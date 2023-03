Splashtop, die schnellste Remote-Desktop-Lösung, wurde gerade noch schneller

Unterstützt Streaming in 4K-Qualität für Videobearbeitung, Spieleentwicklung, 3D-Design und andere CPU-intensive Aktivitäten

SAN JOSE, Kalifornien, 28. April 2020 - Splashtop Inc., ein führendes Unternehmen für Fernzugriffs- und Fernsupportlösungen, gibt bekannt, dass es seine Remote-Desktop-Lösung erweitert hat, um Streaming in 4K-Qualität zu unterstützen. Dadurch sind Videoeditoren, Spieleentwickler, CAD/CAM-Anwender und andere Personen, die Prozess-intensive Tätigkeiten ausführen, nun besser in der Lage, von zu Hause aus zu arbeiten, ohne dass sie physischen Zugang zu den High-End-Workstations ihres Arbeitsplatzes benötigen.

Zu den erweiterten Splashtop-Funktionen gehören 4K-Streaming auf mehreren Monitoren mit 40 Bildern pro Sekunde (fps) und iMac Pro Retina 5K-Streaming mit niedriger Latenz. Ein kürzlich mit NTT Docomo durchgeführter gemeinsamer Benchmark bestätigte, dass Splashtop in einer 4G/LTE-Umgebung 37 Bilder pro Sekunde und in einer 5G-Umgebung 60 Bilder pro Sekunde erreichte.

„Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass die Fernzugriffsleistung von Splashtop im 5G-Netzwerk der nächsten Generation über 60 Bilder pro Sekunde erreicht hat, doppelt so viel wie in einem 4G-Netzwerk. Wir arbeiten weiterhin eng mit Splashtop zusammen, um mithilfe der Docomo 5G Open Innovation Cloud neue Möglichkeiten zu entwickeln und zu nutzen. „sagte Herr Motodaka, General Manager of Corporate Business Strategy, NTT Docomo.

"Wir haben von unseren Kunden in Branchen wie Medien & Unterhaltung und Architektur & Design laut und deutlich gehört, dass so viele ihrer Mitarbeiter jetzt von zu Hause aus arbeiten und daher die Möglichkeit benötigen, 4K-Videos ferngesteuert zu bearbeiten, Spiele zu entwickeln und an CAD/CAM-Anwendungen zu arbeiten", sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. "Diese jüngste Splashtop-Erweiterung erfüllt die neuen Anforderungen dieser Firmen an die Arbeit von zu Hause aus - High-End-Videoschnitt und 3D-Design - und setzt unsere Führungsrolle bei der Bereitstellung der Klassenbesten und leistungsfähigsten Remote-Desktop-Lösung für unsere Kunden fort.

Stark verbesserte Benutzererfahrung für 3D-Designer, Architekten, Videoeditoren, Spieleentwickler

Splashtop war schon immer dafür bekannt, ein qualitativ hochwertiges Fernzugriffserlebnis für Video- und Spieleanwendungen zu bieten. Zum Beispiel wurde Splashtop auf der CES 2012 als beste mobile App ausgezeichnet, auf der NVIDIA Splashtop auch auf seiner CES-Pressekonferenz vorstellte. Aber Aktivitäten wie das Bearbeiten von Videos, das Entwerfen von Spielen oder das Erstellen komplexer 3D-Visualisierungen sind aufgrund der technischen Einschränkungen beim Streamen von Daten aus der Ferne weitaus schwieriger.

Splashtop erreichte seinen neuen Durchbruch beim 4K-Streaming durch die Optimierung seiner Kodierungs- und Dekodierung-Engine, um die neueste Hardware-Beschleunigung von Intel, NVIDIA und AMD zu nutzen. Auf diese Weise hat Splashtop die Fernzugriffsleistung auf die nächste Stufe gehoben und gleichzeitig die CPU-Auslastung um mehr als 50 Prozent reduziert, wodurch mehr CPU-Headroom für verarbeitungsintensive Anwendungen wie Videobearbeitungssoftware, Spieleentwicklungsmaschinen und CAD/CAM-Anwendungen zur Verfügung steht.

Splashtop bietet sowohl Cloud- als auch Vor-Ort-Bereitstellung und erfüllt unterschiedliche Sicherheits- und Compliance-Anforderungen. Multi-Faktor-Authentifizierung, Geräteauthentifizierung und TLS/SSL-Verschlüsselung sind für den sicheren Fernzugriff integriert. Ebenfalls verfügbar ist die Single-Sign-On (SSO)Funktionalität mit Integration mit ADFS, Azure AD, JumpCloud und Okta, um die Passwortverwaltung sowohl für IT-Teams als auch für Benutzer zu verbessern und zu vereinfachen.

Sowohl Studios als auch viele Spieleentwicklungsunternehmen nutzen Splashtop für die Videobearbeitung und Spieleentwicklung aus der Ferne, während Architektur- und Industrieunternehmen Splashtop verwenden, um Mitarbeitern den Fernzugriff auf die 3D-CAD/CAM-Workstations des Unternehmens von zu Hause aus zu ermöglichen.

Hol dir 4K/5K-Streaming mit mehreren Monitoren mit Splashtop-Geschäftsplänen

Diese neuen Leistungsmerkmale sind mit Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support und Splashtop On-Demand-Support verfügbar. Benutzer können es kostenlos testen oder eine Lizenz erwerben, um von Windows/Mac-Computern und iOS- oder Android-Mobilgeräten aus sicher auf ihren Arbeitscomputer zuzugreifen. Organisationen haben die Möglichkeit, die Bereitstellung entweder in der Cloud oder vor Ort zu nutzen.

