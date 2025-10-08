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Student using Splashtop to connect to school computers

Remote CTE Labs sind eine „Win-Win-Situation“ für Studenten und Dozenten

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Bildungseinrichtungen im ganzen Land haben mit dem Einsatz von Splashtop Enterprise einen Weg gefunden, alle ihre Fernzugriffsanforderungen zu lösen.

Kostengünstig, sicher, einfach – Unterstützt mobile Geräte, Windows, Mac und Chromebook

Universitäten, Hochschulen und Schulen müssen bei der Auswahl einer Fern-Softwarelösung viele Variablen berücksichtigen, wie z.B. die Bandbreite, die Vielfalt der Betriebssysteme, die Sicherheit, die Kosten, die Geräte der Studenten und die Implementierung in die aktuelle IT-Infrastruktur.

VPN ist beispielsweise keine praktikable Lösung für Studenten mit Computern, die nicht leistungsfähig genug sind, um Anwendungen wie Autodesk, Adobe und SolidWorks auszuführen. Dies ist besonders schwierig, da viele Schüler Chromebooks für den Fernunterricht verwenden. Aus diesem Grund haben K-12- und Hochschuleinrichtungen Splashtop als ganzheitliche Lösung integriert, die alle Bedürfnisse von Studenten, Pädagogen und IT-Administratoren erfüllt. Es ist schnell, einfach und unterstützt fast jedes Gerät, das Schüler verwenden, einschließlich Chromebook.

Splashtop Enterprise löst das Fernzugriffsproblem, mit dem Bildungseinrichtungen konfrontiert sind

Mit Splashtop Enterprise als Remote-Lösung für Computerlabors nutzen Sie Ihre vorhandene Hardware und Computerlizenzen; Die Schüler melden sich einfach von ihrem Remote-Gerät aus an und verwenden den Computer so, als säßen sie im Labor. Sie können sogar Laborpläne verwalten, indem Sie Zeitfenster erstellen, in denen sich die Schüler anmelden können.

Für die IT-Abteilungen ist es einfach, Splashtop schnell zu implementieren, nicht nur für den Fernzugriff auf Computer, sondern auch für die IT, um auf Schüler- und Lehrergeräte zuzugreifen, um technischen Support zu leisten.

Wie andere Bildungseinrichtungen Splashtop als ihre Lösung implementiert haben

In diesem Video erfahren Sie, wie fünf Bildungseinrichtungen mit Splashtop Remote-Computerlaborlösungen und technische Supportlösungen erstellt haben. 

Splashtop at ISTE20 Live
Splashtop at ISTE20 Live

 Erfahren Sie mehr auf https://www.splashtop.com/education/enterprise

„Die Ausbilder lieben Splashtop. Sie können nicht glauben, dass es so gut funktioniert, sie sind schockiert und ich glaube nicht, dass ich das übertreibe.“
-Laney College (Oakland, Kalifornien)

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