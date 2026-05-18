SupportWorld Live – A Digital Experience
11.–12. August 2020 – Virtuelle Online-Veranstaltung
Sei online beim größten virtuellen Event des Jahres für die Tech-Support-Branche dabei!
Seien Sie online beim größten virtuellen Event des Jahres für die Tech-Support-Branche dabei!Splashtop freut sich Splashtop Remote Support vorzustellen, eines der besten Tools für unbeaufsichtigten und beaufsichtigten Zugriff auf Endpunkte. Vor allem aber werden alle Augen auf Splashtop SOS gerichtet sein, da wir neue IT-Helpdesk-Integrationen für Plattformen wie ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk und Syncro vorstellen. Alle Partnerintegrationen von Splashtop finden Sie hier.
SupportWorld Live | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS