Genau wie Studenten muss auch deine Fakultät von zu Hause aus arbeiten. Sie müssen daher in der Lage sein, sich aus der Ferne in die Computer auf dem Campus einzuloggen, Laborcomputer einzurichten, Unterrichtsdateien zu teilen, die Beiträge der Schüler zu überprüfen und mit ihnen zu interagieren.

Die Schülerinnen und Schüler engagiert und aufmerksam zu halten, ist selbst beim Präsenzunterricht eine Herausforderung. In einem abgelegenen Umfeld kann sich diese Herausforderung noch verschärfen, wenn es um technische Probleme geht. Probleme mit Video-Streaming, Software-Abstürze auf Laborcomputern, Probleme bei der Dateiübertragung, Schulungen und andere können den reibungslosen Ablauf eines Kurses stören. Zur Behebung dieser Probleme müssen Ihre IT-Teams per Fernzugriff auf eine Vielzahl von Geräten von Studenten und Lehrkräften sowie auf die Computer der Schule zugreifen.

Schutz von urheberrechtlich geschütztem Lernmaterial

Wenn du deine Kurse online verteilst, besteht auch die Gefahr, dass diese Materialien an autorisierte Benutzer weitergegeben werden. Zum Beispiel können Vorlesungsunterlagen, Übungen und Antworten auf Tutorialfragen, die mit den Studierenden geteilt werden, heruntergeladen oder an unbezahlte Nutzer weitergeleitet werden. Schlimmer noch, sie könnten an Konkurrenten weitergegeben werden, die damit ihre eigenen Kurse durchführen könnten. Wenn du Tausende von Stunden damit verbringst, diese Materialien zu entwickeln, können solche Leckagen deinen Umsatz schmälern, deinem Ruf und deiner Wettbewerbsposition schaden.