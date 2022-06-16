Splashtop veröffentlicht neue Integration für Remote Support mit Jira
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Jira-Techniker können jetzt über den Splashtop On-Demand Support (SOS)-Dienst aus der Ferne auf die Computer ihrer Endbenutzer zugreifen/unterstützen/kontrollieren.
San Jose, Kalifornien, 26. Juni 2020 - Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs-, Kollaborations- und Fernsupportlösungen, hat sich mit Atlassian zusammengetan, um die On-Demand-Support-Technologie von Splashtop auf die Jira-Plattform zu bringen.
Splashtop On-Demand Support ist eine Lösung, die für IT-Support und Helpdesks optimiert ist, die eine schnelle und benutzerfreundliche Fernsupportlösung mit hoher Leistung und robuster Sicherheit suchen. Mit SOS kann jeder Benutzer auf jedes Gerät aus der Ferne zugreifen, sobald Hilfe benötigt wird, ohne dass eine vorherige Installation erforderlich ist.
Die Integration ermöglicht es den Technikern von Jira Cloud, eine Remote-Desktop-Verbindung zu den Computern ihrer Benutzer herzustellen und ihren Benutzern direkt von Jira Issues aus Support zu bieten, indem sie den Splashtop On-Demand-Support (Splashtop SOS) Service nutzen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können die Techniker die Computer ihrer Benutzer in Echtzeit sehen und steuern, ohne dass ihre Benutzer Software vorinstalliert haben müssen.
Hauptmerkmale von Splashtop SOS für Jira
Starten Sie aus einem Problem heraus schnell eine Fernsitzung auf dem Computer des Benutzers.
Vollständige Splashtop-Funktionen werden in einer Remote-Sitzung unterstützt, z. Dateiübertragung, Remote-Neustart, Chat, mehrere Monitore, Kopieren und Einfügen, Techniker-Desktop teilen usw.
Automatisches Einfügen der Sitzungsprotokolle nach Abschluss der Support-Sitzung.
Fernsitzungen sind vollständig verschlüsselt.
"Wir sind stolz darauf, Jira mit Splashtop On-Demand Support zu verbinden", sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. "Indem wir SOS auf die Jira-Plattform bringen, verbinden wir die Jira-Nutzer mit den Geräten ihrer Kunden und tragen so zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit bei, indem wir einen schnelleren und zuverlässigeren Remote-Support-Service anbieten.
Verfügbarkeit
Die Splashtop SOS-Integrations-App ist auf dem Atlassian Marketplace verfügbar. Die Integrations-App funktioniert mit Splashtop SOS Unlimited, das auf der Splashtop-Website gekauft oder kostenlos getestet werden kann. Weitere Informationen, einschließlich Anweisungen zur Einrichtung, finden Sie unter Splashtop.com/partners/integrations/jira.
Über Splashtop
Splashtop bietet Profis, MSPs, IT-Abteilungen und Helpdesks erstklassige Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die erschwinglichen, benutzerfreundlichen cloudbasierten und lokalen Fernzugriffslösungen von Splashtop bieten Sicherheit und Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau. Splashtop ist eine beliebte Alternative zu VPN/RDP, VNC, RD Gateway und anderer Fernzugriffssoftware. Über 30 Millionen Nutzer, 200.000 Unternehmen und Regierungsbehörden nutzen Splashtop-Produkte weltweit.