Wie viele Personen können auf ein einzelnes Gerät zugreifen? Es gibt viele Situationen, in denen mehrere Personen Fernzugriff auf denselben Computer benötigen, etwa für die Zusammenarbeit, Schulungen, Fehlerbehebung oder spezielle Software. Aber so wie es schwierig ist, wenn mehrere Personen gleichzeitig an demselben Computer sitzen wollen, kann es auch eine Herausforderung sein, wenn mehrere Personen per Fernzugriff eine Verbindung zu demselben Gerät herstellen.
Standardmäßig erlaubt Windows jeweils nur eine aktive Remote-Desktop -Sitzung. Wenn ein zweiter Benutzer versucht, sich zu verbinden, trennt Windows die erste Person, um Platz zu schaffen. Dadurch ist ein echter gleichzeitiger Zugriff auf denselben Rechner ohne zusätzliche Software nicht möglich. Eine gute Fernzugriffsplattform sollte gleichzeitigen Zugriff unterstützen – idealerweise ohne unnötig komplexe Einrichtung, Berechtigungen oder Sitzungsverwaltung.
Wie können also mehrere Benutzer per Fernzugriff auf denselben Computer zugreifen? Sehen wir uns an, wie Fernzugriff für mehrere Benutzer funktioniert, wo er nützlich ist und wie Splashtop sicheren, leistungsstarken Fernzugriff selbst für mehrere gleichzeitige Benutzer ermöglicht.
Was ist Mehrbenutzer-Remote-Desktop-Zugriff?
Remote-Desktop-Zugriff für mehrere Benutzer ist die Möglichkeit, dass sich mehr als eine Person per Fernzugriff mit demselben Computer verbindet. Mit einem Splashtop Business Access Pro- oder Enterprise-Plan können sich bis zu drei Benutzer gleichzeitig mit demselben Computer verbinden. Alle verbundenen Benutzer teilen sich denselben Desktop, Anwendungen, Dateien und die Aktivitäten auf dem Bildschirm, was dies zu einem wertvollen Tool für die Zusammenarbeit und Schulungen per Fernzugriff macht.
Das unterscheidet sich davon, wenn mehrere Personen unabhängig voneinander in separaten Sitzungen auf dasselbe Gerät zugreifen oder separate virtuelle Desktops verwenden. Es handelt sich um eine gemeinsame Sitzung, in der verbundene Benutzer gleichzeitig Fernzugriff und Fernsteuerung haben.
Warum Splashtop für Fernzugriff mit mehreren Benutzern verwenden?
Splashtop wurde entwickelt, um nahtlosen Mehrbenutzer-Fernzugriff zu bieten und Fernzugriff und Support über Geräte und Standorte hinweg zu ermöglichen, einschließlich:
1. Mehrere Benutzer können auf denselben Computer zugreifen
Splashtop ist darauf ausgelegt, schnelle und effiziente Fernverbindungen zu ermöglichen, einschließlich der Unterstützung mehrerer Benutzer, die gleichzeitig eine Verbindung zu einem Computer herstellen. Alle verbundenen Benutzer können dieselbe Desktop-Sitzung sehen und damit interagieren, was es zu einem leistungsstarken Tool für die Remote-Zusammenarbeit und Fehlerbehebung macht.
2. Benutzer können sich von verschiedenen Geräten aus verbinden
Splashtop ermöglicht es Benutzern, sich mit einer Vielzahl von Endpunkten zu verbinden und von diesen aus Verbindungen herzustellen – unabhängig von Gerätetyp oder Betriebssystem. Benutzer können sich von Computern, Tablets oder Mobilgeräten aus verbinden und gewinnen so eine enorme Flexibilität, um von überall aus zu arbeiten. Das macht Splashtop zu einer großartigen Wahl für verteilte Teams, Remote-Mitarbeiter, IT-Techniker, Lehrkräfte und mehr.
3. Sitzungen bleiben reaktionsschnell und nutzbar
Der Mehrbenutzerzugriff ist nur dann nützlich, wenn die Remote-Sitzung nahtlos, flüssig und reaktionsschnell bleibt. Wenn die Sitzung ruckelt und schwer zu verwalten ist, führt das zu einer frustrierenden Benutzererfahrung mit eingeschränkter Effizienz.
