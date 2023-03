Wie die IT in einer BYOD-Welt effektiven Support bieten kann

Es besteht kaum ein Zweifel, dass hybrides Arbeiten auch in Zukunft Bestand haben wird, da Unternehmen aller Größen ihren Mitarbeitern weiterhin die Möglichkeit geben, im Büro, zu Hause und an jedem anderen Ort ihrer Wahl zu arbeiten.

Ein Kernelement hybrider Arbeit ist BYOD (Bring Your Own Device). Die Mitarbeiter halten es für entscheidend für Produktivität und Arbeitszufriedenheit, da die Verwendung eines beliebigen Geräts ihnen Flexibilität und Autonomie bietet. Tatsächlich würden, wie wir in diesem aktuellen Blogbeitrag betont haben, 66% der Arbeitnehmer ein Unternehmen wählen, das den Mitarbeitern die Wahl eines Computergeräts bietet, einem, das dies nicht tut.

Wenn jedoch ein Mitarbeiter ein Problem mit seinem persönlichen Gerät oder einer darauf laufenden Anwendung hat, benötigt er denselben Support, den Ihre IT-Abteilung / Ihr Helpdesk für die vom Unternehmen verwalteten Geräte bietet. Dies bedeutet eine neue Belastung für die IT-Abteilung. Die meisten IT-Teams verfügen über ein Fernsupporttool, das den Zugriff auf verwaltete Computer ermöglicht, aber das reicht nicht aus, um alle BYOD-Instanzen, die heute verwendet werden, zu unterstützen.

Um die BYOD-Anforderungen von Telearbeitern erfolgreich zu erfüllen, musst du über die Fähigkeit verfügen, jedes Gerät in Echtzeit zu unterstützen, falls technische Schwierigkeiten auftreten.

Unbegrenzter On-Demand-Support macht BYOD zu einem überzeugenden Angebot

Die betreute Support-Funktion, die in den Remote-Support-Lösungen von Splashtop zu finden ist, ist eine fortschrittliche Form des On-Demand-Supports, die es dir ermöglicht, jeden Computer, jedes Tablet oder jedes Mobilgerät zu unterstützen. Der betreute Support ermöglicht es IT-Technikern, sofort auf einen Remote-Computer oder ein Mobilgerät zuzugreifen, während der Benutzer anwesend ist.

Das bedeutet, dass Sie jeden Endbenutzer auf seinem Arbeits- oder Privatgerät, einschließlich Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten, in dem Moment unterstützen können, in dem er Hilfe benötigt. Mit dem beaufsichtigten Support übernehmen die Hilfeteams einfach die Kontrolle über das Gerät des Endbenutzers, um die Fehler zu beheben - genau wie sie es persönlich tun würden ( Fernsteuerung von Windows-, Mac- und Android-Geräten, Fernanzeige von iOS ).

Organisationen, die die betreute Support-Funktion von Splashtop nutzen, haben mehrere Vorteile der Nutzung von Splashtop genannt, darunter:

Umfassende Unterstützung für alle Gerätetypen, einschließlich mobiler Geräte

Verbesserte Unterstützung von Fern-/Hybridarbeit durch die IT

Höhere Mitarbeiterproduktivität und schnellerer Hilfeservice, auch für persönliche Geräte

Die Benutzung von Beaufsichtigtem Support mit Splashtop ist einfach

Sowohl die IT-Abteilung als auch die Mitarbeiter haben Splashtop aufgrund seiner Einfachheit sehr gut angenommen. Ein Mitarbeiter generiert einfach einen eindeutigen 9-stelligen Sitzungscode und gibt Ihrem Helpdesk-Mitarbeiter den Zugangscode. Der Techniker kann den Code verwenden, um sich mit dem Gerät des Mitarbeiters zu verbinden und sofort die Kontrolle darüber zu übernehmen, um z. B. Dateien zu übertragen, aus der Ferne zu drucken, zu chatten, Bildschirme zu teilen und vieles mehr. Und das alles geschieht über die hochentwickelte Sicherheitsinfrastruktur .

Für Unternehmen jeder Größe ist unbegrenzter BYOD-Support auf Abruf ein wegweisender Ansatz, um sicherzustellen, dass all deine Mitarbeiter produktiv bleiben können — überall und zu jeder Zeit — mit den Geräten, mit denen sie am besten arbeiten.

