva a una persona.
En la práctica, RMM ofrece a los técnicos las herramientas para actuar, mientras que AEM se encarga por sí solo de las acciones rutinarias dentro de los límites que establece TI. Para una visión más amplia de este modelo operativo, consulta cómo se comparan la gestión tradicional y la gestión autónoma de endpoints.
Comparación entre AEM y RMM
Ambos enfoques se basan en un agente en cada endpoint y una consola central, y ambos suelen incluir supervisión, alertas, aplicación de parches, scripts, inventario y acceso remoto. Las diferencias se ven en cómo se inicia el trabajo y quién lo lleva a cabo:
RMM (típico)
AEM
Propósito principal
Supervisa, da soporte y mantén endpoints de forma remota
Mantén tus endpoints actualizados, configurados y conformes mediante automatización basada en políticas
Qué inicia el trabajo
Alertas, programaciones y solicitudes de técnicos
Políticas y datos de endpoints en tiempo real, dentro de los límites que establece TI
Aplicación de parches
A menudo programado, con opciones de automatización que varían según la plataforma
Basado en políticas y priorizado por riesgo, con anillos de actualización y aprobaciones
Corrección
Habitualmente dirigido por técnicos, con el respaldo de scripts
Automatizado para problemas rutinarios, con excepciones derivadas a TI
acceso remoto
Una función esencial para la resolución práctica de problemas
A menudo se incluye para problemas que todavía requieren trabajo práctico
Rol humano
Ejecuta y revisa el trabajo
Establece la política y gestiona las excepciones
Por qué importa ahora la elección entre AEM y RMM
La forma en que tu equipo gestiona los endpoints afecta a la rapidez con la que se corrigen las vulnerabilidades, cuánto tiempo de los técnicos se dedica al mantenimiento rutinario y hasta qué punto TI puede mostrar a los auditores qué cambió y cuándo. Esa presión aumenta a medida que crece el número de endpoints y que más dispositivos pasan su tiempo fuera de la red de la oficina.
Los analistas esperan que las capacidades autónomas se conviertan en una parte estándar de las herramientas de gestión de endpoints:
La Guía de mercado 2025 de Gartner para herramientas de gestión de endpoints predice que «para 2029, más del 50 % de las organizaciones adoptarán capacidades de gestión autónoma de endpoints (AEM) dentro de herramientas avanzadas de gestión de endpoints y DEX para reducir significativamente el esfuerzo humano, frente a casi cero en 2024».
Para la mayoría de los equipos, la pregunta práctica es cuánto trabajo rutinario puede gestionar ya por sí sola su configuración actual. La siguiente lista de verificación te ayuda a responderla.
¿Tu RMM ya funciona de forma autónoma?
Usa estas preguntas para ver hasta qué punto tu RMM se acerca a un modelo autónomo:
¿Confirma la instalación? El estado de implementación por sí solo puede ocultar instalaciones fallidas y reinicios aplazados. Busca resultados por dispositivo que muestren qué parches se instalaron, cuáles fallaron y por qué.
¿Aplica parches a aplicaciones de terceros? Los navegadores, las aplicaciones de colaboración y los lectores de PDF tienen sus propias vulnerabilidades. Si tu RMM solo aplica parches al sistema operativo, esas brechas quedan fuera de tu ciclo habitual de parches.
¿Prioriza por riesgo? La gravedad de las CVE y la explotación activa, como aparecer en el catálogo Known Exploited Vulnerabilities de CISA, deberían determinar qué se corrige primero.
¿Implementa los cambios de forma segura? Los anillos de actualización, las aprobaciones y las ventanas de mantenimiento permiten que la automatización avance rápido mientras mantienen un parche no probado alejado de todos los dispositivos a la vez.
¿Llega a los dispositivos fuera de la red corporativa? Los portátiles remotos e híbridos deben recibir actualizaciones y cambios de políticas cuando se conecten, sin esperar a que intervenga un técnico.
¿Cuánto tiempo se dedica a correcciones rutinarias? Si los técnicos dedican gran parte de la semana a tareas repetitivas de aplicación de parches y limpieza, ese trabajo es un claro candidato para la automatización basada en políticas.
Si la mayoría de tus respuestas son sí, es posible que tu RMM ya cubra gran parte de lo que ofrece la gestión autónoma de endpoints. Si varias son no, esas carencias son donde la gestión autónoma de endpoints aporta más valor.
¿Debería AEM sustituir tu RMM o funcionar junto a él?
Cuándo AEM puede sustituir a tu RMM
Si tu equipo usa principalmente su RMM para supervisión, gestión de parches, scripting, inventario, remediación y acceso remoto, una plataforma de AEM que cubra esas funciones puede sustituirlo. Trasladar ese trabajo a una sola plataforma reduce la cantidad de agentes, consolas y licencias que tu equipo tiene que mantener.
Los MSPs que estén valorando este cambio pueden encontrar más detalles en cómo evalúan los MSPs las alternativas a RMM para consolidar herramientas.
Cuándo usar AEM junto con tu RMM
Algunos equipos dependen de capacidades que van más allá de la gestión de endpoints, como la automatización de servicios profesionales (PSA), la facturación a clientes, el descubrimiento de redes o las copias de seguridad. En ese caso, AEM puede encargarse de la gestión de parches y de la corrección rutinaria, mientras que las herramientas actuales siguen ocupándose de esas funciones. Los equipos que usan Microsoft Intune o SCCM para la gestión de dispositivos también pueden añadir AEM para acelerar la gestión de parches y ampliar la cobertura de aplicaciones de terceros.
Si la gestión de parches es la principal carencia en tu configuración actual, consulta cómo automatizar la gestión de parches sin un RMM.
Cubre lo esencial de RMM y automatiza el trabajo rutinario con Splashtop AEM
Splashtop AEM es la plataforma de gestión de endpoints de Splashtop, que reúne capacidades esenciales de RMM y automatización basada en políticas en una sola consola. Los equipos de TI pueden aplicar parches a los sistemas operativos Windows y macOS y a las aplicaciones de terceros compatibles en tiempo real o según políticas, usando anillos de actualización, aprobaciones de versión y ventanas de mantenimiento para controlar cada despliegue. La información sobre CVE, incluido el estado CISA KEV, ayuda a los equipos a decidir qué corregir primero.
Más allá de la gestión de parches, Splashtop AEM incluye inventario de hardware y software, alertas configurables, scripts y tareas, y desencadenadores basados en eventos que corrigen automáticamente los problemas comunes. El control remoto está integrado para los problemas que aún requieren intervención manual, y el antivirus y EDR están disponibles como complementos. Los equipos pueden usar Splashtop AEM para sustituir un RMM en estas funciones o utilizarlo junto con Intune, SCCM, PSA y herramientas de backup.
Las reseñas de Splashtop AEM en G2 destacan de forma constante la gestión automatizada de parches, la reducción del esfuerzo manual de TI y la visibilidad centralizada en todos los entornos de endpoints.
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