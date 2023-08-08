Splashtop for Remote Design Studios

Splashtop für Remote-Designstudios
Müheloser Fernzugriff für verteilte Designteams
Verbessern Sie Ihren Design-Workflow mit Splashtop
Erleben Sie Höchstleistung
Splashtop bietet hochauflösenden Fernzugriff auf Ihre Designsoftware und bietet ein beispielloses Maß an Detailgenauigkeit und Reaktionsfähigkeit. Erleben Sie minimale Latenz beim Entwerfen und Überarbeiten von Grafiken, als ob Sie an Ihrem Büroarbeitsplatz wären, egal wo Sie sich befinden.
Sicherheit priorisieren
Splashtop erkennt den Wert Ihrer kreativen Ressourcen in der Designarbeit an. Unsere robusten Sicherheitsfunktionen, einschließlich 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Geräteauthentifizierung, schützen Ihre Projekte und Daten.
Außergewöhnlicher Kundensupport
Unser engagiertes Kundensupport-Team bei Splashtop steht Ihnen bei jedem Schritt Ihres Designprozesses zur Verfügung. Wir sind bestrebt, sofortige und effiziente Hilfe zu leisten, um sicherzustellen, dass Ihr Fernzugriffserlebnis reibungslos und produktiv ist.
Benutzerfreundlichkeit genießen
Die intuitive Benutzeroberfläche von Splashtop erleichtert den Fernzugriff auf Ihre Designtools. Mit unseren Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit und der nahtlosen Bildschirmfreigabe können Sie mühelos mit Ihrem Team zusammenarbeiten, Inhalte sofort überprüfen und gemeinsam Entscheidungen treffen, unabhängig vom Standort.
Warum sollten Sie Splashtop für Designstudios wählen?
Splashtop ermöglicht Ihnen den sicheren Zugriff auf Design-Tools und die Zusammenarbeit mit Ihrem Team von jedem Ort aus und garantiert so einen nahtlosen kreativen Prozess. Es ist ideal für kreative Arbeiten, die Liebe zum Detail, Genauigkeit und eine hochwertige visuelle Darstellung erfordern.
Finden Sie die richtige Lösung für sich
Empfohlen
Splashtop – leistungsstarker Fernzugriff
Splashtop Remote Access Performance ist die ultimative Fernzugriffslösung für VFX-Profis und bietet einen 4:4:4-Farbmodus für eine präzise Farbwiedergabe, High-Fidelity-Audio für perfekte Soundeffekte und umfangreiche Unterstützung für Peripheriegeräte für ferngesteuerte Stifte und Zeichentabletts, perfekt für detaillierte Kreationen.
Enterprise
Splashtop Enterprise ist ideal für große VFX-Studios und bietet Single Sign-On für mühelosen Zugriff, granulare Berechtigungen für die kontrollierte Erstellung von Inhalten, geplanten Zugriff zur Optimierung von VFX-Workflows, unbeaufsichtigten Android/IoT-Zugriff für die Remote-Geräteverwaltung und konsolidierte Lizenzierung, die Fernarbeit, IT-Management und Support abdeckt.
Funktionen, die Sie lieben werden
4:4:4-Farbe
Der 4:4:4-Farbmodus bedeutet, dass alle Farbkomponenten die gleiche Abtastfrequenz haben, was bedeutet, dass Sie die beste Farbgenauigkeit und Bildschärfe erhalten.
Remote Stylus und Drawing Tablet
Verwenden Sie Ihren Eingabestift auf Ihrem lokalen Gerät, um Ihren Remote-Computer in Echtzeit zu steuern.
Multi-Monitor-Support
Behalte den Überblick und arbeite auf all deinen Bildschirmen! Wähle aus, auf welchem Remote-Bildschirm alle Monitore in einem Fenster angezeigt werden sollen. Mit Multi-to-Multi (unterstützt auf Splashtop Remote Access Pro) können Sie jeden Remote-Monitor in einem separaten Fenster unterbringen, um Ihre lokale Einrichtung zu ordnen.
Dateiübertragung
Einfache Übertragung von Dateien zwischen Computern. Sie können Dateien übertragen, ohne eine Fernsitzung zu starten, und Sie können während einer Sitzung per Drag-and-Drop oder im Dateiübertragungsfenster Dateien zwischen Ihrem lokalen und Ihrem Ferncomputer verschieben.
4K-Streaming
Streamen Sie in 4K-Auflösung für präzise Detailarbeit.
Hohe Bildraten
Erleben Sie flüssige Animationen bei Remote-Sitzungen mit hohen Bildraten.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Wir arbeiten oft mit Zeitarbeitskräften, daher hat uns die Möglichkeit, Benutzer zu verwalten, von Splashtop überzeugt. Wir müssen alle unsere Mitarbeiterkonten sicher verwalten, um Informationslecks zu verhindern.
Khara, Inc.