Wie Olivier Palatre anfing, mit minimalen Ressourcen und individuellen Bedürfnissen von zu Hause aus zu arbeiten
Eine Fallstudie über die Fernzugriffsanforderungen eines französischen Architekturbüros
ZUSAMMENFASSUNG
Aufgrund von COVID-19 waren viele Unternehmen in Frankreich gezwungen, ihre Bürotüren zu schließen und auf digitale Technologien umzusteigen.
Olivier Palatre, Lead Architect und Principal bei Olivier Palatre Architects, erklärt, wie sein Team mehrere Alternativen untersuchte, bevor es sich fürSplashtop Remote Accessentschied, eine Fernzugriffs-Softwarelösung, die es Unternehmen ermöglicht, Telearbeit zu leisten.
von zu Hause aus arbeiten,
Arbeiten auf Distanz,
von zu Hause aus arbeiten und den Mitarbeitern Fernsupport bieten.
Die Herausforderung: Gewährleistung der Kontinuität während des Digitalisierungsprozesses mit minimalen Ressourcen und einzigartigen Anforderungen
Die COVID-19-Pandemie hat die digitale Revolution des traditionellen Büros drastisch beschleunigt. Viele Unternehmen hatten Mühe dabei, sich an diese neue Norm anzupassen. Für Olivier Palatre und sein Team bedeutete dies, einen Weg zu finden, dem gesamten Team die Fernarbeit zu ermöglichen. Es sollte in der Lage sein, zur Durchführung der Architekturprojekte gleichzeitig auf denselben Computer zugreifen und dabei die Mauszeiger der Kollegen sehen zu können. Prinzipiell gab es viele Lösungen auf dem Markt, aber nur eine konnte die Anforderungen von Palatre erfüllen.
„Wir waren auf der Suche nach einer Fernzugriffslösung, die es uns ermöglichen würde, von zu Hause aus zu arbeiten, indem wir per Fernzugriff auf unsere Desktops zugreifen“, so Oliver. Zusammen mit seinem Team aus 5 Architekten recherchierten und evaluierten sie eine Vielzahl von Software-Produkten und entschieden sich zunächst für TeamViewer. TeamViewer erfüllte allerdings nicht die Erwartungen von Olivers Team. Fernverbindung auf demselben Desktop waren verzögert und daher nicht für die Ausführung mehrerer Fernsitzungen geeignet. Es war eine Herausforderung, mehrere Benutzer gleichzeitig zu verwalten, die sich mit demselben Rechner verbunden haben, und die Benutzer konnten die Cursor der anderen nicht sehen.
Palatre und sein Team arbeiten – wenig überraschend – mit Liebe zum Detail: „In allen unseren Projekten arbeiten wir einerseits an der Gesamtgeometrie, andererseits sehen wir uns jede Skizze bis ins kleinste Detail an“, so Olivier Palatre. Deshalb galt es als Grundvoraussetzung, eine Lösung für die Fernarbeit zu finden, mit der die Cursor-Bewegungen der anderen mitverfolgt werden können – um ebendiesem Wunsch nach Detailtreue nachkommen zu können. Splashtop konnte diese Anforderungen erfüllen.
Splashtop Remote Access – die richtigen Funktionen zum richtigen Preis und zum richtigen Zeitpunkt
Splashtop bietet 4K-Streaming, niedrige Latenzzeiten und ermöglicht Benutzern, simultan auf dasselbe Gerät zuzugreifen – ganz ohne Verzögerungen. Es verfügt außerdem über eine Funktion, die in anderen Fernzugriffslösungen üblicherweise nicht zu finden ist: die Möglichkeit, den Mauszeiger aller verbundenen Benutzer im Rahmen der Fernsitzung zu verfolgen. Dieses entscheidende sitzungsbegleitende Feature ermöglichte Olivier Palatre und seinem Team, die notwendige Detailgenauigkeit zu erreichen, da Entwürfe nun in einer reibungslosen und schnellen Manier im Rahmen der Fernzugriffssitzung besprochen und analysiert werden können.
Zusätzlich zu diesen einzigartigen Funktionen ermöglichte Splashtop dem Architekturteam, Fernunterstützung von seinem Remote-IT-Techniker zu erhalten, und bot recht wettbewerbsfähige Preise. Dank der Mengenrabatte beläuft sich der Preis auf weniger als 5,50 € pro Monat/pro Benutzer. Ein Umstieg von TeamViewer auf Splashtop kann demnach zu Einsparungen von mindestens 50 % führen. Aus diesem Grund gilt Splashtop als preiswerteste Fernzugriffslösung auf dem Markt.
Letztendlich war Splashtop das richtige Tool für die individuellen Bedürfnisse von Olivier und seinem Team, da es preislich wettbewerbsfähig und einfach zu bedienen war und alle benötigten Funktionen beinhaltete.
Einzelheiten
Über Olivier Palatre Architects
Das im Jahr 2006 gegründete Architekturbüro Olivier Palatre Architects mit Sitz in Paris ist ein preisgekröntes Unternehmen unter der Leitung von Olivier Palatre – ein führender Architekt für modernes und urbanes Design. Er wurde im Programm „Europe 40 Under 40“ als einer der Architekten und Designer der nächsten Generationen ausgezeichnet, die die Zukunft von Wohn- und Arbeitsumgebungen, Städten und ländlichen Gebieten grundlegend beeinflussen werden.
Seine Agenturprojekte reichen von abstrakt über industriell bis hin zu Wohn- zu kommerziellen Designarbeiten. Zu den jüngsten Projekten gehören das Nationalmuseum für asiatische Kunst und Etoile Voltaire.
Über Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access ist ein Tool für den Remote-Desktop-Zugriff, mit dem Sie auch unterwegs auf Ihre Computer zugreifen können.
Damit können Sie von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät auf Ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer zugreifen.
Sie werden Ihren Computer kontrollieren und auf all Ihre Anwendungen, Dateien und Daten zugreifen können, und dabei 4K-Streaming mit minimaler Verzögerung und einer Leistung von mehr als 40 Bildern pro Sekunde genießen.
Klicken Sie hier, um einen Überblick über alle Funktionen zu erhalten.