Bildungseinrichtungen stehen aufgrund der COVID-19-Pandemie vor einem ernsten Dilemma. Ende April 2020 gab es laut Angaben des Weltwirtschaftsforums und der UNESCO mehr als 1,2 Milliarden Kinder in 186 Ländern, die von Schulschließungen betroffen waren.
Unter Berücksichtigung der Sicherheit von Schülern und Mitarbeitern haben viele Institutionen bereits Online-Kurse über E-Learning und Fernunterricht in Betracht gezogen oder umgesetzt. Während dies sowohl für ihr Geschäft als auch für die Bildung der Schüler Kontinuität gewährleistet, gibt es immer noch einige Unsicherheiten über die Auswirkungen des Fernlernens. Eltern von Schülern möchten sicher sein, dass die Qualität der Bildung nicht negativ beeinflusst wird und dass sie weiterhin die Studiengebühren rechtfertigt. Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen stehen daher unter Druck, sicherzustellen, dass der Übergang zum Fernlernen nahtlos verläuft.
4 Herausforderungen des Online-Unterrichts
Als Bildungsanbieter müssen Sie sicherstellen, dass das Fernlernen effizient das Präsenzlernen nachbilden kann. Um dies zu erreichen, müssen Sie einige wichtige Herausforderungen überwinden.
Bereitstellung von Computerressourcen auf dem Campus für Schüler und Lehrer zu Hause
Eine wichtige Komponente bei der Bereitstellung eines effektiven Fernlernprogramms und der Rechtfertigung der Schulgebühren besteht darin, den Schülern den Zugang zu Computerressourcen vor Ort zu ermöglichen, wie sie es auch beim Lernen im Klassenzimmer tun würden.
Die Schüler benötigen für ihre Kursarbeit Zugang zu Softwareanwendungen wie z.B. für Programmierung, 3D-Design, Videobearbeitung und vieles mehr. Es ist für Institutionen nicht machbar, individuelle Software-Lizenzen für Schüler bereitzustellen, und nicht alle Schüler verfügen zu Hause über leistungsfähige Computer, um die Desktop-Anwendungen wie Adobe und Autodesk auszuführen.
Genau wie die Studenten muss auch Ihre Fakultät Telearbeit leisten, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten. Sie müssen daher in der Lage sein, sich remote in die Computer auf dem Campus einzuloggen, Laboreinrichtungen einzurichten, Unterrichtsdateien zu teilen, die Einreichungen der Studenten zu überprüfen und mit ihnen zu interagieren.
Während VPNs auf den ersten Blick als einfache und sichere Option erscheinen, können sie teuer einzurichten, zu warten und zu skalieren sein und auch Verzögerungen verursachen.
IT-Teams in die Lage zu versetzen, angesichts der zunehmenden Komplexität Unterstützung und Fehlerbehebung zu leisten.
Schüler und Studierende engagiert und aufmerksam zu halten, ist selbst beim Präsenzunterricht eine Herausforderung. In einer Remote-Umgebung kann sich diese noch verschärfen, wenn technische Probleme auftreten. Probleme beim Videostreaming, Softwareabstürze auf Campus-Computern, Dateiübertragungsprobleme, Schulungen und viele weitere Faktoren können den reibungslosen Ablauf einer Klasse beeinträchtigen. Um diese Probleme zu beheben, müssen Ihre IT-Teams aus der Ferne auf die zahlreichen Geräte von Schülern und Lehrkräften sowie auf Schulcomputer zugreifen.
Schutz von urheberrechtlich geschütztem Lernmaterial
Wenn Sie Ihre Kurse online verteilen, besteht auch die Gefahr, dass diese Materialien außerhalb der autorisierten Benutzer durchsickern. Zum Beispiel können Vorlesungsnotizen, Übungen und Antworten auf Tutoriumsfragen, die mit Studenten geteilt werden, heruntergeladen oder an nicht zahlende Benutzer weitergeleitet werden. Noch schlimmer, sie könnten an Wettbewerber weitergegeben werden, die sie nutzen könnten, um eigene Kurse durchzuführen. Wenn Sie Tausende von Stunden in die Entwicklung dieser Materialien investieren, kann ein solches Leck Ihre Einnahmen schmälern, Ihren Ruf schädigen und Ihre Wettbewerbsposition beeinträchtigen.
Verfolgung des Engagements der Schüler und Überwachung von Online-Prüfungen
Beim Präsenzlernen ist es einfacher zu erkennen, welche Schüler sich mit dem Lernmaterial beschäftigen und interagieren. Aber wenn alle sich remote in den Unterricht einloggen, kann es für Ihre Lehrer schwierig sein, die Schüler interessiert zu halten und zu überprüfen, ob sie dem Kursinhalt folgen. Sie werden keine Möglichkeit haben zu wissen, ob die Schüler Ihre Vorlesungsnotizen wirklich gelesen oder Ihre Videos angesehen haben. Und bis Sie ihre Tutorials oder Prüfungen bewerten, haben Sie wertvolle Zeit verloren, um sie zu motivieren, und ihr Selbstvertrauen könnte ebenfalls gelitten haben.
