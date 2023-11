Warum TrustRadius-Benutzer den Sicherheitsfunktionen von Splashtop vertrauen

Im heutigen digitalen Zeitalter kann die Bedeutung einer robusten Fernzugriffssicherheit nicht unterschätzt werden. Bei Splashtop war es schon immer unser Ziel, eine sichere und nahtlose Plattform anzubieten. Die Bestätigung dieses Engagements wird in den zahlreichen positiven Bewertungen auf TrustRadius deutlich. In diesen Rezensionen werden häufig unsere erweiterten Sicherheitsfunktionen und die damit verbundene Sicherheit hervorgehoben.

Einer der Rezensenten betonte die Glaubwürdigkeit von Splashtop mit der Bemerkung: „Splashtop genießt das Vertrauen großer Akteure im Sicherheitsbereich.“ Dieses Vertrauen wurde nicht über Nacht erworben; Es ist ein Beweis für unsere jahrelangen engagierten Bemühungen, unsere Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Ein anderer Nutzer lobte das umfassende Design der Plattform und meinte: „Ich habe nur Sicherer Fernzugriff erlebt.“ Es war ein Segen für mein Unternehmen.

Dieses Feedback spiegelt nicht nur die Zuverlässigkeit unserer Infrastruktur wider, sondern unterstreicht auch die Leichtigkeit, mit der Unternehmen unsere Lösungen integrieren und von ihnen profitieren können.

In diesem Artikel untersuchen wir diese Auszeichnungen und beleuchten die wichtigsten Sicherheitselemente, die Splashtop in der Branche auszeichnen. Seien Sie dabei, wenn wir entschlüsseln, warum die Sicherheit von Splashtop so vertrauenswürdig ist.

Eine sicherere Alternative zu VPNs

VPNs sind seit langem die Lösung der Wahl für den Fernzugriff. Da jedoch der Bedarf an robusteren und spezialisierteren Sicherheitsfunktionen gestiegen ist, suchen viele Benutzer nach Alternativen. Splashtop hat sich zur bevorzugten Wahl für diejenigen entwickelt, denen Sicherheit Priorität einräumt. Ein Benutzer wies darauf hin: „Es ist sicherer als die Verwendung von VPN und ermöglicht es Mitarbeitern, ihre eigenen Geräte für den Zugriff auf das Netzwerk zu nutzen.“

Ein anderer Rezensent erwähnte: „Ich ersetze VPN durch Fernzugriff von Splashtop. Dadurch können meine Kunden jedes ihrer bevorzugten persönlichen Geräte nutzen und gleichzeitig ihre Sicherheitslage erhöhen.“ Diese Stimmung zeigt einen Übergang von traditionellen VPN-Setups zu moderneren Lösungen wie Splashtop.

In einem dritten Feedback heißt es: „Wir haben eine strikte No-VPN-Richtlinie und haben andere Fernzugriffsprodukte ausprobiert. Splashtop [Enterprise] besteht alle Sicherheitstests und hat immer die richtige Person überprüft. Wir überwachen den Netzwerkverkehr und die Verschlüsselung ist robust.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Splashtop eine überlegene und sichere Alternative zu herkömmlichen VPNs bietet, wie sich in den Erfahrungsberichten der Benutzer widerspiegelt. Seine Infrastruktur erfüllt moderne Sicherheitsanforderungen und macht es zur ersten Wahl für Unternehmen, die Wert auf sicheren Fernzugriff legen.

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, indem sie von Benutzern verlangt, ihre Identität mithilfe zweier verschiedener Verifizierungsformen zu bestätigen. Splashtop ist sich der Bedeutung dieser Funktion bewusst und hat sie sorgfältig in seinen Service integriert und erhält dafür Lob von den Benutzern.

