Wayne State nutzt Splashtop, um Studenten und Dozenten Fernzugriff zu ermöglichen

Über die CFPCA an der Wayne State University

Das College of Fine, Performing, and Communication Arts an der Wayne State University bietet akademische Kurse an, in denen die Studierenden lernen, die neuesten Technologien in den Bereichen Multimedia, Audio, Video, Animation, Design, Modellierung und mehr zu benutzen. Da das CFPCA den Studierenden diese ressourcenintensiven Anwendungen zur Verfügung stellt, hat es einen hohen Rechnerbedarf. Die Hochschule verfügt derzeit auf dem Campus über 300 Hochleistungs-Laborcomputer für Studierende.

Über Splashtop for Remote Labs

Splashtop for Remote Labs ist die kostengünstige, leistungsstarke und sicherste Fernzugriffslösung für Schulen, Bezirke und Universitäten.

Schüler und Studierende können von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus auf Windows-, Mac- und Linux-Computer zugreifen.

Mühelose Fernsteuerung von Computern dank schneller Verbindungen mit HD-Qualität und Ton

Die wichtigsten Funktionen, um produktiv zu bleiben, darunter Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Remote-Druck, Remote-Wake-Funktion, Remote-Neustart, Chat und mehr.

Sparen Sie bis zu 80 % oder mehr, wenn Sie für Splashtop anstatt für andere, teurere Fernzugriffsprodukten entscheiden.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine Demo zu vereinbaren und eine kostenlose Testversion zu starten, damit Sie selbst sehen, wie einfach es sein kann, Ihren Studenten und Dozenten Zugang zu Computern auf dem Campus zu gewähren.