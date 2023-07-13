Splashtop für Remote-Postproduktion und -Produktion
Nahtloser Zugriff auf hochauflösende Videobearbeitungs-, CGI- und Postproduktionssoftware von überall und jedem Gerät
Stärken Sie Ihre Postproduktion mit Splashtop
Erleben Sie Höchstleistung
Splashtop bietet nahtlosen, hochauflösenden Fernzugriff auf Ihre Produktions- und Postproduktionstools. Arbeiten Sie mit branchenführenden Videobearbeitungspaketen, CGI-Software und Tonbearbeitungstools mit der gleichen Detailgenauigkeit und Reaktionsfähigkeit, als ob Sie direkt an Ihrem Arbeitsplatz sitzen würden.
Sicherheit priorisieren
In der Welt der Produktion und Postproduktion sind Ihre kreativen Ressourcen von großem Wert. Splashtop bietet robuste Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich 256-Bit-AES-Verschlüsselung, zweistufiger Verifizierung und Geräteauthentifizierung, um den Schutz Ihrer Daten und Projekte zu gewährleisten.
Engagierter Kundensupport
Splashtop steht Ihnen bei jedem Schritt Ihrer Produktionsreise zur Seite. Unser engagiertes Kundensupport-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihr Fernzugriffserlebnis reibungslos, effizient und produktiv ist.
Benutzerfreundlichkeit genießen
Das intuitive Design von Splashtop erleichtert den Fernzugriff auf Ihre Hochleistungs-Workstations. Mit Funktionen wie Bildschirmfreigabe und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit können Sie die Bearbeitungen Ihres Teams anleiten, Inhalte sofort überprüfen und gemeinsame Entscheidungen treffen, egal wo Sie sich befinden.
Warum sollten Sie sich für Splashtop für Postproduktion und Produktion entscheiden?
Effizienz, Zusammenarbeit und Wirtschaftlichkeit sind der Schlüssel zu erfolgreichen Postproduktionsprozessen. Deshalb ist Splashtop für viele Fachleute in der Film-, Fernseh- und Werbeproduktion die erste Wahl. Die leistungsstarke Fernzugriffssoftware von Splashtop ermöglicht es Ihnen, von überall und jederzeit sicher auf Ihre Arbeitsplätze zuzugreifen und High-End-Produktionssoftware zu nutzen.
Finden Sie die richtige Lösung für sich
Empfohlen
Splashtop – leistungsstarker Fernzugriff
Splashtop Remote Access Performance ist die ultimative Fernzugriffslösung für Produktions- und Postproduktionsprofis und bietet überlegene AV-Synchronisation, einen 4:4:4-Farbmodus für präzise Farbkorrekturen, High-Fidelity-Audio für detaillierte Tonbearbeitung und umfangreiche Unterstützung für Peripheriegeräte wie ferngesteuerte Stifte und Zeichentabletts, ideal für präzise Videobearbeitungen und Grafikdesigns.
Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise ist ideal für große Produktions- und Postproduktionsstudios und bietet Single Sign-On für einfachen Zugriff, granulare Berechtigungen für die kontrollierte Bearbeitung von Inhalten, geplanten Zugriff zur Optimierung von Produktionsabläufen, unbeaufsichtigten Android/IoT-Zugriff für die Remote-Geräteverwaltung und konsolidierte Lizenzierung, die Fernarbeit, IT-Endpunktverwaltung und Support abdeckt.
Funktionen, die Sie lieben werden
Robuste Dateiübertragung
Einfache Übertragung von Dateien zwischen Computern. Sie können Dateien übertragen, ohne eine Fernsitzung zu starten, und Sie können während einer Sitzung per Drag-and-Drop oder im Dateiübertragungsfenster Dateien zwischen Ihrem lokalen und Ihrem Ferncomputer verschieben.
4:4:4-Farbe
Erleben Sie echte Farbgenauigkeit mit dem 4:4:4-Farbmodus, der für hochwertige Videobearbeitung und Postproduktionsarbeiten unverzichtbar ist.
Ultra-Hi-Fi-Einstellungen
Sorgen Sie mit unseren Ultra-Hi-Fi-Audioeinstellungen für optimale Audioqualität bei Remote-Bearbeitungssitzungen.
Multi-Monitor-Support
Behalte den Überblick und arbeite auf all deinen Bildschirmen! Wähle aus, auf welchem Remote-Bildschirm alle Monitore in einem Fenster angezeigt werden sollen. Mit Multi-to-Multi (unterstützt auf Splashtop Remote Access Pro) können Sie jeden Remote-Monitor in einem separaten Fenster unterbringen, um Ihre lokale Einrichtung zu ordnen.
Remote Stylus und Drawing Tablet
Arbeiten Sie mit dem einzigartigen Fernsupport von Splashtop ganz natürlich mit Ihrem Eingabestift und Zeichentablett an Ihren Projekten.
Übertragung des Mikrofon-Inputs
Sorgen Sie mit unserer Mikrofon-Passthrough-Funktion für klare Kommunikation und Audioaufnahme während Remote-Sitzungen.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Jetzt können Kreative die Grenzen der Kreativität und Zusammenarbeit erweitern, indem sie Aufgaben wie Videobearbeitung und AV-Synchronisierung ausführen und gleichzeitig aus der Ferne (mit Splashtop) auf gemeinsam genutzten Speicher und andere benötigte Hardware zugreifen.
Head of Partner Relations, Adobe Video
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Künstler, die Wacom-Geräte in Postproduktions-Workflows verwenden, können Splashtop verwenden, um nahtlos und produktiv zu arbeiten, wenn sie nicht im Büro sind – ein großes Plus für den heutigen Remote-freundlichen Arbeitsplatz.
Director of Business Alliance and Partnership, Wacom
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Ich möchte betonen – Splashtop ist so sicher! Wir arbeiten mit einem immateriellen, digitalen, wertvollen Inhalt, der schließlich über Kinos, traditionelle Rundfunk-, Kabel- oder OTT-Mediendienste (Over-the-Top) wie Netflix verbreitet wird. Wenn dieser Inhalt vor seiner eigentlichen kommerziellen Veröffentlichung an die Öffentlichkeit gelangt, haben wir ein gewaltiges Problem.
Chief Technology Officer, Boxel Studio