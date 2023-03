Da flexibles Arbeiten auf dem Vormarsch ist, benötigen Unternehmen, Schulen und Einzelpersonen sicheren Fernzugriff in ihrer technischen Toolbox. Lies weiter, um zu erfahren, warum.

Warum benötigst du eine sichere Fernzugriffslösung? Wir freuen uns, dass du gefragt hast. Es gibt viele Gründe, warum wir glauben, dass es wichtig ist, dass Unternehmen, Schulen und sogar Privatpersonen Software in ihrem technischen Werkzeugkasten haben. Heute werden wir ein paar vorstellen.

Lass uns zuerst mit den Grundlagen beginnen. Was ist Fernzugriff? Es ist die Fähigkeit, von einem anderen Gerät aus auf einen Computer oder ein Gerät zuzugreifen, zu jeder Zeit, von überall. Der Fernzugriff gibt Mitarbeitern die Möglichkeit, von zu Hause aus auf ihren Arbeitsdesktop zuzugreifen. Es gibt den Schülern die Möglichkeit, von ihrem Schlafzimmer aus per Fernzugriff in die Computerräume der Schule zu gelangen. Es gibt dir sogar Zugriff auf den Computer deiner Eltern, wenn sie im ganzen Land technische Probleme haben. Das ist zwar nur eine kurze Zusammenfassung, aber sieh dir den oben verlinkten Blogbeitrag für eine eingehendere Erklärung an.

Ok, zurück zu der Frage, warum du sicheren Fernzugriff benötigst.

Es gab einige wichtige Prognosen zum Arbeitstrend darüber, was Arbeitgeber 2022 erwarten könnten. Das eine ist das Durchhaltevermögen von flexiblem Arbeiten. Die Pandemie hat gezeigt, dass Mitarbeiter ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen können, und neue Studien zeigen, dass die Leute ihren Job lieber kündigen, als wieder in ein Büro zu gehen. Flexibles Arbeiten ermöglicht es einem Unternehmen auch, Talente von überall auf der Welt zu gewinnen.

Anstatt deine Belegschaft durch den großen Rücktritt zu verlieren, versuche es mit einer sicheren Fernzugriffssoftware. Mit Splashtop kannst du Bürocomputer (die möglicherweise über eine robuste Infrastruktur und hochwertige Workstations verfügen) in Echtzeit steuern, mit hochauflösender Qualität und Remote-Sound. Alles ohne dich oder die Sicherheit deiner Organisation zu gefährden.

Wenn diese flexiblen Mitarbeiter auf Computerprobleme stoßen, müssen sie sich keine Sorgen machen, dass sie kein IT-Personal in ihrem Heimbüro haben. Splashtop ermöglicht auf Abruf betreuten und unbeaufsichtigten Fernsupport für IT-Support und Helpdesks. Du musst nicht akribisch beschreiben, was das Problem ist. Die IT-Abteilung kann jedes Gerät von überall aus ansehen und bei der Lösung des Problems helfen.

Eine flexible Belegschaft kann eine sichere Belegschaft sein

Wenn Mitarbeiter es lieben, von zu Hause aus zu arbeiten, lieben es Hacker noch mehr. Flexibles Arbeiten nimmt zu, vor allem mit den neuen COVID-19-Varianten vor unserer Haustür. Für IT- und Cybersicherheitsteams bedeutet das, dass es noch mehr Bedrohungen gibt, auf die Sie achten müssen. Wenn dein Unternehmen angegriffen wird, schadet das deiner Marke, untergräbt das Vertrauen deiner Kunden und Mitarbeiter und kostet dich Geld.

Splashtop-Produkte wurden speziell entwickelt, um der IT die volle Kontrolle über die Sicherung der Daten zu geben und den Mitarbeitern die Flexibilität zu geben, von überall darauf zuzugreifen. Zu unseren Sicherheitsfunktionen gehören Geräteauthentifizierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Single Sign-On, um nur einige zu nennen.