Ein Benutzer betonte ausdrücklich die Bedeutung von 2FA und bemerkte : „Ich habe mir immer Sorgen um die Sicherheit von Fernzugriff-Tools gemacht, aber mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung von Splashtop fühle ich mich viel wohler.“ Ein anderer Benutzer äußerte sich ähnlich und erklärte : „Die Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt mir die Sicherheit, meinem Team den Remote-Zugriff auf unsere Systeme zu ermöglichen, ohne mir ständig Sorgen über mögliche Sicherheitsverletzungen machen zu müssen.“

Ein dritter Rezensent betonte: „Die Hinzufügung der Multi-Faktor-Authentifizierung ist eine nette Funktion. Die Tatsache, dass man zwei Logins hat, um Zugriff auf einen PC zu erhalten, ist großartig. ” Zu guter Letzt ist dieser Benutzer der Meinung, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung von Splashtop der von Microsoft überlegen ist: „Die 2FA ist mindestens so gut wie die von Microsoft, wenn nicht sogar besser.“

Durch die Integration von 2FA legt Splashtop weiterhin Wert auf die Sicherheit seiner Benutzer und stellt sicher, dass auch dann, wenn die primären Anmeldedaten in die falschen Hände geraten, eine sekundäre Verteidigungslinie stabil aufrechterhalten wird.

Benutzerfreundlichkeit ohne Kompromisse bei der Sicherheit

Im heutigen digitalen Zeitalter ist es entscheidend, ein Gleichgewicht zwischen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu finden. Viele Plattformen priorisieren das eine auf Kosten des anderen, was zu umständlichen Schnittstellen oder anfälligen Systemen führt. Splashtop zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass es eine nahtlose Mischung aus beidem bietet.

Benutzer haben das intuitive Design von Splashtop, das keine Abstriche bei der Sicherheit macht, immer wieder gelobt. Ein Benutzer hat dieses Gefühl perfekt auf den Punkt gebracht und gesagt : „Geringe Kosten, einfache Endbenutzerinstallation und eine klare, einfache Benutzeroberfläche sind die Merkmale, die für mich hervorstechen.“

Ein anderer Benutzer betonte: „Wir nutzen Splashtop für den Fernzugriff für Benutzer. Es ist eine einfache, sichere und kostengünstige Möglichkeit, Mitarbeitern Zugriff von außerhalb des Büros zu gewähren.“ Das Das Feedback ist ein Beweis für das Engagement von Splashtop, ein Produkt zu liefern, das für Endbenutzer nicht nur einfach zu navigieren ist, sondern auch mit robusten Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet ist.

Durch das Erreichen dieses Gleichgewichts stellt Splashtop sicher, dass seine Benutzer aus der Ferne sicher auf ihre Systeme zugreifen können, ohne die entmutigende Komplexität, die oft mit sicheren Plattformen verbunden ist.

Splashtop kostenlos ausprobieren

Das Engagement von Splashtop für robuste Sicherheitsfunktionen bleibt nicht unbemerkt. Über ein Spektrum von Benutzern und Branchen hinweg ist der Konsens klar: Splashtop hält sein Versprechen, eine Lösung für sicheren Fernzugriff bereitzustellen. „Hohe Sicherheit, insbesondere mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Benutzer. Keine Probleme mit Hacks und einfach zu verwaltende Benutzer.“ Ein Benutzerkommentar hebt die nahtlose Integration robuster Sicherheitsmaßnahmen ohne Beeinträchtigung der Benutzererfahrung hervor.

Ein anderer Benutzer betont sein uneingeschränktes Vertrauen in die Software und erklärt: „Ich habe volles Vertrauen in Splashtop. Ich habe das Gefühl, dass Sie sehr stolz darauf sind, Ihren Kunden den Support, die Sicherheit und die Dienste zu bieten, die wir brauchen.“ Diese und unzählige andere Zeugnisse sind ein Beweis für den unerschütterlichen Fokus der Software darauf, sicherzustellen, dass Benutzerdaten geschützt und Verbindungen sicher bleiben.

In der heutigen digitalen Landschaft, in der Sicherheitsbedrohungen allgegenwärtig sind, ist es für viele beruhigend, dass Splashtop weiterhin erstklassige Sicherheitsmaßnahmen priorisiert und liefert. Die Bewertungen auf TrustRadius sprechen für sich: Benutzer vertrauen Splashtop nicht nur wegen seiner Funktionalität, sondern auch wegen der Sicherheit, die es bietet.

Für diejenigen, die tiefer eintauchen möchten, stehen auf TrustRadius Tausende außergewöhnlicher Bewertungen zu Splashtop zur Einsichtnahme zur Verfügung. Erleben Sie aus erster Hand, was viele loben. Erfahren Sie mehr über die Sicherheitsfunktionen von Splashtop und starten Sie noch heute Ihren kostenlosen Test !