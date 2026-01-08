Beste Quick Assist-Alternative 2026 – Splashtop Remote Support
Splashtop bietet überragende Fernunterstützungsfunktionen und Sicherheit
Splashtop ist die bevorzugte Fernunterstützungslösung für IT und Helpdesk
Mit Splashtopprofitieren Sie von schnellem, zuverlässigem und sicherem Fernzugriff, um die Geräte Ihrer Benutzer zu unterstützen. Ganz gleich, ob Sie Fernsupport für intern verwaltete Geräte, die persönlichen Geräte Ihrer Benutzer oder beides leisten müssen, Splashtop Remote Support ist die Lösung für Sie.
Splashtop ist aus folgenden einfachen Gründen die bessere Alternative zu Microsoft Quick Assist: Es unterstützt mehr Geräte und Betriebssysteme, enthält mehr Funktionen für den IT-Bedarf und ist um einiges sicherer.
Vergleich: Microsoft Quick Assist vs. Splashtop
Quick Assist
Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Fernzugriff für Supportleistungen
Splashtop erhalten Sie beaufsichtigten Zugriff (kein Agent installiert) für Ad-hoc-Support und unbeaufsichtigten Zugriff auf den Support verwalteter Geräte.
Quick Assist bietet nur beaufsichtigten Zugriff. Ein Endbenutzer muss anwesend sein, um eine Fernverbindung zu akzeptieren.
Unterstützung von Geräten und Betriebssystemen
Sitzungen können auf Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten per Fernzugriff von jedem anderen Gerät aus durchgeführt werden.
Bei Quick Assist werden nur Fernverbindungen von einem Computer mit Windows 10 zu einem anderen Computer mit Windows 10 unterstützt.
Benutzerproduktivität
Splashtop Remote Support
Quick Assist
Erweiterung der Administratorrechte
Wenn Sie auf ein Standard-Benutzerkonto (Windows) zur Fernunterstützung zugreifen, können Sie Administratorrechte erlangen.
Erweiterung der Benutzerrechte nicht verfügbar.
Tools/Dienstprogramme
Enthält Funktionen wie Dateiübertragung, Sitzungsaufzeichnung, Remote-Reboot, Remote-Reconnect, Remote-Scripting und Remote-Audio.
Keine Möglichkeit zur Dateiübertragung, Sitzungsaufzeichnung, Remote-Reboot, Remote-Reconnect, Remote-Scripting und Remote-Audio.
Benutzerverwaltung
Benutzer können über die Webkonsole von Splashtop verwaltet und gruppiert werden.
Nicht verfügbar.
Sicherheit
Splashtop Remote Support
Quick Assist
Protokollierung
Enthält umfassende Protokolle für alle Fernsitzungen, Dateiübertragungen, Chat-Sitzungen und den Verlauf zu Selbstprüfungszwecken.
Nur begrenzte Anzahl von Protokollen verfügbar.
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Im Splashtop enthalten
Nicht verfügbar.
Geräteauthentifizierung
Im Splashtop enthalten
Nicht verfügbar.
Weltweit vertrauen 200.000 Unternehmen und mehr als 30 Millionen Benutzer Splashtop
IT-Profis bevorzugen Splashtop aus vielen Gründen:
Splashtop liefert hochleistungsfähige Fernverbindungen mit 4K-Streaming und mehr als 40 Bildern pro Sekunde (fps) bei geringer Latenz.
Die Fernzugriffs- und Fernunterstützunglösungen von Splashtop sind einfach zu bedienen, einzurichten und zu skalieren.
Splashtop schützt Ihre Daten mit robusten Sicherheitsfunktionen und -praktiken sowie durch die Einhaltung von branchenüblichen Compliance-Richtlinien und Vorschriften, einschließlich HIPAA, FERPA, DSGVO, SOC 2 und mehr.
Sie werden bei Splashtop ein erstklassiges Kundenservice-Erlebnis genießen. Wir haben Vertriebs- und Support-Teams auf der ganzen Welt, die leicht erreichbar sind und Ihnen gerne zum Erfolg verhelfen!
Splashtop erhält durchweg Top-Bewertungen von externen Rezensenten und auf Peer-to-Peer-Bewertungsseiten.