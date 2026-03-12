SITS – The Service Desk & IT Support Show
11.–12. Mai 2022 – London, Vereinigtes Königreich
Splashtop freut sich, Splashtop Remote Support und Splashtop SOS auf Europas führender Veranstaltung für IT-Profis in den Bereichen Servicemanagement und Support vorzustellen
Splashtop freut sich, zwei der preiswertesten Lösungen für Fernzugriff und Fernsupport Splashtop Remote Support und Splashtop SOS, auf Europas führender Veranstaltung für IT-Profis in den Bereichen Servicemanagement und Support vorzustellen. Über 3.700 IT-Entscheidungsträger werden anwesend sein, um die Teams der Top-Anbieter der Branche zu treffen. Splashtop SOS hat vor kurzem viele neue Plattformintegrationen veröffentlicht, darunter für Helpdesks wie ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk und Syncro, die auf der SITS ausgestellt werden. Alle Partnerintegrationen von Splashtop finden Sie hier.
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