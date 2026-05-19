5 cosas a considerar al elegir una solución de acceso remoto del cofundador y CTO Philip Sheu

A medida que te adaptas a la "nueva normalidad", elegir un software de acceso remoto fiable y seguro es un componente clave para homogeneizar la forma en que trabajan tus empleados. Estos cinco aspectos que se deben tener en cuenta al evaluar tus opciones.
Puede sonar a cliché, pero el trabajo distribuido es la nueva normalidad. Como dijo recientemente nuestro CEO Mark Lee en las predicciones de Splashtop para 2022, “El trabajo ya no se distinguirá por el lugar en el que un empleado (o estudiante) está trabajando o formándose. Trabajar desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, será simplemente "trabajo".
Si bien muchas empresas todavía están planteándose cuándo o si volverán a una oficina física, la lista de empresas que trabajan desde casa para siempre sigue creciendo. Esta lista incluye a empresas como PwC, Dropbox, Salesforce y Twitter.
El trabajo distribuido estandarizará la forma en que las personas trabajan independientemente de su ubicación. Ya sea que una persona esté remota o en la oficina, la forma en que inicia sesión, accede a los archivos, realiza sus tareas y colabora debe ser la misma.
¿Cómo pueden las empresas comenzar a homogeneizar el trabajo distribuido hoy día? Para todos los empleados que necesitan usar las estaciones de trabajo de su oficina, adopta una solución de acceso remoto segura y fiable. Para todos los equipos de TI y de servicios de ayuda que necesitan prestar asistencia informática a una amplia variedad de dispositivos de forma remota, adopta una solución de acceso remoto universal.
Entonces, ¿cuáles son los 5 factores principales que debe considerar al elegir una solución de acceso remoto?
#1 Seguridad
En la parte superior de la lista está la seguridad. Desde que comenzó la pandemia, muchas empresas han recurrido a VPN y RDP para permitir el trabajo remoto, que, si no se administra meticulosamente, puede exponer sus negocios a amenazas cibernéticas en expansión.
En los últimos años, Gartner y muchos expertos en seguridad han recomendado que las empresas se alejen del acceso por VPN a nivel de red y, en su lugar, avancen hacia soluciones de acceso remoto basadas en identidad a nivel de aplicación que adopten una estrategia de confianza cero.
Una encuesta reciente realizada por la empresa de seguridad CrowdStrike encontró que el 66 % de las organizaciones había experimentado un ataque de ransomware en los 12 meses anteriores, frente al 56 % en 2020. Y, en 2020, las empresas perdieron casi $ 21 mil millones debido al tiempo de inactividad inducido por ataques . En promedio, las empresas afectadas perdieron nueve días en tiempo de inactividad y les tomó alrededor de dos meses y medio investigar los ataques y su impacto en los datos y sistemas de la empresa.
El software de acceso remoto basado en la nube está diseñado para escalar y manejar un alto volumen de tráfico, a diferencia de las VPN basadas en hardware. Ofrece acceso a archivos y aplicaciones de ordenadores remotos concretos mientras mantienes bloqueada la red corporativa. El software de acceso remoto debe venir con múltiples niveles de funciones de seguridad integrales como SSO, MFA y autenticación de dispositivos. También debería solicitar actualizaciones de seguridad para garantizar que mantiene una firme postura de seguridad.
Debe considerar estos factores de seguridad al tomar su decisión:
Actualizaciones y parches de seguridad rápidos y automatizados
Pasos de autenticación y autorización de varios niveles cada vez que los usuarios inician sesión en cualquier dispositivo
Cifrado de extremo a extremo de todas las conexiones
Capacidad de administrar permisos a nivel de usuario para cumplir con el principio de privilegio mínimo
Registros completos y grabación de sesiones para auditoría y cumplimiento
Integración de SSO para automatizar la incorporación y la baja, reducir las lagunas y mejorar la seguridad de la autenticación
Splashtop ofrece una de las opciones de software de acceso remoto más seguras del mercado. Todas las sesiones remotas se cifran de extremo a extremo a través de TLS y AES de 256 bits. Utilizan el puerto HTTPS estándar 443 y no requieren que se abra ningún puerto de entrada. Múltiples niveles de autenticación y autorización le permiten a su organización configurar políticas de seguridad que satisfagan sus necesidades de seguridad. La naturaleza de otorgar acceso por ordenador evita el acceso general a las redes corporativas que abren las VPN. Esto ayuda a detener la propagación del ransomware a medida que más empleados usan tus dispositivos no gestionados para trabajar.
#2 Rendimiento rápido y confiabilidad constante
Una solución de acceso remoto debe funcionar de manera fiable y constante desde cualquier lugar, independientemente de si el usuario está en casa o en una cafetería. Un usuario solo puede mantener la productividad cuando la experiencia es fluida y casi nativa.
Mantener la experiencia presencial es fundamental en el entorno de trabajo actual, especialmente para los creativos que usan aplicaciones de alta resolución con uso intensivo de gráficos, como software de edición de vídeo y modelado 3D. Splashtop entiende esta necesidad de rapidez y permite 60 fotogramas por segundo a resoluciones 4K mientras minimiza la latencia.
