Splashtop für Remote-VFX
Nahtloser Fernzugriff für Kreative, die an hochauflösenden visuellen Effekten, Animationen, Bewegungsgrafiken und mehr arbeiten
Stärken Sie Ihren VFX-Workflow mit Splashtop
Erleben Sie Höchstleistung
Splashtop bietet hochauflösenden Fernzugriff auf Ihre VFX-Tools mit unübertroffenem Detailgrad und Reaktionszeiten. Erleben Sie praktisch keine Latenz, während Sie visuelle Effekte erstellen und bearbeiten, als ob Sie an Ihrem Büroarbeitsplatz sitzen würden – egal von wo aus Sie arbeiten.
Sicherheit priorisieren
Splashtop ist sich der Bedeutung Ihrer kreativen Assets bei der VFX-Arbeit bewusst. Unsere robusten Sicherheitsfunktionen, einschließlich 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Geräteauthentifizierung, gewährleisten den größtmöglichen Schutz Ihrer Projekte und Daten.
Profitieren Sie von außergewöhnlichem Kundensupport
Unser engagiertes Kundensupport-Team bei Splashtop steht Ihnen bei jedem Schritt Ihrer VFX-Reise zur Seite. Wir sind bestrebt, sofortige und effiziente Hilfe zu leisten, um sicherzustellen, dass Ihr Fernzugriffserlebnis reibungslos und produktiv ist.
Benutzerfreundlichkeit genießen
Die intuitive Benutzeroberfläche von Splashtop macht den Fernzugriff auf Ihre VFX-Tools zum Kinderspiel. Mit unseren Tools für nahtlose Bildschirmfreigabe und Zusammenarbeit in Echtzeit können Sie problemlos mit Ihrem Team zusammenarbeiten, Inhalte sofort überprüfen und gemeinsame Entscheidungen treffen, egal wo Sie sich befinden.
Warum sollten Sie sich für Splashtop für VFX entscheiden?
Splashtop ist eine ideale Lösung für eine Branche, die auf Details, Präzision und hochwertige visuelle Darstellung setzt. Greifen Sie sicher auf VFX-Tools zu und arbeiten Sie von jedem Ort aus mit Ihrem Team zusammen, um einen unterbrechungsfreien kreativen Prozess zu gewährleisten.
Finden Sie die richtige Lösung für sich
Empfohlen
Remote Access Performance
Als ultimative Fernzugriffslösung für VFX-Experten bietet Splashtop Remote Access Performance einen 4:4:4-Farbmodus für präzise Farbwiedergabe, Hi-Fi-Audio für perfekte Soundeffekte und umfangreiche Peripherieunterstützung für Remote-Eingabestifte und Grafiktabletts, perfekt für detaillierte VFX-Kreationen.
Enterprise
Splashtop Enterprise ist ideal für große VFX-Studios und bietet Single Sign-On für mühelosen Zugriff, granulare Berechtigungen für die kontrollierte Erstellung von Inhalten, geplanten Zugriff zur Optimierung von VFX-Workflows, unbeaufsichtigten Android/IoT-Zugriff für die Remote-Geräteverwaltung und konsolidierte Lizenzierung, die Fernarbeit, IT-Management und Support abdeckt.
Funktionen, die Sie lieben werden
4:4:4-Farbe
Der 4:4:4-Farbmodus bedeutet, dass alle Farbkomponenten die gleiche Abtastfrequenz haben, was bedeutet, dass Sie die beste Farbgenauigkeit und Bildschärfe erhalten.
Remote Stylus und Drawing Tablet
Verwenden Sie Ihren Eingabestift auf Ihrem lokalen Gerät, um Ihren Remote-Computer in Echtzeit zu steuern.
Multi-Monitor-Support
Behalte den Überblick und arbeite auf all deinen Bildschirmen! Wähle aus, auf welchem Remote-Bildschirm alle Monitore in einem Fenster angezeigt werden sollen. Mit Multi-to-Multi (unterstützt auf Splashtop Remote Access Pro) können Sie jeden Remote-Monitor in einem separaten Fenster unterbringen, um Ihre lokale Einrichtung zu ordnen.
Dateiübertragung
Einfache Übertragung von Dateien zwischen Computern. Sie können Dateien übertragen, ohne eine Fernsitzung zu starten, und Sie können während einer Sitzung per Drag-and-Drop oder im Dateiübertragungsfenster Dateien zwischen Ihrem lokalen und Ihrem Ferncomputer verschieben.
4K-Streaming
Streamen Sie in 4K-Auflösung für präzise Detailarbeit.
Hohe Bildraten
Erleben Sie flüssige Animationen bei Remote-Sitzungen mit hohen Bildraten.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Wir arbeiten oft mit Zeitarbeitskräften, daher hat uns die Möglichkeit, Benutzer zu verwalten, von Splashtop überzeugt. Wir müssen alle unsere Mitarbeiterkonten sicher verwalten, um Informationslecks zu verhindern.
Es war außerdem attraktiv, hochwertige Inhalte von überall erstellen zu können, ohne durch den physischen Standort eingeschränkt zu sein.
Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Nachdem wir mehrere Lösungen ausprobiert hatten, um das Filmemachen aus der Ferne zu ermöglichen, haben wir uns für Splashtop entschieden. Die schnelle Verbindung, die HD-Qualität, das 4K-Streaming und die fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen haben uns wirklich beeindruckt.
Light Chaser Animation Studios