Splashtop bietet leistungsstarken Fernzugriff, Streaming mit niedriger Latenz und Unterstützung selbst für die anspruchsvollsten visuellen Workflows, damit Remote-Sitzungen effizient und effektiv bleiben. Dadurch ist Splashtop auch eine ausgezeichnete Wahl für Aufgaben wie Design-Reviews, Fehlerbehebung, Softwareschulungen und den gemeinsamen Zugriff auf Workstations.
4. Administratoren behalten die Kontrolle über den Zugriff
Splashtop bietet Administratoren die Kontroll- und Verwaltungstools, die sie benötigen, um den Zugriff sicher zu halten. Administratoren können verwalten, welche Benutzer und Gruppen sich mit bestimmten Geräten verbinden können, sodass der Zugriff eingeschränkt und sicher bleibt. Zu diesen Kontrollen gehören die zentrale Benutzer- und Computerverwaltung, Berechtigungen und Authentifizierung, damit Administratoren den Zugriff sicher verwalten können.
Beachten Sie, dass jeder Benutzer über ein individuelles Konto verfügen sollte. Gemeinsam genutzte Zugangsdaten verringern die Nachvollziehbarkeit und bergen das Risiko, dass sich unbefugte Benutzer mit einem gemeinsam genutzten Konto mit einem eingeschränkten Gerät verbinden.
Häufige Anwendungsfälle für Multi-User-Fernzugriff
Das wirft die Frage auf: Warum sollten mehrere Benutzer gleichzeitig per Fernzugriff auf ein einzelnes Gerät zugreifen? Auch wenn Fernzugriff für mehrere Benutzer möglicherweise seltener genutzt wird als der Zugriff durch einen einzelnen Benutzer, gibt es dafür dennoch viele gängige Anwendungsfälle, darunter:
1. Gemeinsame Fehlerbehebung
Wenn zwei oder mehr Techniker auf dasselbe Gerät zugreifen müssen, etwa um Probleme zu diagnostizieren oder zu beheben, ist Fernzugriff für mehrere Benutzer unverzichtbar. Guter Fernzugriff ermöglicht es Spezialisten, aktiven Sitzungen beizutreten, ohne ein separates Bildschirmfreigabe-Tool zu benötigen, und verschafft ihnen gemeinsame Sicht auf dasselbe System, dieselben Anwendungen und dieselben Fehler – unabhängig davon, wo sie sich befinden.
2. Remote-Schulungen und Onboarding
Mehrbenutzer-Fernzugriff ist auch ein leistungsstarkes Tool für die Schulung und das Onboarding von Remote-Mitarbeitenden. Damit können Trainer den Teilnehmenden direkt auf dem Remote-Computer zeigen, wie sie Software, Workflows oder Prozesse nutzen, und so praxisnahe Schulungen von überall aus ermöglichen. Das ist besonders nützlich für Aufgaben wie das Mitlaufen von Technikern oder Anwendungsschulungen, da Teilnehmende so denselben Desktop sehen und bei Bedarf interagieren können.
3. Gemeinsamer Zugriff auf spezialisierte Software
Einige Unternehmen verfügen über Workstations mit lizenzierten, ressourcenintensiven oder spezialisierten Anwendungen, auf die anderswo nicht zugegriffen werden kann, z. B. Entwicklungs-Tools oder Engineering-Anwendungen. Mit Fernzugriff für mehrere Benutzer können Benutzer auf die Workstation zugreifen und an Projekten zusammenarbeiten, ohne sie auf jedem Gerät zu duplizieren.
4. Arbeit gemeinsam prüfen
Der Mehrbenutzerzugriff ermöglicht es Benutzern, dasselbe Dokument, dieselbe Anwendung, denselben Datensatz oder dasselbe Design in Echtzeit zu prüfen, was zu besserer Zusammenarbeit, vereinfachtem Feedback und fundierteren Entscheidungen führt. Beachten Sie, dass diese Benutzer innerhalb derselben Desktop-Sitzung arbeiten. Daher ist es wichtig, abzustimmen, wer das Gerät steuert (genau wie bei der persönlichen Zusammenarbeit).
5. Fernzugriff auf gemeinsam genutzte Workstations
Wenn Unternehmen gemeinsam genutzte Arbeitsstationen haben, etwa Bürocomputer, Produktionssysteme oder Computerlabore, ist es oft notwendig, dass mehrere Personen gleichzeitig daran arbeiten. Multi-User-Fernzugriff ermöglicht mehreren autorisierten Benutzern den Zugriff auf dasselbe Gerät, sodass sie bei Bedarf zusammenarbeiten oder bei Bedarf einzeln arbeiten können.
