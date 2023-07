Splashtop für Remote Broadcasting

In einer Branche, in der eine qualitativ hochwertige Bereitstellung in Echtzeit unerlässlich ist, ist Splashtop die erste Wahl für Rundfunkprofis. Mit Splashtop können Sie von jedem Ort und zu jeder Zeit sicher auf Ihre Übertragungstools zugreifen und mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Sie immer auf Sendung sind, wenn Sie es brauchen.