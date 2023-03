Wie Fernzugriffssoftware Telemedizin ermöglichen kann

Die Pandemie hat die Zukunft zahlreicher Branchen geprägt, allen voran das Gesundheitswesen. In den letzten zwei Jahren ist die Telemedizin wichtiger denn je geworden, da überfüllte Krankenhäuser versuchen, Platz zu schaffen. Economist zufolge sagen Experten voraus, dass Krankenhäuser in den nächsten 25 Jahren in hohem Maße auf Robotik und digitale Technologien setzen werden. Darüber hinaus werden Telemedizin und Fernbehandlung zum Standard werden, wodurch der Bedarf an persönlichen Arztbesuchen abnehmen wird.

Wenn die Pandemie abklingt und persönliche Arztbesuche praktikabler werden, planen laut Gallup 50 % der amerikanischen Öffentlichkeit, in Zukunft Telemedizin zu nutzen.Die Telemedizin bietet Lösungen für alles, von der Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten bis hin zu überfüllten Krankenhäusern.Um eine effiziente Telemedizin anbieten zu können, benötigen Krankenhäuser jedoch eine zuverlässige, sichere und HIPAA-konforme Software.

HIPAA-Konformität

Heutzutage kennt jeder den Begriff HIPAA und macht sich Sorgen um die Konformität seiner Gesundheitsdienstleister – auch wenn er nicht genau weiß, was das bedeutet. Splashtop sorgt dafür, dass Sie HIPAA-konform bleiben, indem es Ihre Daten weder verarbeitet, noch speichert oder darauf zugreift.

Splashtop speichert niemals Screen-Capture-Streams; sie werden nur übertragen. Darüber hinaus werden alle Sitzungen mit Zeitstempeln sowie Benutzer-, Geräte- und Sitzungsinformationen protokolliert. Selbst wenn ein Arzt den Computer verlässt und eine Patientendatei offen lässt, sind seine Daten bei Splashtop sicher. Unsere integrierte Remote-Sitzung bietet Funktionen wie das Ausblenden des Remote-Bildschirms zum Schutz der Privatsphäre und eine permanente Benachrichtigung, wenn auf den Computer aus der Ferne zugegriffen wird.

Zu den zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen gehören:

Verschlüsselte, sicher gespeicherte Benutzerpasswörter

Standardmäßig aktivierte Geräteauthentifizierung (mit der Option, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren)

Integration des Einmaligen Anmeldens (SSO)

Damit Ihre Daten bei jedem Schritt sicher sind, überwachen und markieren die Cloud-Sicherheitsmodule von Splashtop verdächtige Aktivitäten in Echtzeit, rund um die Uhr. Aus diesem Grund vertrauen uns führende Gesundheitseinrichtungen wie Stanford Health Care, Harvard Medical School, Cleveland Hospital und der NHS.

„Splashtop wendet strenge Sicherheitsverfahren an, die unsere Fernsitzungen und Daten schützen.“ – Jake Harrelson, Patient Navigator, Home Farm Family Medicine

Sicherer Zugriff auf Ihr EHR-System von überall aus

Splashtop ermöglicht sowohl Krankenhausmitarbeitern als auch Patienten den Fernzugriff auf das elektronische Patientendatensystem (EHR) von jedem beliebigen Ort aus. Der Zugriff auf das EHR-System über ein Tablet statt über einen stationären Computer kann Zeit und Energie sparen. Es erspart den Krankenhausmitarbeitern die Mühe, sperrige rollende Computerstationen zu benutzen, und verbessert die Erfahrungen der Patienten.

Mitarbeiter können auf Patientenakten, Bilder und Dateien innerhalb ihres EHR-Systems zugreifen, sei es von einem Untersuchungsraum, dem Büro oder sogar von zu Hause aus. Patienten können Formalitäten und menschliche Fehler vermeiden, indem sie ihre Standardpatienten- und Versicherungsinformationen (die im EHR-System gespeichert sind) auf einem Tablet oder Mobilgerät einsehen und aktualisieren.

