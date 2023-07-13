Splashtop für Remote-Broadcasting
Nahtloser High-Definition-Zugriff auf Rundfunk-, Live-Produktions- und Übertragungstools von überall
Transformieren Sie Ihren Broadcasting-Workflow
Greifen Sie von überall auf Ihre Broadcasting-Tools zu
Mit Splashtop können Sie Ihre Rundfunk-, Live-Produktions- und Übertragungstools mit erstklassiger Video- und Audioleistung fernsteuern, als wären Sie im Studio.
Echtzeit-Zusammenarbeit für Ihr Team
Splashtop ermöglicht Ihrem Team, effektiv in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Bildschirme zu teilen, Anmerkungen zu machen und klar zu kommunizieren, unabhängig von ihrem Standort.
Sorgen Sie für eine sichere Rundfunkumgebung
Splashtop priorisiert den Schutz Ihrer Daten und Inhalte und bietet robuste Sicherheitsfunktionen, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Erhalten Sie rund um die Uhr Kundensupport
Splashtop ist rund um die Uhr darauf ausgerichtet, Ihre Broadcast-Anforderungen zu unterstützen. Unser Kundensupport-Team ist bestrebt, schnelle und effiziente Lösungen bereitzustellen, damit Ihre Broadcast-Operationen reibungslos und ohne Unterbrechungen laufen.
Warum sollten Sie sich für Splashtop für den Rundfunk entscheiden?
In einer Branche, in der eine qualitativ hochwertige Bereitstellung in Echtzeit unerlässlich ist, tut sich Splashtop als erste Wahl für Rundfunkprofis hervor. Mit Splashtop können Sie von jedem Ort und zu jeder Zeit sicher auf Ihre Broadcasting-Tools zugreifen und mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Sie immer auf Sendung sind, wenn Sie es sein müssen.
Finden Sie die richtige Lösung für sich
Empfohlen
Splashtop – leistungsstarker Fernzugriff
Splashtop Remote Access Performance ist die ultimative Fernzugriffslösung für Broadcasting-Profis und bietet einen 4:4:4-Farbmodus für True-Color-Broadcasting, High-Fidelity-Audio für eine perfekte Klangwiedergabe und Peripherieunterstützung für Fernsteuerungsgeräte, um qualitativ hochwertige Broadcasts von überall aus zu gewährleisten.
Enterprise
Splashtop Enterprise ist ideal für große Rundfunknetzwerke und bietet Single Sign-On für mühelosen Zugriff, granulare Berechtigungen für kontrollierten Zugriff, geplanten Zugriff für optimierte Broadcast-Workflows, unbeaufsichtigten Android/IoT-Zugriff für die Remote-Geräteverwaltung und eine konsolidierte Plattform, die Fernarbeit, IT-Management und Support abdeckt.
Funktionen, die Sie lieben werden
Robuste Dateiübertragung
Einfache Übertragung von Dateien zwischen Computern. Sie können Dateien übertragen, ohne eine Fernsitzung zu starten, und Sie können während einer Sitzung per Drag-and-Drop oder im Dateiübertragungsfenster Dateien zwischen Ihrem lokalen und Ihrem Ferncomputer verschieben.
4:4:4-Farbe
Sorgen Sie mit dem 4:4:4-Farbmodus für echte Farbgenauigkeit bei Ihren Übertragungen.
Ultra-Hi-Fi-Einstellungen
Liefern Sie mit unseren Ultra-Hi-Fi-Audioeinstellungen perfekten Sound bei Remote-Übertragungssitzungen.
Multi-Monitor-Support
Sehen Sie mehr und arbeiten Sie mit all Ihren Displays! Wählen Sie aus, welcher Remote-Bildschirm angezeigt werden soll, und sehen Sie alle Monitore in 1 Fenster. Mit Multi-to-Multi (unterstützt von Remote Access Pro) können Sie jeden Remote-Monitor in einem separaten Fenster verteilen, um Ihre lokale Einrichtung zu arrangieren.
Unterstützung von Fernsteuerungsgeräten
Verwalten Sie Ihre Live-Übertragungen mit Ihren Fernsteuerungsgeräten, die vollständig von Splashtop unterstützt werden.
Übertragung des Mikrofon-Inputs
Sorgen Sie mit unserer Mikrofon-Passthrough-Funktion für klare Kommunikation und hochwertige Tonaufnahmen bei Remote-Sitzungen.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Splashtop ist eine hervorragende, kosteneffiziente Fernunterstützungslösung, die wir für die Remote-Betreuung unserer Musik- und Audiokunden einsetzen.
David Knauer, President, Audio Perception Inc.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Ich möchte betonen – Splashtop ist so sicher! Wir arbeiten mit einem immateriellen, digitalen, wertvollen Inhalt, der schließlich über Kinos, traditionelle Rundfunk-, Kabel- oder OTT-Mediendienste (Over-the-Top) wie Netflix verbreitet wird. Wenn dieser Inhalt vor seiner eigentlichen kommerziellen Veröffentlichung an die Öffentlichkeit gelangt, haben wir ein gewaltiges Problem.
Chief Technology Officer, Boxel Studio