Una solución de acceso remoto debería:
Mantenga una experiencia de usuario receptiva y fluida en cualquier dispositivo, incluso para tareas que requieren muchos recursos, como edición de video y renderizado 3D
Proporcione una conexión consistente y confiable en segundos
Ofrezca una experiencia de usuario fluida e intuitiva que "salga" del camino del usuario
#3 Fácil de configurar, gestionar y escalar para el departamento de TI
Tal como están, los equipos de TI están reducidos para admitir múltiples dispositivos y sistemas operativos: la "diversidad de dispositivos" continúa aumentando a medida que más usuarios trabajan desde casa.
Por ejemplo, el uso de Mac, Chromebooks y otros dispositivos que no son de Windows no deja de crecer, impulsado por la iniciativa BYOD y la pandemia. Según IDC, la pandemia y el trabajo remoto provocaron un cambio en las tendencias tecnológicas empresariales y los empleados eligieron en masa trabajar desde dispositivos Apple. En 2021, el 23 % de los ordenadores comerciales empresariales de EE. UU. eran Mac, los iPhone representaron el 49 % de los teléfonos inteligentes comerciales y los iPad fueron las tabletas más utilizadas en el lugar de trabajo.
Una solución debe tener una funcionalidad que facilite el trabajo de TI, que incluye:
Una única herramienta para que el departamento de TI se conecte de forma remota a todos los diferentes dispositivos de usuario (Windows, Mac, iOS, Android, Linux y Chromebook)
Consola de gestión fácil de usar que simplifica la gestión de usuarios, dispositivos y configuraciones
Integración de SSO para automatizar la incorporación y la baja para escalar sin problemas y admitir miles de usuarios y puntos finales
Integración con otras herramientas de ITSM, como emisión de boletos y chat, para automatizar la mayor parte del flujo de trabajo de TI
#4 Experiencia de usuario fácil e intuitiva
Los usuarios finales necesitan un nuevo software para trabajar de manera intuitiva y homogénea. De lo contrario, los empleados pueden volverse menos productivos o adoptar sus propias soluciones. En última instancia, esto aumenta el riesgo de seguridad y cumplimiento.
BYOD (tráete tu dispositivo) es un contribuyente clave a la productividad y satisfacción laboral del empleado. La solución de acceso remoto para los empleados debería permitirles usar los dispositivos con los que se sientan más cómodos. Como resultado, los equipos de TI necesitan una herramienta de soporte remoto que funcione para computadoras gestionadas, pero también para las diversas opciones de BYOD (tráete tu dispositivo) de los usuarios finales.
La solución remota ideal es tan simple que no requiere ningún entrenamiento para su uso. Esto se aplica a todos, incluidos los empleados que acceden a las computadoras de su oficina y los técnicos que brindan soporte a una amplia variedad de dispositivos.
Asegúrese de preguntar al proveedor si su solución es compatible con:
Múltiples sistemas operativos y dispositivos, incluidos Windows, Mac, iOS, Android, Linux y Chromebooks
Compatibilidad con varios monitores y escritorios compartidos
Redirección de dispositivos (USB, lápiz óptico, micrófono, etc.), para una auténtica experiencia en persona
Reinicio remoto, cambio de usuario, UAC y otras acciones privilegiadas para obtener potentes capacidades de soporte remoto
#5 Atención al cliente de clase mundial
Un proveedor de acceso remoto necesita ofrecerte una asistencia excepcional en tiempo real. En Splashtop, el excelente servicio al cliente es un pilar fundamental. Como nuestro director de asistencia técnica global y éxito del cliente, Stephen Ng, dijo en una entrevista reciente: "La clave es siempre ponerse en el lugar del cliente".
Asegúrese de hacer estas preguntas para evaluar el servicio al cliente de su proveedor:
¿Ofrecen soporte telefónico y de chat en vivo en cada zona horaria?
¿Ofrecéis múltiples canales de asistencia para adaptarse a las preferencias de los clientes: correo electrónico, ticket, chat y teléfono?
¿Recibo soporte en vivo, incluso si soy una pequeña empresa?
¿Tiene clientes con los que pueda hablar?
¿Son consistentemente positivas las reseñas de sus clientes en G2 y otros sitios de reseñas?
¿Por qué Splashtop?
Los directivos de TI quieren consolidar las herramientas en su entorno como una forma de simplificar sus flujos de trabajo, reducir los dolores de cabeza de compra y mejorar su estrategia de seguridad. Lo entendemos completamente. La consolidación y la simplificación son los principales impulsores del éxito de Splashtop Enterprise.
En una única herramienta, Splashtop Enterprise permite a los empleados trabajar de forma remota; a los equipos de asistencia técnica, resolver los problemas de sus clientes; y a los departamentos de TI, gestionar de forma remota los activos empresariales. Sube la apuesta en términos de sencillez al proporcionar una larga lista de integraciones valiosas y precios flexibles que la convierten en la mejor opción evidente para admitir una plantilla laboral híbrida.