TCEA Convention and Expo

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TCEA Convention & Exposition

3.–7. Februar 2020 – Austin, Texas

TCEA Convention & Exposition

Splashtop wird im Rahmen der TCEA Convention & Exposition Tausenden von Lehrkräften Lösungen für die Schul-IT und den Unterricht vorstellen.

Splashtop wird im Rahmen der TCEA Convention & Exposition Tausenden von Lehrkräften Lösungen für die Schul-IT und den Unterricht vorstellen. Schul-IT-Teams werden an unseren Fernunterstützungstools Splashtop Remote Support und Splashtop SOS  interessiert sein, um den Fernzugriff auf und die Verwaltung von Computern zu erleichtern. Splashtop stellt unsere beliebtesten Produkte für das Klassenzimmer vor: Splashtop Classroom und Mirroring360. Nutze die effizientesten Tools, um sowohl das Engagement als auch die Produktivität der Studierenden zu steigern. Wir zeigen, wie Lehrkräfte und IT-Admins von Schulen Splashtop nutzen können, um die Zeit im Klassenzimmer optimal zu nutzen.

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