Home Farm Family Medicine in Brattleboro, VT, benötigte eine Lösung für den Fernzugriff, die ihre Arbeit vereinfacht und die Einhaltung der HIPAA-Richtlinien gewährleistet. Der Patientennavigator Jake Harrelson überwachte die Einführung von Splashtop, um diese Anforderungen zu erfüllen.

„Die Mitarbeiter nutzen [Splashtop] nach Feierabend oder an Wochenenden. Wir haben auch eine Arbeitsstation, die ausschließlich für den Fernzugriff während der Arbeitszeit eingerichtet ist. Dieser wird regelmäßig genutzt, da wir uns an unserem ursprünglichen Standort befinden, der nicht so groß ist, wie wir es an Tagen, an denen wir viel zu tun haben, benötigen. Ich kann auch aus der Ferne auf den Server und die meisten unserer Bürocomputer zugreifen und eventuelle Probleme beheben, ohne in meiner Freizeit ins Büro fahren zu müssen.“

Verwaltungsarbeit minimieren

Für Patienten, Büropersonal, Ärzte und Krankenschwestern ist Verwaltungs- und Schreibarbeit sowohl notwendig als auch frustrierend. Das Ausfüllen von Papierformularen kostet zusätzliche Zeit in der Praxis und erhöht die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler.

Mit Splashtop können Sie diese Patientenunterlagen auf ein Tablet oder Mobilgerät verschieben, das mit Ihrem EHR-System verbunden ist. Dies spart Ihrem Büropersonal wertvolle Zeit, senkt die Kosten für Büromaterialien und verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Übertragung von Informationen vom Papier in die Software.

Sicherer Zugriff auf Forschung, Labordaten und andere Anwendungen von zu Hause aus

Arbeiten von zu Hause aus ist mehr als nur der Zugriff auf und die Aktualisierung von Patientenakten. Ganz gleich, ob Sie in einer kleinen Hausarztpraxis, einem Lehrkrankenhaus, einer Forschungseinrichtung oder einem Labor arbeiten: Splashtop bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl vor Ort als auch außerhalb optimal zu arbeiten.

Mit Fernzugriff können Sie auf spezielle medizinische Softwaresysteme zugreifen, die auf High-End-Geräten, einschließlich Mikroskopen, ausgeführt werden. Auf diese Weise können Sie Aufgaben wie die Auswertung von Blut- und Gewebeproben ortsunabhängig und effizient durchführen

Lehrkrankenhäuser können Studenten auch die Möglichkeit bieten, Eingriffe in Echtzeit aus der Ferne zu sehen. Dies reduziert den Bedarf an kostspieligen Operationssälen und ermöglicht es den Studenten, ihre Zeit effizienter zu verwalten. Die Studenten können sogar Untersuchungstechniken üben, indem sie Operationen mit 3D-Grafiken simulieren.

Eine sichere Fernzugriffslösung für medizinisches Fachpersonal

Splashtop bietet Fachpersonal im Gesundheitswesen die modernste Software, die sie benötigen, um ihr Bestes zu geben.

„Wie wir bei der weltweiten Pandemie gesehen haben, ist der Fernzugriff entscheidend für den Erfolg eines jeden Unternehmens, und wir sind froh, mit Splashtop zusammenzuarbeiten. Die Zuverlässigkeit, die Leistung und der Kundensupport von Splashtop sind außergewöhnlich, da sie uns, unseren Kunden und Mitarbeitern die notwendigen Tools zur Verfügung stellen, um wichtige Arbeiten auch aus der Ferne fortzuführen.“- Joel Nichols, Vice President of Information Systems, Quanterix.

Greifen Sie von jedem Gerät und von überall aus auf Büro- oder Laborcomputer zu. Probieren Sie Splashtop Business Access noch heute aus.