Computer, die Splashtop verwenden, erhalten auch ein zusätzliches Sicherheitsniveau. Es ist nicht nötig, sie im Internet oder in der DMZ offenzulegen, wo Hacker sie leicht scannen und angreifen können.

Selbst wenn jemand von zu Hause aus, außerhalb des Unternehmensnetzwerks, arbeitet, mindert eine Fernzugriffslösung die Risiken — insbesondere die mit VPNs verbundenen Risiken. VPNs haben Cyberkriminelle dazu veranlasst, schwache Passwortsicherheit und VPN-Schwachstellen auszunutzen, um auf das Unternehmensnetzwerk zuzugreifen und Informationen und Daten zu stehlen. Die VPN-Technologie ist Jahrzehnte alt. Du siehst nicht viele Leute, die ein 10 Jahre altes Handy benutzen, also warum sollten wir uns auf über 10 Jahre alte Technologien verlassen, um uns vor Hackern zu schützen?

Wie sorgt Splashtop für die Sicherheit?

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Splashtop dein Unternehmen und deine Arbeit schützt, während du von überall aus arbeitest. Zu den Sicherheitsfunktionen von Splashtop gehören: Single-Sign-On-Integration, Intrusion Prevention, Zwei-Faktor-Authentifizierung, mehrstufige Passwortsicherheit, leerer Bildschirm, automatische Bildschirmsperre und Timeout bei Sitzungsinaktivität, um nur einige hervorzuheben.

Wer verwendet sicheren Fernzugriff?

Die drei häufigsten Anwendungsbereiche für Fernzugriffslösungen sind heute:

Um Mitarbeitern den Zugriff auf ihre Arbeitscomputer von überall und auf jedem Gerät zu ermöglichen, ohne die Sicherheit zu gefährden Um Schülern von zu Hause aus Zugang zu Schulressourcen wie Laborcomputern zu gewähren Um Support-gestützten Zugriff auf verwaltete Computer und BYOD-Geräte für IT-Mitarbeiter, Helpdesk-Teams und Managed Service Provider zu bieten

Harvard kündigte an, in den ersten Januarwochen auf Fernunterricht umzustellen, da die Zahl der COVID-19-Fälle stark angestiegen ist. Anstatt dich darum zu bemühen, dass Mitarbeiter und Schüler sicher von zu Hause aus arbeiten und lernen (wie es Unternehmen und Schulen im März 2020 waren), sei auf alles vorbereitet. Wenn Schulen Splashtop Remote Desktop verwenden, können Schüler aus der Ferne auf Laborcomputer zugreifen, die Fakultät kann aus der Ferne arbeiten und die IT kann jedes Gerät aus der Ferne unterstützen.

Schüler können sich von zu Hause aus in ihre Chromebooks einloggen und Softwareprogramme wie Adobe Creative Suite und Blender verwenden und wie gewohnt weiterarbeiten. Die Schüler können Animations- und Spieledesign-Anwendungen verwenden, wann immer sie wollen, auch wenn sie schlafen sollten.

Außerdem ist der Winter da, und das bedeutet im Allgemeinen mehr Krankheiten und tückisches Fahrwetter. Unternehmen müssen eine Denkweise anpassen, bei der Remote an erster Stelle steht. Eine flexible Belegschaft kann unabhängig von der Jahreszeit eine sichere und produktive Belegschaft sein, wenn sie sicheren Fernzugriff nutzt.

Fazit

Das Hinzufügen von Software für sicheren Fernzugriff zu deinem technischen Werkzeugkasten ist eine einfache Lösung für eine lange Liste von Problemen. Das ist ein Weg, um zu verhindern, dass Mitarbeiter durch die große Kündigung verloren gehen. Schütze dein Unternehmen vor Ransomware und Cyberangriffen und sorge dafür, dass dein Team produktiv bleibt, auch wenn COVID oder ein Schneesturm es daran hindern, ins Büro zu kommen.

