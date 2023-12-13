Splashtop und Swif bündeln ihre Kräfte, um die Geräteverwaltung mit integriertem Remote-Desktop-Zugriff zu vereinfachen

Splashtop und Swif tun sich zusammen, um die Geräteverwaltung mit integriertem Remote-Desktop-Zugriff zu vereinfachen
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Diese Partnerschaft konzentriert sich auf die Stärkung der Sicherheit von KMUs und Großunternehmen und ebnet den Weg für einen vereinfachten Ansatz für die Remote-Geräteverwaltung.
CUPERTINO, Kalifornien, 14. Dezember 2023 – Splashtop, ein Vorreiter für sichere Fernzugriffslösungen, gibt stolz eine neue Integrationspartnerschaft mit Swif bekannt, einem führenden Anbieter von Gerätemanagement und Sicherheit. Diese Zusammenarbeit ist ein Schritt hin zur Bereitstellung einer einfachen, aber robusten Lösung, die den sich verändernden Anforderungen von KMUs und Großunternehmen gerecht wird, um die Sicherheit und Effizienz ihrer Geräteökosysteme zu gewährleisten.
Swif ist darauf zugeschnitten, komplexe Systeme zu ersetzen, und bietet eine zentralisierte Plattform für Mac-, Windows- und Linux-Geräte, die wichtige Aspekte der Compliance-Automatisierung abdeckt, wie z. B. Gerätesperre, Festplattenverschlüsselung, Fernzugriff, Bereitstellung von Sicherheitsrichtlinien, Cloud-App-Zugriffsverwaltung und Malware-Installation.
Durch die Integration zwischen Splashtop und Swif wird die hochmoderne Remote-Desktop-Funktion eingeführt – ein leistungsstarkes Tool, mit dem Benutzer eine Fernverbindung zu einem Gerät herstellen und es genau so steuern können, als ob sie persönlich davor sitzen würden. Diese Integration erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen des Marktes, von kleineren Unternehmen, die sich auf die Einhaltung von Vorschriften vorbereiten, bis hin zu größeren Unternehmen, die fortschrittliche Gerätesicherheitslösungen suchen.
„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Swif und die Möglichkeit, unseren leistungsstarken Fernzugriff auf seine Benutzerbasis auszudehnen“, so Mark Lee, CEO von Splashtop. „Diese Zusammenarbeit passt perfekt zu Splashtops Engagement dafür, Unternehmen jeder Größe dabei zu unterstützen, ihre Sicherheitslage mit modernsten Lösungen zu stärken, die dazu beitragen, Compliance sicherzustellen, ohne den IT-Betrieb und die Produktivität zu beeinträchtigen.“
Angelo Huang, CEO von Swif, fügte hinzu: „ In der heutigen Landschaft ist Datensicherheit von größter Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf Mitarbeitergeräte und Zugriffskontrolle. Die Partnerschaft von Swif mit Splashtop stellt einen strategischen Schritt dar, um unseren Kunden ein verbessertes Geräteverwaltungserlebnis mit extremer Benutzerfreundlichkeit zu bieten.“ Die Integration verbindet autorisierte Benutzer mit einem einfachen Klick auf die Remote-Desktop-Schaltfläche mit Online-Geräten mit einer Remote-Desktop-Richtlinie und vereinfacht so die Herausforderungen, denen Unternehmen heute gegenüberstehen.“
Verfügbarkeit
Die Remote-Desktop-Funktion ist jetzt nahtlos in die Lösungen von Swif integriert.
Wichtige technische Details der Integration:
Fernzugriff mit einem Klick: Benutzer können mühelos mit einem einzigen Klick eine Verbindung zu Geräten herstellen und so den Fernzugriffsprozess optimieren.
Richtlinienzuweisung: Die Integration ermöglicht es Benutzern, Geräten Richtlinien zuzuweisen und so die Kontrolle und Anpassung zu verbessern.
Installation der Viewer-Anwendung: Eine einmalige Installation der Viewer-Anwendung ist erforderlich, damit Benutzer die Remote-Desktop-Funktion auf ihren Geräten starten können.
Sichere Verbindung: Durch die Nutzung der robusten Sicherheitsprotokolle von Swif gewährleistet die Integration einen sicheren Zugriff auf Geräte und erfüllt so den kritischen Bedarf an Datensicherheit.
Echtzeitkontrolle: Sobald die Berechtigung erteilt wurde, erhalten Benutzer Echtzeitkontrolle über den Remote-Desktop, was eine effiziente Fehlerbehebung und Problemlösung erleichtert.
Über Splashtop
Splashtop ist führender Anbieter von Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen. Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop kann 4K-HD-Qualität, Multi-Monitor-Unterstützung und 60 fps mit extrem geringer Latenz erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer und 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, nutzen weltweit Splashtop-Produkte. Besuchen Sie www.Splashtop.com.
Über Swif
Swif ist eine All-in-one-KI-gesteuerte Lösung für die Verwaltung der Gerätesicherheit und Compliance, die Ihre Richtlinienbereitstellung und Datenerfassung für Ihre Compliance-Automatisierung automatisieren kann. Endpunktsicherheit und Zugriffskontrolle erfordern eine enorme Vorabinvestition für Unternehmen, die die Einhaltung von Standards wie SOC2, ISO 27001, HIPPA oder PCI anstreben. Um dieses Problem zu lösen, bietet Swif eine plattformübergreifende Geräteverwaltung für Mac, Windows und Linux, um Richtlinien und Kontrolle in einer Minute bereitzustellen. Daten können automatisch erfasst und zur Prüfung an Compliance-Automatisierungsplattformen gesendet werden. Wir eliminieren außerdem ein teures SSO und ersetzen es durch eine KI-gestützte Chrome-Erweiterung, um Zugriffsberichte für die vierteljährliche Überprüfung und Audits zu sammeln.