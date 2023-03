Remote CTE Labs sind eine „Win-Win-Situation“ für Studenten und Dozenten

Bildungseinrichtungen im ganzen Land haben mit dem Einsatz von Splashtop Enterprise einen Weg gefunden, alle ihre Fernzugriffsanforderungen zu lösen.

Kostengünstig • Sicher • Einfach • Unterstützt Mobilgeräte, Windows, Mac und Chromebook

Universitäten, Hochschulen und Schulen müssen bei der Auswahl einer Fern-Softwarelösung viele Variablen berücksichtigen, wie z.B. die Bandbreite, die Vielfalt der Betriebssysteme, die Sicherheit, die Kosten, die Geräte der Studenten und die Implementierung in die aktuelle IT-Infrastruktur.

VPN ist beispielsweise keine praktikable Lösung für Studenten mit Computern, die nicht leistungsfähig genug sind, um Anwendungen wie Autodesk, Adobe und SolidWorks auszuführen. Dies ist besonders schwierig, da viele Schüler Chromebooks für den Fernunterricht verwenden. Aus diesem Grund haben K-12- und Hochschuleinrichtungen Splashtop als ganzheitliche Lösung integriert, die alle Bedürfnisse von Studenten, Pädagogen und IT-Administratoren erfüllt. Es ist schnell, einfach und unterstützt fast jedes Gerät, das Schüler verwenden, einschließlich Chromebook.

Splashtop Enterprise löst das Fernzugriffsproblem, mit dem Bildungseinrichtungen konfrontiert sind

Mit Splashtop Enterprise als Remote-Lösung für Computerlabors nutzen Sie Ihre vorhandene Hardware und Computerlizenzen; Die Schüler melden sich einfach von ihrem Remote-Gerät aus an und verwenden den Computer so, als säßen sie im Labor. Sie können sogar Laborpläne verwalten, indem Sie Zeitfenster erstellen, in denen sich die Schüler anmelden können.

Für die IT-Abteilungen ist es einfach, Splashtop schnell zu implementieren, nicht nur für den Fernzugriff auf Computer, sondern auch für die IT, um auf Schüler- und Lehrergeräte zuzugreifen, um technischen Support zu leisten.

Wie andere Bildungseinrichtungen Splashtop als ihre Lösung implementiert haben

In diesem Video erfahren Sie, wie fünf Bildungseinrichtungen mit Splashtop Remote-Computerlaborlösungen und technische Supportlösungen erstellt haben.

Splashtop at ISTE20 Live

