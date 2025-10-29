Wie die IT in einer BYOD-Welt effektiven Support bieten kann

Es besteht kaum ein Zweifel, dass hybrides Arbeiten auch in Zukunft Bestand haben wird, da Unternehmen aller Größen ihren Mitarbeitern weiterhin die Möglichkeit geben, im Büro, zu Hause und an jedem anderen Ort ihrer Wahl zu arbeiten.
Ein Kernelement von hybridem Arbeiten ist BYOD (Bring Your Own Device). Die Mitarbeiter sehen dies als entscheidend für die Produktivität und Arbeitszufriedenheit an, da die Verwendung eines beliebigen Geräts ihnen Flexibilität und Autonomie verleiht. Wie wir in diesem Blogbeitrag herausgestellt haben, würden 66 % der Arbeitnehmer ein Unternehmen, das seinen Beschäftigten die Wahl des Computergeräts überlässt, einem Unternehmen vorziehen, das dies nicht tut.
Aber wenn ein Mitarbeiter ein Problem mit seinem persönlichen Gerät oder einer darauf laufenden Anwendung hat, benötigt er denselben Support, den Ihr IT-/Helpdesk für firmenverwaltete Geräte bietet. Dies stellt eine neue Unterstützungsbelastung für die IT dar. Die meisten IT-Teams verfügen über ein Fernwartung Tool, das den Zugriff auf verwaltete Computer ermöglicht, aber nicht alle Remote-BYOD-Instanzen abdeckt, die heute verwendet werden.
Um die BYOD-Anforderungen von Remote-Mitarbeitern erfolgreich zu unterstützen, müssen Sie in der Lage sein, jedes Gerät im Falle technischer Schwierigkeiten in Echtzeit zu unterstützen.
Unbegrenzter On-Demand-Support macht BYOD zu einem überzeugenden Angebot
Die beaufsichtigt support Funktion in Splashtops Fernsupport-Lösungen ist eine erweiterte Form des On-Demand-Supports, die es Ihnen ermöglicht, jeden Computer, jedes Tablet oder Mobilgerät zu unterstützen. beaufsichtigt support ermöglicht IT-Technikern, sofort auf einen Remote-Computer oder ein Mobilgerät zuzugreifen, während der Benutzer anwesend ist.
Das bedeutet, dass Sie jeden Endbenutzer auf seinem Arbeits- oder Privatgerät, einschließlich Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten, in dem Moment unterstützen können, in dem er Hilfe benötigt. Mit dem beaufsichtigten Support übernehmen die Hilfeteams einfach die Kontrolle über das Gerät des Endbenutzers, um die Fehler zu beheben - genau wie sie es persönlich tun würden (Fernsteuerung von Windows-, Mac- und Android-Geräten, Fernanzeige von iOS).
Organisationen, die die betreute Support-Funktion von Splashtop nutzen, haben mehrere Vorteile der Nutzung von Splashtop genannt, darunter:
Umfassende Unterstützung für alle Gerätetypen, einschließlich mobiler Geräte
Verbesserte Unterstützung von Fern-/Hybridarbeit durch die IT
Höhere Mitarbeiterproduktivität und schnellerer Hilfeservice, auch für persönliche Geräte
Die Benutzung von Beaufsichtigtem Support mit Splashtop ist einfach
Sowohl die IT-Abteilung als auch die Mitarbeiter haben Splashtop aufgrund seiner Einfachheit sehr gut angenommen. Ein Mitarbeiter generiert einfach einen eindeutigen 9-stelligen Sitzungscode und gibt Ihrem Helpdesk-Mitarbeiter den Zugangscode. Der Techniker kann den Code verwenden, um sich mit dem Gerät des Mitarbeiters zu verbinden und sofort die Kontrolle darüber zu übernehmen, um z. B. Dateien zu übertragen, aus der Ferne zu drucken, zu chatten, Bildschirme zu teilen und vieles mehr. Und das alles geschieht über die hochentwickelte Sicherheitsinfrastruktur .
Für Organisationen jeder Größe ist unbegrenzte und On-Demand-BYOD-Unterstützung ein bahnbrechender Ansatz, um sicherzustellen, dass alle Ihre Mitarbeiter produktiv bleiben können – überall, jederzeit – mit den Geräten, mit denen sie am besten arbeiten.
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Wenn Sie in der Lage sein möchten, jedes Gerät bei Bedarf fernzuwarten, dann ist Splashtop Remote Support die ideale Lösung für Sie.