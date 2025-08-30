Wie Schulen Chromebooks für den Fernunterricht nutzen können

Schulen und Universitäten können die Fernzugriffssoftware von Splashtop verwenden, um es Schülern zu ermöglichen, Laborcomputer von ihren Chromebooks aus fernzusteuern.
Nach ihrem Debüt im Jahr 2011 sind Chromebooks zu einem alltäglichen Bestandteil in Schulen und Klassenzimmern geworden. Viele günstige, langlebige Modelle wurden speziell für das Klassenzimmer gebaut.
Ihr vereinfachtes Betriebssystem schützt sie vor Viren und spart Zeit für bereits überlastete IT-Abteilungen. Sie sind ein hervorragendes und kostengünstiges Tool für Studenten.
Aber wie können Schulen und Hochschulen Chromebooks am besten für Fernunterricht und hybride Lernumgebungen nutzen?
Chromebooks eignen sich zwar hervorragend für einfache Aufgaben, aber sie können die Computerräume der Schulen nicht ersetzen, in denen Schüler auf Grafikdesign, Videobearbeitung, Audioproduktion, 3D-Modellierung und andere ressourcenintensive Anwendungen zugreifen, die in CTE-Programmen verwendet werden.
Gib Schülern von ihren Chromebooks aus Fernzugriff auf die Computer des Schullabors
Mit Splashtop für abgelegene Labore können Schulen und Hochschulen Schülern den Fernzugriff auf die leistungsfähigeren Laborcomputer direkt von ihren Chromebooks aus ermöglichen. Bei Remote-Desktop-Verbindungen können die Schüler den Bildschirm des Remote-Computers in Echtzeit sehen und ihn fernsteuern, als ob sie davor sitzen würden.
Dies gibt den Schülern Zugang zu den benötigten Computerressourcen von ihren Chromebook-Geräten aus, während sie im Fernunterricht sind. Studenten können von zu Hause oder von überall auf der Welt aus auf Windows- und Mac-Labore zugreifen! Alles, was sie brauchen, ist eine Internetverbindung und ihr Chromebook.
„Wir wollten unsere bestehende Infrastruktur nutzen. Wenn sie ein Chromebook hätten, wollten wir sicherstellen, dass die Anwendungen funktionieren, wenn sie von einem Chromebook aus darauf zugreifen.“ — Nicholas Adams, Lenawee Intermediate School District. Lesen Sie die Fallstudie
Splashtop ist für Studenten einfach zu benutzen. Mit nur einem Klick können sie die Remote-Desktop-Sitzung auf einem Laborcomputer starten und mit der Fernsteuerung beginnen. Splashtop bietet blitzschnelle HD-Verbindungen und höchste Sicherheitsstandards.
„Es gibt ein staatliches Programm, das Schülern Computer zur Verfügung stellt, also haben wir ihnen Chromebooks zur Verfügung gestellt. Sie können SolidWorks nicht mit den Chromebooks ausführen. Aber die Chromebooks bieten Zugang zu unseren Computerräumen, wo sie es ausführen können. Die Instruktoren lieben es. Sie können nicht glauben, dass es so gut funktioniert, sie sind schockiert und ich glaube nicht, dass ich das übertreibe.“ — Gerald Casey, Laney College. Lesen Sie die Fallstudie
Erfahren Sie mehr über Splashtop für den Fernzugang zu Laboren
Splashtop for remote labs ermöglicht Schülern den Fernzugriff auf Schulcomputer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chrome OS-Gerät aus. Die IT kann den Zugriff ganz einfach von einer zentralen Konsole aus bereitstellen, verwalten und planen.
Kontaktiere uns, um eine kostenlose Demo zu vereinbaren und sie kostenlos auszuprobieren!