So funktioniert der Mehrbenutzerzugriff mit Splashtop
Mit Splashtop ist Fernzugriff ganz einfach – egal, ob Sie einen oder mehrere Benutzer hinzufügen. Sie können den Mehrbenutzerzugriff in nur sechs einfachen Schritten einrichten:
Richten Sie den Remote-Computer ein: Installieren Sie zunächst Splashtop auf dem Computer, auf den Benutzer zugreifen müssen, und fügen Sie ihn dem entsprechenden Splashtop-Team oder -Konto hinzu.
Autorisierte Benutzer hinzufügen: Sobald das Gerät eingerichtet ist, können Sie Benutzer hinzufügen, indem Sie Benutzerkonten erstellen oder dazu einladen. Benutzer können bei Bedarf in Gruppen organisiert werden. Denken Sie jedoch daran, gemeinsame Anmeldungen zu vermeiden; jeder Benutzer sollte über ein eigenes Konto verfügen.
Computerzugriff zuweisen: Nachdem die Benutzer eingerichtet sind, können Sie ihnen Zugriff auf die Computer zuweisen, die sie für ihre Arbeit benötigen. Dies kann nach Gruppen oder einzelnen Benutzern erfolgen, und alles wird über zentrale Zugriffskontrollen verwaltet.
Benutzerberechtigungen konfigurieren: Benutzern können auch nach der Zuweisung zu Geräten unterschiedliche Berechtigungen und Funktionen zugewiesen werden. Dazu gehört der Zugriff auf Funktionen wie Fernsteuerung, Dateiübertragung, Remote-Drucken und Sitzungsaufzeichnung, je nach ihrer Rolle.
Mit demselben Computer verbinden: Wenn mehrere Benutzer auf denselben Computer zugreifen müssen, können sie dies tun, indem sie Splashtop starten und das Gerät auswählen, mit dem sie sich verbinden möchten. Verbundene Benutzer sehen denselben Remote-Desktop und dieselben Aktivitäten auf dem Bildschirm, und bis zu drei Benutzer können sich gleichzeitig verbinden.
Gemeinsame Steuerung koordinieren: Wenn mehrere Benutzer auf denselben Desktop zugreifen, steuern sie ihn gleichzeitig, was bedeutet, dass Tastatur- und Mausaktionen denselben Desktop beeinflussen. Es ist wichtig, klare Kommunikationsrichtlinien festzulegen, wenn mehrere Benutzer teilnehmen, damit der Fernzugriff nicht zu einem Kampf um die Kontrolle wird.
Worauf Sie bei Remote-Desktop-Software für mehrere Benutzer achten sollten
Wenn Sie nach einer Remote-Desktop-Lösung suchen, gibt es einige wichtige Funktionen, die Sie nicht verpassen sollten. Achten Sie darauf, eine Plattform mit diesen zentralen Funktionen zu finden:
Unterstützung für gleichzeitige Verbindungen zu einem Computer, die den Zugriff durch mehrere Benutzer ermöglicht.
Legen Sie klare Benutzer- und Computerberechtigungen fest, um unbefugte Benutzer fernzuhalten.
Individuelle Benutzerkonten statt gemeinsam genutzter Zugangsdaten
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zur Überprüfung von Anmeldeversuchen.
Betreuter und unbeaufsichtigter Zugriff für einfachen Zugang.
Geräteübergreifender Zugriff, damit Benutzer sich unabhängig von Gerätetyp oder Betriebssystem verbinden können.
Stabile Leistung bei mehreren Verbindungen.
Unterstützung für mehrere Monitore.
Dateiübertragung und Remote-Drucken.
Sitzungsaufzeichnung und Aktivitätsprotokolle für Nachvollziehbarkeit, Sicherheit und Audits.
Zentrale Verwaltung, um Zugriffe und Regeln von einem einzigen Ort aus zu steuern.
Einfache Bereitstellung und Verwaltung.
Es überrascht kaum, dass Splashtop all diese Funktionen bietet und alles auf einer einzigen Plattform zusammenführt, mit der Sie den Fernzugriff auf Geräte (einschließlich Mehrbenutzerzugriff) ganz ohne unnötige Komplexität einfach verwalten können.
