Splashtop für Remote-Animation

Von unseren zufriedenen Kund*innen

Da wir häufig Grafiktabletts verwenden, ist eine hohe Druckempfindlichkeit eine entscheidende Anforderung an unsere Animatoren. Das ist einer der vielen Gründe, warum wir uns für Splashtop entschieden haben.

Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio