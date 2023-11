Datenschutz durch Design : Splashtop verwendet Optionen zur positiven Einwilligung, bei denen Kunden bei der Anmeldung zunächst der Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten an uns zustimmen müssen. Dadurch haben unsere Kunden die Möglichkeit, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Splashtop erhebt und verarbeitet nur personenbezogene Daten, die für die Bereitstellung unserer Dienstleistungen für unsere Kunden erforderlich sind. Alle von uns gespeicherten Kundendaten werden sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand gemäß den Sicherheitsstandards und Best Practices der DSGVO verschlüsselt.

Datenverwaltung : Splashtop identifiziert und ordnet alle von uns erfassten personenbezogenen Daten (PII) zu, was wir damit machen, wer Zugriff darauf hat und wohin sie fließen. Alle unsere Drittanbieter sind verpflichtet, Datenverarbeitungsvereinbarungen (DPA) zu unterzeichnen, um sicherzustellen, dass sie sich auch zur Einhaltung der DSGVO verpflichten.

Schulung und Sensibilisierung: Wir investieren in umfassende Schulungen für unsere Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass sie die Bedeutung der Einhaltung der DSGVO verstehen und in der Lage sind, diese Standards in ihrer täglichen Arbeit einzuhalten. Dieses interne Bewusstsein ist der Schlüssel zur Verhinderung von Datenschutzverletzungen und zur Gewährleistung, dass alle Teammitglieder für die Privatsphäre der Benutzer verantwortlich sind.