Splashtop für Remote-Animation
Nahtloser Fernzugriff auf hochauflösende Animationstools praktisch ohne Latenz
Stärken Sie Ihren Animations-Workflow mit Splashtop
Erleben Sie Höchstleistung
Mit Splashtop genießen Sie hochauflösenden, nahtlosen Fernzugriff auf Ihre Animationstools, egal wo Sie sich befinden. Dies ermöglicht Ihnen das Erstellen, Rendern und Abschließen der Postproduktion mit der gleichen hochwertigen Video- und Audioleistung wie an Ihrem Arbeitsplatz.
Sicherheit priorisieren
Splashtop nimmt die Sicherheit Ihrer Animationsdaten ernst. Wir bieten robuste Sicherheitsfunktionen, darunter 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Geräteauthentifizierung, um sicherzustellen, dass Ihre Projekte und kreativen Assets stets geschützt sind.
Genießen Sie außergewöhnlichen Kundensupport
Wenn Sie sich für Splashtop entscheiden, erhalten Sie nicht nur einen Service; Sie gewinnen einen Partner. Unser engagiertes Kundensupport-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihr Fernzugriffserlebnis so reibungslos und produktiv wie möglich verläuft.
Profitieren Sie von Benutzerfreundlichkeit
Die intuitive Benutzeroberfläche von Splashtop stellt sicher, dass der Fernzugriff auf Ihre Animationstools so einfach wie möglich ist. Mit Funktionen wie der Bildschirmfreigabe und klaren Kommunikationstools ist die Zusammenarbeit mit Ihrem Team und die Interaktion mit Kunden ein Kinderspiel, unabhängig vom Standort.
Warum sollten Sie sich für Splashtop für Animation entscheiden?
Für eine Branche, die von Kreativität, Präzision und hochwertiger visueller Darstellung lebt, ist Splashtop die bevorzugte Lösung für viele Animationsprofis. Mit Splashtop können Sie sicher auf Ihre Animationstools zugreifen und mit Ihrem Team von jedem Ort aus zusammenarbeiten, sodass Ihr kreativer Prozess nie unterbrochen wird.
Finden Sie die richtige Lösung für sich
Empfohlen
Business Access Performance
Als ultimative Fernzugriffslösung für Animationsexperten bietet Splashtop Business Access Performance einen 4:4:4-Farbmodus für präzise Farbwiedergabe, Hi-Fi-Audio für perfekte Soundeffekte und umfangreiche Peripherieunterstützung für Remote-Eingabestifte und Grafiktabletts, perfekt für detaillierte Animationskreationen.
Enterprise
Splashtop Enterprise ist ideal für große Animationsstudios und bietet Single Sign-On für mühelosen Zugriff, granulare Berechtigungen für kontrollierten Zugriff, geplanten Zugriff für optimierte Broadcast-Workflows, unbeaufsichtigten Android/IoT-Zugriff für die Remote-Geräteverwaltung und eine konsolidierte Plattform, die Fernarbeit, IT-Management und Support abdeckt.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Da wir häufig Grafiktabletts verwenden, ist eine hohe Druckempfindlichkeit eine entscheidende Voraussetzung für unsere Animatoren. Das ist einer der vielen Gründe, warum wir uns für Splashtop entschieden haben.
Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Wir sind mit der Leistung von Splashtop sehr zufrieden. Wenn wir an einem Film arbeiten, ist es von entscheidender Bedeutung, präzise Farbdarstellungen mit gleichmäßigen Farbverläufen und minimalem Rauschen zu haben, genau wie auf den Firmen-PCs. Außerdem müssen wir eine minimale Latenz zwischen Video und Audio haben.
Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio