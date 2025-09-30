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Sitting at a desk and reading a blog post about remote support solution

Fernhilfe – Unterstützen Sie jedes Gerät von jedem Ort aus

Trevor Jackins
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Computerprobleme werden immer komplizierter und kostspieliger.

Die Zeit bis zur Problemlösung war für IT-Teams noch nie so wichtig wie heute. Aus diesem Grund ist die Auswahl der richtigen Software für Remote IT-Unterstützung so wichtig. In diesem Blogeintrag erläutern wir, was Fernunterstützung ist und wie Sie Ihre IT-Organisation so einrichten können, dass sie jedes Gerät an jedem Ort unterstützen kann.

Fernunterstützung ist der Prozess, bei dem IT-Teams von einem anderen Standort aus auf ein Gerät zugreifen können, um potenzielle Probleme zu lösen, z. B. wenn das Gerät ausgesperrt ist, Malware oder Ransomware beseitigt und Anwendungen installiert werden müssen.Fernunterstützung kann auch als Tele-Assistenz bezeichnet werden und wird oft mit Help Desks oder Service Desks in Verbindung gebracht.

Arten von Geräten, die Fernhilfe benötigen

Bis zur Jahrhundertwende waren die meisten Geräte, die IT-Unterstützung benötigten, Computer. Tablets und Smartphones sind heute jedoch wichtige Werkzeuge für Mitarbeiter, um von jedem Ort aus zu kommunizieren, Dateien zu verwalten und auf vertrauliche Geschäftsinformationen zuzugreifen.

Die Remote-Unterstützungstechnologie muss Mobilgeräte, Tablets und andere branchenspezifische Geräte auf allen Betriebssystemen (einschließlich Windows, iOS, MacOS, Android oder Chrome OS) umfassen.

BYOD erhöht die Nachfrage nach Fernhilfe

Viele Unternehmen haben in den letzten zehn Jahren BYOD-Strategien („Bring your Own Device“) eingeführt, um ihren Mitarbeitern mehr Flexibilität zu bieten. Dies hat jedoch zu einer Herausforderung für IT-Teams bei der Unterstützung von Mitarbeitergeräten geführt. Mitarbeiter benötigen ihre Geräte, um arbeiten zu können, und die IT muss in der Lage sein, schnell auf Supportanfragen zu reagieren, unabhängig vom Gerätetyp.

Vorteile von Fernhilfe-Software

Fernhilfe-Software ermöglicht IT-Teams:

  • Schnellen Zugriff und Fehlerbehebung auf jedem Remote-Gerät

  • Erstellen rollenbasierter Zugriffskontrollen und Berechtigungen, um Autorisierungsregeln auf der Grundlage von Benutzern oder Verwaltungsebenen zu erstellen.

  • Konsolidieren der Berichterstellung, um allgemeine Probleme zu identifizieren

  • Überwachen einer große Anzahl von Remote-Geräten auf verdächtige Aktivitäten

  • Sicherstellung der Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften

  • Integration mit SSO-Anbietern (Single Sign-On) zur Vereinfachung der Anmeldung und Passwortverwaltung

Überprüfen Sie Ihre Bereitschaft zur Fernhilfe

Wenn Ihr Unternehmen plant, langfristig Remote- oder flexible Arbeitskräfte zu beschäftigen, ist es an der Zeit, Ihre Support-Strategie zu überprüfen. Hier sind einige Fragen, die Sie sich stellen sollten:

  • Sind wir bereit, jedes Gerät unabhängig vom Betriebssystem zu warten?

  • Wie schnell können wir Probleme auf Maschinen basierend auf deren Standort/Zeitzone lösen?

  • Können wir rollenbasierte Berechtigungen für den Zugriff auf vertrauliche Informationen auf Geräten erstellen, die nicht dem Unternehmen gehören?

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