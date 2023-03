Computerprobleme werden immer komplizierter und kostspieliger.

Die Zeit bis zur Problemlösung war für IT-Teams noch nie so wichtig wie heute. Aus diesem Grund ist die Auswahl der richtigen Fernunterstützungssoftware so wichtig.In diesem Blogeintrag erläutern wir, was Fernunterstützung ist und wie Sie Ihre IT-Organisation so einrichten können, dass sie jedes Gerät an jedem Ort unterstützen kann.

Fernunterstützung ist der Prozess, bei dem IT-Teams von einem anderen Standort aus auf ein Gerät zugreifen können, um potenzielle Probleme zu lösen, z. B. wenn das Gerät ausgesperrt ist, Malware oder Ransomware beseitigt und Anwendungen installiert werden müssen.Fernunterstützung kann auch als Tele-Assistenz bezeichnet werden und wird oft mit Help Desks oder Service Desks in Verbindung gebracht.

Arten von Geräten, die Fernhilfe benötigen

Bis zur Jahrhundertwende waren die meisten Geräte, die IT-Unterstützung benötigten, Computer. Tablets und Smartphones sind heute jedoch wichtige Werkzeuge für Mitarbeiter, um von jedem Ort aus zu kommunizieren, Dateien zu verwalten und auf vertrauliche Geschäftsinformationen zuzugreifen.

Die Remote-Unterstützungstechnologie muss Mobilgeräte, Tablets und andere branchenspezifische Geräte auf allen Betriebssystemen (einschließlich Windows, iOS, MacOS, Android oder Chrome OS) umfassen.

BYOD erhöht die Nachfrage nach Fernunterstützung

Viele Unternehmen haben in den letzten zehn Jahren BYOD-Strategien („Bring your Own Device“) eingeführt, um ihren Mitarbeitern mehr Flexibilität zu bieten. Dies hat jedoch zu einer Herausforderung für IT-Teams bei der Unterstützung von Mitarbeitergeräten geführt. Mitarbeiter benötigen ihre Geräte, um arbeiten zu können, und die IT muss in der Lage sein, schnell auf Supportanfragen zu reagieren, unabhängig vom Gerätetyp.

Vorteile von Fernhilfe-Software

Fernhilfe-Software ermöglicht IT-Teams:

Schnellen Zugriff und Fehlerbehebung auf jedem Remote-Gerät

Erstellen rollenbasierter Zugriffskontrollen und Berechtigungen, um Autorisierungsregeln auf der Grundlage von Benutzern oder Verwaltungsebenen zu erstellen.

Konsolidieren der Berichterstellung, um allgemeine Probleme zu identifizieren

Überwachen einer große Anzahl von Remote-Geräten auf verdächtige Aktivitäten

Sicherstellung der Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften

Integration mit SSO-Anbietern (Single Sign-On) zur Vereinfachung der Anmeldung und Passwortverwaltung

Überprüfung Ihrer Bereitschaft für die Fernunterstützung

Wenn Ihr Unternehmen plant, langfristig Mitarbeiter mit Fernarbeit oder flexibler Arbeit zu beschäftigen, ist es an der Zeit, Ihre Supportstrategie zu überprüfen. Hier sind einige Fragen, die Sie sich stellen sollten:

Sind wir bereit, jedes Gerät unabhängig vom Betriebssystem zu warten?

Wie schnell können wir Probleme auf Maschinen basierend auf deren Standort/Zeitzone lösen?

Können wir rollenbasierte Berechtigungen für den Zugriff auf vertrauliche Informationen auf Geräten erstellen, die nicht dem Unternehmen gehören?

Weitere Informationen zu den Fernhilfe-Lösungen von Splashtop

Splashtop bietet branchenführende Fernhilfe-Lösungen, die hochsicher, zuverlässig und einfach zu bedienen sind.Testen Sie Splashtop SOS jetzt kostenlos, damit Sie sehen können, warum Tausende von Unternehmen Splashtop für ihre Fernhilfe-Software-Anforderungen wählen.

Kostenlos testen