Splashtop Fernzugriff ist jetzt in die Apple Device Management Plattform von Addigy eingebettet

Splashtop, das in der Addigy-Plattform gebündelt ist, ermöglicht sicheren Zugriff und sofortige Apple-Geräteverwaltung, von überall und zu jeder Zeit

SAN JOSE, Kalifornien, 21. Juli 2021 — Splashtop, ein führender Anbieter von Fernzugriffs- und Fernunterstützungssoftware der nächsten Generation, und Addigy, Anbieter der führenden cloudbasierten Apple-Geräteverwaltungsplattform, gaben heute bekannt, dass Splashtop jetzt die exklusive Standard-Remote-Supportlösung ist, die im Rahmen der Addigy-Abonnements enthalten ist. Dadurch erhalten Addigy-Nutzer sofortigen, einfachen und für Apple optimierten Fernzugriff auf die von ihnen verwalteten Apple-Geräte.

Mit dieser Paketvereinbarung können Unternehmen, Managed Service Provider (MSPs) und Bildungseinrichtungen automatisch den Splashtop-Fernzugriff von Addigy aus nutzen, um ihre Apple-Geräte, einschließlich Mac-Computer, iPad-Tablets und iPhone-Smartphones, zu verwalten. Da der Splashtop-Fernzugriff sofort verfügbar ist, können Techniker und Administratoren, die Addigy verwenden, Probleme viel schneller beheben und Benutzern schnelle technische Unterstützung bieten, wann und wo immer dies erforderlich ist.

„Splashtop bietet leistungsstarke Remote-Sitzungen auf allen Plattformen, einschließlich der von Apple“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Die Bündelung von Splashtop mit der Apple-Gerätemanagement-Plattform von Addigy ist eine wertvolle Ergänzung für das Toolkit eines IT-Technikers, zumal die zunehmende Telearbeit die Anzahl der Apple-Computer, Smartphones und Tablets erhöht, die sowohl in kleinen als auch in größeren Unternehmensumgebungen verwaltet werden müssen.

“ Da Splashtop jetzt in ihrem Addigy-Abonnement enthalten ist, können Techniker und Administratoren:

Erhalten Sie einen sicheren, leistungsstarken Fernzugriff auf verwaltete Computer mit nur einem Klick von der Addigy-Konsole aus, auch ohne dass ein Endbenutzer anwesend ist.

Zugriff auf In-Session-Funktionen wie Dateiübertragung, Ferndruck, Chat und mehr.

Protokolliere automatisch Fernzugriffssitzungen in Addigy.

„Addigys Hauptaugenmerk liegt auf der Steigerung der Produktivität und Effizienz für Apple-Nutzer, und diese Partnerschaft mit Splashtop ist ein großer Schritt in diese Richtung“, sagte Jason Dettbarn, CEO und Gründer von Addigy. „Die Techniker von Addigy können ihre Apple-Geräte jetzt genauso einfach aus der Ferne verwalten und steuern wie sie es persönlich tun würden. So können sie schnell die Probleme ihrer Endbenutzer lösen und sicherstellen, dass ihre Computer auf dem neuesten Stand sind und in einem optimalen Zustand laufen.“

„Wir verwenden Addigy, um mehrere hundert Macs in unserer Flotte zu verwalten“, sagte Tim Pearson, Direktor von CreativeTechs. „Wir brauchten schon immer eine Fernsteuerung unserer Geräte. In der Vergangenheit haben wir vier verschiedene Methoden verwendet, die wir gleichzeitig ausführen können. Wenn also etwas nicht funktioniert hat, wie zum Beispiel ein VPN ausgefallen ist, können wir von einem Tool zum anderen wechseln. Aber in den letzten Jahren haben wir es auf Splashtop und Addigy beschränkt. Sie waren extrem hilfreich bei unserer Geräteverwaltung.

Es wird wirklich praktisch sein, eine Splashtop-Integration mit einem Klick zu haben, wenn wir bereits auf der Addigy-Plattform sind. Wenn ich Geräte überprüfe und verwalte und die Kontrolle über den Bildschirm einer Person übernehmen muss oder ich sehen muss, was sie tut, ist es fantastisch, das über die Splashtop-Oberfläche tun zu können. Es ist sehr aufregend!“

Die Integration wurde in den letzten fünf Wochen in der Betaversion ausgiebig getestet und ist jetzt für alle Benutzer verfügbar. Besuche splashtop.com/integrations/addigy, um mehr über die kombinierte Lösung und ihre Funktionsweise zu erfahren.

Über Addigy

Mehr als 4.000 Organisationen auf der ganzen Welt vertrauen Addigy, um ihre IT-Teams bei der Verwaltung der Apple-Gerätesicherheit, des Inventars, der Berichterstattung, der Verwaltung mobiler Geräte, der Richtlinien und der Fehlerbehebung zu unterstützen. Addigy ist die einzige cloudbasierte Apple-Geräteverwaltungssoftware, die es IT-Teams und Administratoren von Managed Service Providern, Unternehmen und Institutionen einfach macht, die Mac-, iPad- und iPhone-Geräte von Mitarbeitern von einem einzigen Ort aus zu überwachen und zu verwalten, überall auf der Welt. Erfahre mehr auf addigy.com.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet Fernzugriffs- und Fernunterstützungssoftware der nächsten Generation für Unternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen, Regierungsbehörden, kleine Unternehmen, MSPs, IT-Abteilungen und Einzelpersonen. Splashtops cloudbasierter, sicherer und einfach zu verwaltender Fernzugriffsansatz ersetzt zunehmend herkömmliche Ansätze wie virtuelle private Netzwerke (VPNs) und erzielt gleichzeitig einen beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 93, einen Standard zur Bewertung der Kundenzufriedenheit. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Weitere Informationen findest du auf splashtop.com.