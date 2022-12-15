Wayne State nutzt Splashtop, um Studenten und Dozenten Fernzugriff zu ermöglichen
Sie stellen sicher, dass Schüler von persönlichen Geräten aus auf Labor-Computersoftware zugreifen können
ZUSAMMENFASSUNG
Als der Campus des College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) an der Wayne State University aufgrund von COVID-19 geschlossen wurde, konnten Studierende nicht mehr physisch auf die Laborcomputer zugreifen, auf denen bestimmte Softwareanwendungen gehostet wurden, die sie nutzen mussten. Das IT-Team musste schnell eine Lösung finden – eine Lösung, mit der die Schüler weiterhin aus der Ferne und effektiv lernen konnten.
Mit Splashtop für Remote-Labore konnten die Schüler von ihren eigenen Geräten aus auf Laborcomputer zugreifen und diese steuern. Das IT-Team hat es den Schülern erfolgreich ermöglicht, einfach und sicher auf die Ressourcen zuzugreifen, die sie für ihre Ausbildung benötigten.
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Von Wayne State
Es werden noch viel mehr Leute aus Wayne State zu Splashtop wechseln, weil sie uns beobachtet haben. Und sie haben mich in unseren Neustartkomitees gefragt, wie es läuft. Ich habe ihnen gesagt, dass es einfach funktioniert.
Gary Cendrowski
Die Herausforderung: Schülern und Studierenden den Zugriff auf Laborcomputer und Ressourcen von zu Hause aus ermöglichen
Die Computerräume am CFPCA sind eine wichtige Ressource für die Studierenden. Das CFPCA bietet Kurse in Bereichen wie Kommunikation, digitale Musikaufnahme, Medienproduktion, Design, Animation und mehr an. In den Laboren stehen den Studierenden Computer zur Verfügung, die leistungsstark genug sind, um die für diese Bereiche notwendige Software auszuführen.
Zu den Software-Anwendungen auf den Laborcomputern gehören Avid Media Composer, Avid Pro Tools, die gesamte Adobe Creative Suite, Logic Pro X, Vectorworks, Autodesk und 3ds Max.
Als der Wayne-State-Campus aufgrund der COVID-19-Pandemie schloss, konnten die Studierenden nicht persönlich in die Computerlabore gehen.
Chris Gilbert, Application Technical Analyst am CFPCA, sagte, dass die Studierenden nicht über Computer verfügten, die leistungsstark genug waren, um die für die Ausbildung benötigte Software auszuführen. „Viele Studierenden kaufen Laptops für 200 Dollar“, sagte Gilbert. „Das mag ausreichend sein, um eine Arbeit zu schreiben, funktioniert aber nicht für CAD-Zeichnungen.“
Da die Studierenden die Software nicht auf ihren eigenen Geräten ausführen konnten, mussten Gilbert und der Rest des IT-Teams einen Weg finden, die Apps für Studierende zugänglich zu machen.
VDI und VPN sind unzureichend
Gary Cendrowski, Director of Technology des CFPCA, führte die Gründe auf, warum eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) nicht funktionierte.
„VDI bietet nicht genug GPU-Leistung“, so Cendrowski. „Dazu kommt die Verzögerung, der Systemstart und die Kosten – es hat einfach nicht funktioniert. Außerdem lässt sich Adobe nicht auf einem VDI ausführen. Gleiches gilt für (Autodesk) Maya. Man könnte einige Vektor-Aufgaben erledigen, aber sehr wenige.“
Gilbert erläuterte ähnliche Unzulänglichkeiten bei virtuellen privaten Netzwerken (VPN).
„Mit VPN haben die Studierenden keinen Computer, der leistungsstark genug ist, um all die Aufgaben zu bewältigen, die wir ihnen stellen“, sagte Gilbert. „Bei der Videobearbeitung machen die Studierenden beispielsweise 4k, sogar bis zu 8k – ihre MacBook Pros werden das nicht bewältigen können.“
Die Lösung: Fernzugriff auf Laborcomputer von jedem Gerät und überall mit Splashtop for Remote Labs
Die Wayne State University konnte ihre Herausforderung meistern, indem sie Splashtop für den Fernzugriff auf Computerlabore einsetzte. Gilbert erwähnte, dass die Studenten von ihren eigenen Geräten aus leicht auf ihre Videobearbeitungssoftware zugreifen und diese benutzen konnten.
