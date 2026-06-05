Warum benötigst du eine sichere Fernzugriffslösung?

Da flexibles Arbeiten auf dem Vormarsch ist, benötigen Unternehmen, Schulen und Einzelpersonen sicheren Fernzugriff in ihrer technischen Toolbox. Lies weiter, um zu erfahren, warum.
Warum brauchen Sie eine sichere Fernzugriffslösung? Wir freuen uns, dass Sie fragen. Es gibt viele Gründe, warum wir denken, dass es wichtig ist, Software für Unternehmen, Schulen und sogar Privatpersonen in ihrem technischen Werkzeugkasten zu haben. Heute werden wir einige davon vorstellen.
Beginnen wir zunächst mit den Grundlagen. Was ist Fernzugriff? Es ist die Fähigkeit, von einem anderen Gerät aus jederzeit und von überall auf einen Computer oder ein Gerät zuzugreifen. Fernzugriff gibt Mitarbeitern die Möglichkeit, von zu Hause aus auf ihren Arbeitsdesktop zuzugreifen. Er gibt Schülern die Möglichkeit, von ihrem Schlafzimmer aus auf die Computerräume der Schule zuzugreifen. Er gibt Ihnen sogar Zugriff auf den Computer Ihrer Eltern, wenn sie technische Probleme haben, die quer durchs Land auftreten. Während das nur eine kurze Zusammenfassung ist, schauen Sie sich den oben verlinkten Blogbeitrag für eine ausführlichere Erklärung an.
Ok, zurück zu warum Sie Sicherer Fernzugriff benötigen
Es gab einige wichtige Prognosen zum Arbeitstrend darüber, was Arbeitgeber 2022 erwarten könnten. Das eine ist das Durchhaltevermögen von flexiblem Arbeiten. Die Pandemie hat gezeigt, dass Mitarbeiter ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen können, und neue Studien zeigen, dass die Leute ihren Job lieber kündigen, als wieder in ein Büro zu gehen. Flexibles Arbeiten ermöglicht es einem Unternehmen auch, Talente von überall auf der Welt zu gewinnen.
Anstatt Ihre Belegschaft an die Great Resignation zu verlieren, versuchen Sie es mit sicherer Fernzugriffssoftware. Splashtop ermöglicht es Ihnen, Bürocomputer (die möglicherweise über eine robuste Infrastruktur und High-End-Workstations verfügen) in Echtzeit mit hochauflösender Qualität und Fernsound zu steuern. Alles, ohne die Sicherheit von Ihnen oder Ihrer Organisation zu gefährden.
Wenn diese flexiblen Mitarbeiter auf computerbezogene Probleme stoßen, müssen sie sich keine Sorgen machen, dass kein IT-Personal in ihrem Homeoffice ist. Splashtop ermöglicht Ad-hoc beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Fernsupport für IT-Support und Helpdesks. Es ist nicht nötig, mühsam zu beschreiben, was das Problem ist. Die IT kann jedes Gerät von überall aus ansehen und bei der Lösung des Problems helfen.
Eine flexible Belegschaft kann eine sichere Belegschaft sein
Wenn Mitarbeiter es lieben, von zu Hause aus zu arbeiten, lieben es Hacker noch mehr. Flexibles Arbeiten nimmt zu, insbesondere mit neuen COVID-19-Varianten vor unserer Tür. Für IT- und Cybersicherheitsteams bedeutet das noch mehr Bedrohungen, auf die sie achten müssen. Wenn Ihr Unternehmen angegriffen wird, schadet es Ihrer Marke, untergräbt das Vertrauen Ihrer Kunden und Mitarbeiter und kostet Sie Geld.
Splashtop-Produkte wurden speziell entwickelt, um der IT die volle Kontrolle über die Sicherung der Daten zu geben und den Mitarbeitern die Flexibilität zu geben, von überall darauf zuzugreifen. Zu unseren Sicherheitsfunktionen gehören Geräteauthentifizierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Single Sign-On, um nur einige zu nennen.
