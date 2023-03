Fernlernen und Ferncomputer-Labors sind die Zukunft

In einem kürzlich erschienenen Forbes-Artikel hieß es: „COVID-19 hat die Tatsache deutlich gemacht, dass Bildungstechnologie, die großartige Inhalte liefert und Schüler und Lehrer einbezieht, noch nie so wichtig war wie heute.“ Dies gilt insbesondere für akademische Institutionen, die sich während der Pandemie in kurzer Zeit in Online-Institutionen verwandelt haben. Infolgedessen haben sich immer mehr Schulen der Splashtop-Fernzugriffssoftware zugewandt, um verbessertes Fernlernen zu ermöglichen.

Der Fernzugriff auf Computerlabore kann das Fernlernen verbessern ⬇

Fernzugriffssoftware, auch bekannt als Fernsteuerungssoftware oder Remote-Desktop, ermöglicht es Dozenten und Studenten, sich aus der Ferne in Computerlabors einzuloggen und sie zu benutzen, als würden sie am Computer sitzen. Wenn Schüler an entfernten Standorten auf Software zugreifen müssen, die nur auf den Laborcomputern verfügbar ist, oder wenn nur die Laborcomputer an ein Gerät wie ein computergesteuertes Teleskop für einen Astronomieunterricht angeschlossen sind, ist Splashtop eine großartige Lösung für den Fernzugriff auf diese Computer.

Für die Verwaltung der Laborcomputer ermöglicht Splashtop Remote Access den IT-Teams der Fakultäten und Schulen, alle Computer des Computerlabors aus der Ferne zu verwalten, Schüler und Lehrer, die Zugang zum Computerraum benötigen, zu überwachen und aus der Ferne zu unterstützen.

Darüber hinaus werden der IT-Aufwand und die Verwaltungskosten reduziert, die mit der Installation zusätzlicher Softwarelizenzen auf den Computern der einzelnen Studenten verbunden sind. Stellen Sie sich vor, Sie müssten Lizenzen für AutoCAD oder Adobe Creative Software auf alle Studenten auf einem Campus erweitern! Mit Splashtop Remote Access ist dies nicht notwendig und die Einrichtung des Fernzugriffs mit Splashtop ist sehr einfach.

Die Splashtop-Fernzugriffssoftware besteht aus zwei Komponenten: einer Streamer-App und einer Client-App. Die Streamer-App ist auf den Computern im Computerlabor und die Client-App auf den Geräten der Schüler oder Fakultät (persönliche Laptops, Tablets und Smartphones) installiert. Sobald alles eingerichtet ist, können Studenten und Dozenten akademische Programme auf ihren Geräten ausführen, genauso wie sie es auf herkömmlichen Universitätsarbeitsplänen tun würden!

Es gibt zwar viele Softwarelösungen für den Fernzugriff, aber viele Hochschuleinrichtungen haben Splashtop gewählt, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, da Splashtop sehr einfach zu bedienen, sicher und erschwinglich ist.

Darüber hinaus unterstützt Splashtop Remote-Sitzungen mit Multi-Monitor 4k-Streaming mit 40 Bildern pro Sekunde (fps) und iMac Pro 27"-Retina-5k-Workstations mit geringer Latenz. Dies ermöglicht es Studenten der Medien- und Unterhaltungsindustrie, 4k/5k-Streams mit 40 Bildern pro Sekunde (fps) aus der Ferne zu übertragen und auf Videos, Modelle und andere Dateien mit ultrahoher Auflösung von ihren Campus-Arbeitsplätzen aus zuzugreifen, als säßen sie direkt davor! Zu den Bildungseinrichtungen, die Splashtop verwenden, gehören Stanford, Berkeley Penn State, Cornell und viele andere.

Sollten die Bildungseinrichtungen nach COVID-19 zur Normalität zurückkehren?

Das College of Fine, Performing, and Communicate Arts an der Wayne State University ist ein Beispiel für eine Hochschule, die sich an Splashtop wandte, um Studenten den Fernzugriff auf Laborcomputer zu ermöglichen. Ein langfristiger Vorteil, den sie bei Splashtop sehen, ist, dass sie alle ihre "pensionierten" Laborcomputer für virtuelle Zwecke nutzen können. Anstatt die Laborcomputer wegzuwerfen, sammeln sie sie, verbinden sie mit dem Internet und ermöglichen den Studenten den Fernzugriff auf die Laborcomputer. Die CTE-Abteilung am Laney College ist ein weitere Hochschule, das Splashtop für den Fernzugriff auf Laborcomputer verwendet und langfristige Vorteile daraus zieht.

Wenn uns der Darwinismus eines gelehrt hat, dann, dass diejenigen, die überleben, diejenigen sind, die sich am besten an Veränderungen anpassen. Und die Realität ist, dass dies auch für Organisationen gilt, wenn Krisen uns zur Anpassung zwingen.

In einer Welt nach COVID ist es also wahrscheinlich, dass die akademischen Institutionen, die überleben, diejenigen sein werden, die sich nicht nur an den Wandel angepasst, sondern ihn angenommen und mit ihm weitergemacht haben.

Das bedeutet, dass akademische Einrichtungen ihr Angebot aufgrund der Verschiebung hin zu einer distanzierten Denkweise flüssiger und flexibler gestalten müssen.

Ferncomputerlabors werden bleiben.

Wohin uns diese Post-COVID-Welt auch führt,Splashtop wird hier sein, um Bildung zu unterstützen:

"Das COVID-19-Coronavirus ist eine anschauliche Erinnerung daran, warum wir Splashtop überhaupt gegründet haben: um traditionellen Organisationen wie Schulen zu helfen, flexibler zu werden, indem sie effektive Fernzugriffslösungen in ihren Betrieb integrieren. "- Mark Lee, CEO von Splashtop