„Wir haben iMac Pros in den Laboren in der Schule. Schüler und Studierende können per Fernzugriff darauf zugreifen und alles funktioniert für sie", so Gilbert.
Splashtop ermöglicht Benutzern den Fernzugriff auf und die Fernsteuerung von Windows-, Mac- und Linux-Computern von jedem beliebigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus.
„Zum Glück unterstützt Splashtop Chromebooks, da die Hochschule Chromebooks an Studierende ausleiht, die keine Computer haben oder sich diese nicht leisten können. Diese Funktion war also wirklich nett!“ sagte Gilbert.
Bis Herbst wird die CFPCA 3.500 Studenten mit Splashtop einrichten, um auf die 300 Laborcomputer des Colleges zuzugreifen.
Ergebnisse: Positives Feedback von Studenten, Fakultätsmitarbeitern und IT-Profis
Vorerst hat das IT-Team Splashtop im Frühjahrs- und Sommersemester mit großem Erfolg eingeführt.
„Wir haben Stresstests durchgeführt, um zu sehen, ob alles funktioniert. Alles sieht bisher gut aus“, sagte Gilbert.
Darüber hinaus hat das IT-Team der CFPCA gelobt, wie einfach es für sie ist, ihre Benutzer und Computer mit Splashtop einzurichten, zu skalieren und zu verwalten.
Cendrowski und Chris Scalise, Senior System Administrator, hoben ebenfalls besonders nützliche Funktionen hervor.
„Der Dateitransfer ist großartig, der Dual-Monitor ist großartig, die Nachrichten funktionieren wirklich gut“, sagte Cendrowski. „All diese Funktionen sind sehr nützlich für uns.“
„Die Protokolle waren für uns eine unglaubliche Bereicherung, weil wir sehen können, wer sich wann einloggt und welche Dateien übertragen wurden“, sagte Scalise. „Für Chris und mich ist es eine großartig, zu sehen, wer welches Labor zu welcher Zeit benutzt. Ich bin sicher, dass wir das in Zukunft nutzen werden, um Vorschläge zu machen, welche Labors stark und welche nicht stark beansprucht werden“, sagte Scalise.
Das Feedback der Studierenden war ebenfalls positiv.
„Bei Apps wie Media Composer, After Effects und Premiere Pro bestand die Befürchtung, dass die Erfahrung für jemanden, der remote von einem Chromebook aus an etwas Anspruchsvollem arbeitet, schlechter sein wird. Bis jetzt war das Feedback der Studenten großartig“, so Scalise.
Einzelheiten
Über die CFPCA an der Wayne State University
Das College of Fine, Performing, and Communication Arts an der Wayne State University bietet akademische Kurse an, in denen die Studierenden lernen, die neuesten Technologien in den Bereichen Multimedia, Audio, Video, Animation, Design, Modellierung und mehr zu benutzen. Da das CFPCA den Studierenden diese ressourcenintensiven Anwendungen zur Verfügung stellt, hat es einen hohen Rechnerbedarf. Die Hochschule verfügt derzeit auf dem Campus über 300 Hochleistungs-Laborcomputer für Studierende.
Über Splashtop for Remote Labs
Splashtop for Remote Labs ist die kostengünstige, leistungsstarke und sicherste Fernzugriffslösung für Schulen, Bezirke und Universitäten.
Schüler und Studierende können von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus auf Windows-, Mac- und Linux-Computer zugreifen.
Mühelose Fernsteuerung von Computern dank schneller Verbindungen mit HD-Qualität und Ton
Die wichtigsten Funktionen, um produktiv zu bleiben, darunter Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Remote-Druck, Remote-Wake-Funktion, Remote-Neustart, Chat und mehr.
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