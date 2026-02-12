The State of Education — E-Book
Das Fernunterrichtsmodell hat sich fest etabliert. Dabei spielt die Technologie eine entscheidende Rolle.
Unsere jüngsten Untersuchungen zeigen, dass 92 % der Studierenden erwarten, rund um die Uhr Zugang zu den Computern auf dem Campus zu haben. 83 % sagen, dass eine Kombination aus Online- und Präsenzunterricht die Zukunft der Bildung ist.
Ist Ihre Technologie bereit für die dauerhafte Umstellung auf hybride Bildung?
Hybrides Lernen ist nur möglich, wenn die Lernenden Fernzugriff auf ihre Kurse und Labore haben und IT-Experten über die Tools verfügen, die sie benötigen, um ihnen remote zu helfen.
Die Lösung? Schneller, zuverlässiger und sicherer Fernzugriff.
Sehen Sie sich dieses informative E-Book an und erfahren Sie mehr, z. B.
Ergebnisse einer Befragung von 500 Studierenden zu ihren Erwartungen an hybrides Lernen.
Drei Trends, die die nächste Generation der hybriden Bildung vorantreiben werden.
Beispiele dafür, wie große Universitäten Fernzugriffslösungen einsetzen, um hybrides Lernen zu unterstützen.