Selbst die Überwachung der Prüfungen kann eine Herausforderung sein, da Studenten heutzutage immer einfallsreichere Wege finden, um in Online-Prüfungen zu schummeln. Es liegt an Ihnen, ihre Identität zu überprüfen, sicherzustellen, dass jeder die gleiche Zeit hat, um die Prüfung abzuschließen, und das Durchsickern vertraulicher Prüfungsfragen zu verhindern. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies die Qualität Ihrer Kurse und den Ruf Ihrer Institution mindern.
Ressourcen für Fernunterricht zur Lösung von Herausforderungen im Bereich Online-Bildung
Während es eine Reihe von kostenlosen Fernlernressourcen für die Verteilung von Vorlesungen gibt, wie z.B. Videokonferenz- und Hosting-Tools, sind diese allein nicht ausreichend. Sie benötigen auch eine Möglichkeit, Dozenten zu ermöglichen, andere Lernmodi aus der Ferne zu liefern, einschließlich Labore und praktischer Nutzung relevanter lizenzierter Software.
Splashtop-Fernzugriff für Bildungseinrichtungen
Splashtop bietet Bildungseinrichtungen sichere Fernzugriff- und Fernsupport-Lösungen, um sich diesen Herausforderungen zu stellen. Die Schüler können von jedem Gerät und von jedem Ort aus auf Windows- und Mac-Laborcomputer zugreifen. Sie können Laptops, Chromebooks und jedes Gerät zu Hause verwenden und Laborcomputer fernsteuern, um auf ressourcenintensive Softwareanwendungen mit Hochleistungsfunktionen zuzugreifen, als würden sie vor den Laborcomputern sitzen. Die Fakultät kann auch von zu Hause aus auf Schulcomputer zugreifen, Dateien übertragen, mehrere Monitore anzeigen und Chats mit Schülern beginnen.
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Splashtop löst mit seinen sicheren Fernsupport-Lösungen auch die Herausforderungen beim Fernzugriff für Ihre IT-Teams, wenn sie Support leisten und Probleme beheben. Damit können IT-Administratoren technische Probleme auf den Computern und Mobilgeräten von Schülern und Lehrkräften sofort beheben, sodass sie ihren Unterricht umgehend fortsetzen können.
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Digify Document Security zum Schutz von firmeneigenem Lernmaterial
In der Zwischenzeit können Bildungseinrichtungen Digify nutzen, um ihre Kursinhalte und vertraulichen Prüfungsfragen vor dem Auslaufen zu schützen. Digify bietet Dokumentensicherheit und Schutz für Ihre Kursmaterialien, indem der Zugriff nur auf zahlende Studenten beschränkt wird. Sie können den Zugriff auf diese Materialien auch so einstellen, dass er abläuft, sobald der Kurs und seine Prüfungen abgeschlossen sind. Dies verhindert, dass nicht zahlende Studenten auf die Inhalte zugreifen und dass Konkurrenten Ihr geistiges Eigentum nutzen, um es für ihre eigenen Zwecke zu verwenden. Dies hilft Ihnen, Ihre Inhalte effektiver zu monetarisieren, wie RTD Learning herausfand, als sie Digify nutzten, um ihre Kursmaterialien vor unbefugtem Teilen zu schützen.
Digify bietet Ihnen eine effektive Möglichkeit, das Engagement der Studenten mit Ihren Kursinhalten zu verfolgen. Durch Lösungen für Dokumentensicherheit und Datenräume ermöglicht Digify Ihrer Fakultät und Ihren Dozenten zu verfolgen, welche Studenten wann und wie lange auf das Material zugreifen, sodass Sie Unterrichtsressourcen entsprechend umleiten können, um persönliche Unterstützung zu erhalten. Es kann auch eine preiswerte und einfache Alternative zu Online-Prüfungen unter Aufsicht sein, insbesondere wenn es in Kombination mit E-Mail- und Webcam-basierter Überwachung eingesetzt wird.
Bildungseinrichtungen, die sich der Herausforderung des Fernlernens stellen, werden sicherlich mit finanziellen und technologischen Herausforderungen konfrontiert sein. Aber mit der Hilfe von Fernzugriffslösungen wie Splashtop und Dokumentensicherheitslösungen wie Digify können Sie nicht nur überleben, sondern Ihr Geschäft anpassen und wachsen lassen.
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