Computer, die Splashtop verwenden, erhalten auch ein zusätzliches Sicherheitsniveau. Es ist nicht nötig, sie im Internet oder in der DMZ offenzulegen, wo Hacker sie leicht scannen und angreifen können.
Selbst wenn jemand von zu Hause aus arbeitet, außerhalb des Firmennetzwerks, mindert eine Fernzugriffslösung die Risiken – insbesondere die, die bei VPNs auftreten. VPNs haben dazu geführt, dass Cyberkriminelle schwache Passwortsicherheit und VPN-Schwachstellen ausnutzen, um auf das Unternehmensnetzwerk zuzugreifen und Informationen und Daten zu stehlen. Die VPN-Technologie ist Jahrzehnte alt. Man sieht nicht viele Leute, die ein 10 Jahre altes Handy benutzen, also warum sollten wir uns auf über 10 Jahre alte Technik verlassen, um uns vor Hackern zu schützen?
Wie sorgt Splashtop für die Sicherheit?
Es gibt viele Möglichkeiten, wie Splashtop Ihr Unternehmen und Ihre Arbeit schützt, während Sie von überall aus arbeiten. Zu den Sicherheitsfunktionen von Splashtop gehören: Integration des Einmaligen Anmeldens, Eindringungsschutz, Zwei-Faktor-Authentifizierung, mehrstufige Passwortsicherheit, leerer Bildschirm, automatische Bildschirmsperre und Sitzungs-Leerlauf-Timeout, um nur einige zu nennen.
Wer verwendet sicheren Fernzugriff?
Die drei häufigsten Anwendungsbereiche für Fernzugriffslösungen sind heute:
Um Mitarbeitern den Zugriff auf ihre Arbeitscomputer von überall und auf jedem Gerät zu ermöglichen, ohne die Sicherheit zu gefährden
Um Schülern von zu Hause aus Zugang zu Schulressourcen wie Laborcomputern zu gewähren
Um Support-gestützten Zugriff auf verwaltete Computer und BYOD-Geräte für IT-Mitarbeiter, Helpdesk-Teams und Managed Service Provider zu bieten
Harvard hat angekündigt, dass es aufgrund eines Anstiegs der COVID-19-Fälle in den ersten Wochen im Januar auf Fernunterricht umstellt. Anstatt hektisch zu versuchen, Mitarbeiter und Studenten sicher von zu Hause aus arbeiten und lernen zu lassen (wie es Unternehmen und Schulen im März 2020 taten), seien Sie auf alles vorbereitet. Wenn Schulen den Splashtop Remote-Desktop nutzen, können Schüler auf Laborcomputer remote zugreifen, Dozenten können remote arbeiten und die IT kann jedes Gerät remote unterstützen.
Schüler können sich von zu Hause aus in ihre Chromebooks einloggen und Softwareprogramme wie Adobe Creative Suite und Blender verwenden und wie gewohnt weiterarbeiten. Die Schüler können Animations- und Spieledesign-Anwendungen verwenden, wann immer sie wollen, auch wenn sie schlafen sollten.
Außerdem ist der Winter da, und das bedeutet im Allgemeinen mehr Krankheiten und tückisches Fahrwetter. Unternehmen müssen eine Denkweise anpassen, bei der Remote an erster Stelle steht. Eine flexible Belegschaft kann unabhängig von der Jahreszeit eine sichere und produktive Belegschaft sein, wenn sie sicheren Fernzugriff nutzt.
Fazit
Das Hinzufügen von sicherer Fernzugriff-Software zu Ihrem Technik-Werkzeugkasten ist eine einfache Lösung für eine lange Liste von Problemen. Es ist eine Möglichkeit, den Verlust von Mitarbeitern durch die Great Resignation zu verhindern. Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Ransomware und Cyberangriffen und halten Sie Ihr Team produktiv, auch wenn COVID oder ein Schneesturm sie daran hindern, ins Büro zu kommen.