SITS The Service Desk and IT Support Show

SITS – Die Service Desk und IT-Support-Show
11.–12. Mai 2022 – London, Vereinigtes Königreich
Splashtop freut sich, Splashtop Remote Support und Splashtop SOS für Techniker vorzustellen, die an einer der preiswertesten Fernzugriffs- und Fernsupportlösungen interessiert sind.
Auf Europas führendem Event für IT-Service-Management und Support-Profis freut sich Splashtop, Splashtop Remote Support und Splashtop SOS für Techniker zu präsentieren, die an einer der besten und preisgünstigsten Fernzugriffs- und Supportlösungen interessiert sind. Über 3.700 IT-Entscheidungsträger werden teilnehmen, um die Teams der führenden Branchenanbieter zu treffen. Splashtop SOS hat kürzlich viele neue Integrationen für Helpdesk-IT-Plattformen veröffentlicht, wie beispielsweise mit ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk und Syncro, die auf der SITS präsentiert werden. Alle Splashtop-Partnerintegrationen finden Sie hier.
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