So verwalten Sie sicheren Fernzugriff für mehrere Benutzer
Wenn Sie mehreren Benutzern Zugriff auf dasselbe Gerät erlauben, gibt es einige zusätzliche Aspekte und Herausforderungen bei der Verwaltung. Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir eine hilfreiche Liste mit Tipps für die sichere Verwaltung von Fernzugriff für mehrere Benutzer erstellt:
Verwenden Sie individuelle Benutzerkonten: Jeder Benutzer sollte über einen eigenen Login verfügen, anstatt Benutzernamen und Passwörter gemeinsam zu nutzen. Dadurch lässt sich der Zugriff bestimmten Personen zuordnen, was Sicherheit und Verantwortlichkeit verbessert.
Multi-Faktor-Authentifizierung erforderlich: Passwörter allein reichen nicht aus, um Konten zu schützen. Die Multi-Faktor-Authentifizierung fügt eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, bei der Benutzer ihre Identität vor der Anmeldung bestätigen müssen. So wird es für unbefugte Benutzer schwieriger, Zugriff zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass MFA für alle Benutzer erforderlich ist, damit der Kontozugriff sicher bleibt.
Beschränken Sie den Zugriff auf notwendige Computer: Benutzern sollte kein uneingeschränkter Zugriff gewährt werden. Stellen Sie sicher, dass Benutzer nur Zugriff auf die Systeme erhalten, die sie benötigen, und überprüfen Sie Benutzer- und Gruppenzuweisungen regelmäßig, damit die Zugriffsberechtigungen auf dem neuesten Stand bleiben.
Wenden Sie rollenbasierte Berechtigungen an: Auch Funktionen sollten je nach Rolle und Bedarf eingeschränkt werden. Wenn Benutzer für ihre Arbeit keine Funktionen wie Dateiübertragung oder Remotedruck benötigen, sollten sie auch keinen Zugriff auf diese Funktionen erhalten.
Sitzungsaktivität überprüfen: Das Protokollieren und Überwachen von Benutzeraktivitäten ist wichtig für die Cybersicherheit. Verwenden Sie nach Möglichkeit Sitzungsprotokolle und Aufzeichnungen, um Aktivitäten nachzuverfolgen und zu überwachen, wer wann auf welche Geräte zugreift, falls verdächtige Aktivitäten auftreten.
Zugriff umgehend entfernen: Sobald Benutzer keinen Zugriff auf ein Gerät mehr benötigen, sollte dieser schnell entzogen werden. Dazu gehört die Überprüfung der Zugriffsberechtigungen beim Onboarding und Offboarding sowie bei Rollenänderungen, um sicherzustellen, dass Benutzer nur über den Zugriff verfügen, den sie benötigen.
Wann Splashtop Mehrbenutzerzugriff die richtige Wahl ist
Splashtop passt gut, wenn:
Mehrere Benutzer müssen dasselbe Gerät anzeigen oder steuern.
Techniker müssen gemeinsam Fehler beheben.
Teams benötigen Zugriff auf eine gemeinsam genutzte Workstation.
Schulungsleiter müssen Remote- oder Hybrid-Mitarbeitern Software oder Arbeitsabläufe demonstrieren.
Mitarbeitende müssen innerhalb derselben Anwendung oder Computerumgebung zusammenarbeiten können, auch wenn sie remote arbeiten.
Administratoren benötigen eine zentrale Kontrolle über Fernzugriffsberechtigungen für Benutzer und Computer.
Ihre Organisation benötigt sowohl betreuten als auch unbeaufsichtigten Fernzugriff.
Wenn Benutzer eine separate, private Desktop-Umgebung benötigen, kann eine Multi-Session- oder virtuelle Desktop-Einrichtung erforderlich sein.
Splashtop bietet Benutzern eine praktische Möglichkeit, auf ein einzelnes Remote-Gerät zuzugreifen und gemeinsam daran zu arbeiten, ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Leistung einzugehen. Mit seiner zentralisierten Zugriffsverwaltung, Sicherheitskontrollen und geräteübergreifenden Flexibilität macht es Splashtop Benutzern leicht, von überall und auf jedem Gerät sicher zu arbeiten.
Sind Sie bereit, von überall und auf jedem Gerät zu arbeiten? Starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop.