Splashtop Remote Desktop-Integration mit Freshservice – IT Chronicles-Feature

Phil Sheu, CTO und Mitbegründer von Splashtop, war bei IT Chronicles, um die neue Integration von Splashtops Fernzugriff und -steuerung mit Freshservice zu diskutieren. Die Integration gibt Freshservice-Benutzern die Möglichkeit, eine Fernzugriffssitzung auf den Computer ihres Kunden von einem Freshservice-Ticket aus zu starten.
Die Diskussion fand bei Refresh 19 statt, der jährlichen Expo und Konferenz von Freshwork, bei der Splashtop auch als Sponsor auftritt. Splashtop kündigte auf der Veranstaltung die neue Integration mit Freshservice an.
Über die Splashtop-Freshservice-Integration
Mit der Integration können Sie von einem Freshservice-Ticket aus über Splashtop Remote Support auf den Computer Ihres Kunden zugreifen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie den Computer Ihres Kunden in Echtzeit sehen und steuern.
Sie können die Fernzugriffsfunktionen von Windows und Mac verwenden, die Sie in Splashtop Remote Support finden (einschließlich Dateiübertragung, Chat, Remote-Neustart, Freigeben des Techniker-Desktops und mehr). Alle Remote-Sitzungen sind vollständig verschlüsselt. Sobald die Verbindung geschlossen ist, werden die Sitzungsinformationen automatisch im Freshservice-Ticket protokolliert.
Sie können Splashtop Remote Support Kostenlos testen. Laden Sie dann das kostenlose Splashtop-Plugin vom Freshworks Marketplace herunter (in Kürze verfügbar) und schon kann es losgehen! Erfahren Sie mehr über die Einrichtung der Splashtop-Integration mit Freshservice oder starten Sie jetzt Ihre Testversion. Nach der Testphase funktioniert die Freshworks-Integration mit der Splashtop Remote Support Edition.
Andere Splashtop-Fernzugriffslösungen
Splashtop bietet die preiswertesten Lösungen für Fernzugriff und Fernsupport. Für Geschäftsleute, die ein Tool benötigen, mit dem sie von jedem Gerät aus arbeiten können, ist Splashtop Remote Access genau das Richtige. IT und MSPs , die jederzeit unbeaufsichtigten Fernzugriff auf ihre verwalteten Computer haben möchten, um Support zu leisten, finden in SRS Premium alles, was sie brauchen.
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