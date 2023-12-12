Remote Access
Für Einzelpersonen und kleine Teams, um von jedem Gerät und von überall aus auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen.
Remote Support
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Echtzeit-Patch-Management als Add-on verfügbar. On-Prem-Option verfügbar.
Enterprise
Für Remote-Zugriff der Enterprise-Klasse und Fernsupport mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit. On-Prem-Option verfügbar.
Autonomous Endpoint Management
Für IT-Profis zur Fernüberwachung, Verwaltung und Sicherung von Geräten mit Echtzeit-Patches, Automatisierungen, vollständiger Transparenz und Kontrolle.
Agentic Packr für Intune und SCCM
Für Intune-Nutzer zur Automatisierung der Anwendungspaketierung, Validierung und Bereitstellung.
Antivirus
Endpunkterkennung und -reaktion
Foxpass Wi-Fi Zugriff und Kontrolle
Sicherer Zero-Trust-Arbeitsbereich